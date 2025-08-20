Un bărbat a incendiat un birou din Aeroportul Malpensa din Milano / A lovit cu ciocanul aparatura, iar apoi a fost imobilizat de un agent de pază / Un terminal a fost evacuat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Miercuri dimineață, la ora 11.00, un bărbat este văzut pulverizând lichid inflamabil pe biroul de check-in al Aeroportului Malpensa, din Milano, și apoi dând foc apoi la tot.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

De asemenea, lovește cu ciocanul birourile și ecranele, iar oamenii din jur intră în panică, anunță Corriere della Sera.

O parte din pasageri și agenți de securitate încercau să îl oprească pe bărbat. Un însoțitor de zbor a reușit să îl imobilizeze aruncând asupra lui cu un extinctor.



Polițiștii de frontieră și lucrătorii companiei de securitate a aeroportului au intervenit la scurt timp, iar flăcările au fost stinse.

Bărbatul a fost apoi dus la camera de securitate de către ofițerii de poliție.

„Prezența fumului”, potrivit comandamentului provincial al pompierilor, „a făcut necesară evacuarea terminalului însuși din motive de siguranță„.