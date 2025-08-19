METEO Cod roşu de ploi în localităţi din judeţele Gorj şi Mehedinţi, marţi dimineaţa / Se anunță până la 70 litri pe metru pătrat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi dimineaţa, o avertizare nowcastig Cod roşu de ploi pentru mai multe localităţi din judeţele Gorj şi Mehedinţi, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Astfel, până la ora 9:00, în Tismana, Padeş, Cătunele, Godineşti, Glogova şi Ciuperceni (Gorj) şi Baia de Aramă şi Bala (Mehedinţi) va ploua, iar prin acumulare cantităţile de apă vor depăşi 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de 50…70 l/mp, precizează meteorologii.