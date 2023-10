Michael Caine confirmă pentru BBC că se retrage din actorie, după lansarea ultimului film – The Great Escaper

Sir Michael Caine a confirmat că se retrage din actorie, după lansarea celui mai recent film al său, scrie BBC. O legendă a ecranului, în vârstă de 90 de ani, joacă în The Great Escaper alături de Glenda Jackson, care a finalizat filmul cu câteva luni înainte de moartea sa, în iunie.

Acesta a mai semnalat și în trecut intenția de a se retrage, dar a fost adesea tentat să revină. Sambata a declarat pentru BBC Radio 4: „Tot spun că o să mă retrag. Ei bine, o fac acum”.

El a adăugat, potrivit sursei citate: „M-am gândit, am avut acest film în care am jucat rolul principal și am avut recenzii incredibile… Ce aș putea face mai mult de atât?”

În The Great Escaper Sir Michael Caine îl joacă pe Bernie Jordan, un veteran din viața reală care a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, care a ținut prima pagină a ziarelor în 2014, când a evadat din sanatoriu pentru a participa la sărbătorile de aniversare a Zilei Z în Franța.

Recenzia The Guardian a spus că Caine oferă „o performanță zguduitoare” în film, în timp ce Radio Times a adăugat că „își joacă rolul cu demnitate deplină”.

În schimb, actorul a subliniat că probabilitatea ca la bătrânețe să i se ofere mai puține piese a determinat în cele din urmă decizia sa de a se pensiona.

