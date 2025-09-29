Mesajul SUA după alegerile din Republica Moldova: Felicitări poporului moldovean, Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul electoral / Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ambasada SUA la Chișinău a publicat, luni, un mesaj de felicitare după alegerile parlamentare din republica Moldova, partea americană precizând că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Felicităm poporul moldovean pentru participarea la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun”, se arată în mesajul publicat de Ambasada SUA pe rețeaua X.

We commend the Moldovan people for their participation in parliamentary elections. Congratulations to the Party of Action and Solidarity and all parties that passed the threshold for representation in Parliament. We look forward to working with the next government on issues of… pic.twitter.com/xxfVQc7PSP — U.S. Embassy Moldova (@USembMoldova) September 29, 2025

PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova de duminică. Moldovenii și-au ales noul Legislativ într-un scrutin cu miză crucială pentru viitorul și traseul pe care îl va urma Republica Moldova, scindată între Rusia tot mai agresivă și amenințătoare și posibilitatea de aderare la Uniunea Europeană. După procesarea a 99% de voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate.

LIVE Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova / Poliția anunță că oamenilor le sunt promiși bani pentru a ieși în stradă / PAS obține 55 de mandate parlamentare din cele 101, Blocul ”Patriotic” – 26, Alternativa – 8, Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate / Igor Dodon anunță protest luni