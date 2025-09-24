Xi Jinping anunță că China va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035

Președintele chinez Xi Jinping a anunțat miercuri personal noul angajament climatic al țării sale, angajându-se să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035, transmite AFP.

„China va reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 7-10% față de nivelul maxim”, care nu este încă cunoscut, dar ar putea fi atins în acest an, a declarat Xi Jinping într-o intervenție video la un summit climatic al ONU.

China nu s-a angajat niciodată până acum la o cifră precisă pe termen scurt sau mediu. Și-a stabilit obiectivul de a atinge neutralitatea carbonului până în 2060 și a promis până acum să atingă un prag înainte de 2030, ceea ce pare să fie pe cale să realizeze în 2025 datorită dezvoltării energiei solare și a mașinilor electrice.