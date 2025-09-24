Irina Rimes, originară din Moldova, înaintea alegerilor parlamentare de duminică: „Tradițiile sunt folosite ca arme în contextul politic / Până şi Biserica mi se pare că este politizată / Democraţia trebuie apărată, e tot ce avem” (Context.ro)
Cunoscuta cântăreață Irina Rimes, originară din Republica Moldova, a vorbit, într-un interviu video acordat Context.ro, despre ce înseamnă pentru ea democraţie, ziua votului, informarea şi integrarea europeană.
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, de la Chișinău, cântăreaţa şi compozitoarea Irina Rimes a vorbit despre importanţa democraţiei şi a exercitării dreptului la vot, despre importanța tradițiilor, dar și despre cum sunt ele folosite în prezent în scop electoral, despre parcursul european al Republicii Moldova şi informarea corespunzătoare în acest context plin de dezinformare.
Principalele declaraţii:
- “Noi ne alegem viitorul, aşa că trebuie să mergem la vot. Democrația trebuie apărată”;
- “Eu iubesc foarte mult ziua de votare. Pentru mine, ziua de votare e o zi de sărbătoare”;
- “Eu ţin foarte mult la tradiţiile frumoase (…) Pe de altă parte, mi se pare că în ultimii ani tradițiile sunt folosite ca arme în contextul politic și asta mă nelinștește profund”;
- “Mă neliniștește faptul că tradiția și temele religioase sunt folosite pentru a sensibiliza populația, pentru a simpatiza cu anumite partide politice. În general, extrema dreapta face treaba asta”;
- “Eu tot timpul am spus tare şi răspicat că funcţia artistului în societate este să unească taberele, nu să le dezbine”;
- “Până şi Biserica în momentul ăsta mi se pare că este politizată şi e un lucru trist”;
- “Niciodată nu primesc o informaţie dintr-o singură sursă. Dacă este o informaţie importantă pentru mine, mă uit la sursă, compar, sunt foarte atentă la vocabularul folosit, la mesajul transmis, mă gândesc cine ar avea interesul să transmită un mesaj de genul ăsta”;
- “Mi-aş dori să locuiesc într-o ţară în care statul de drept e un standard, în care libertatea presei e un standard, e ceva normal. Nu cred că e doar o strategie economică să intrăm în Uniunea Europeană. E și vorba de securitate”;
- “În partea cealaltă, eu văd doar logica forței. Și, pentru mine, alegerea este clară”.
