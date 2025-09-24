G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Xi Jinping anunță că China va reduce emisiile de gaze cu efect…

masini in china, trafic rutier china, shanghai masini, infrastructura china
sursa foto: Cosmina Fernoagă

Xi Jinping anunță că China va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035

Green News24 Sep 0 comentarii

Președintele chinez Xi Jinping a anunțat miercuri personal noul angajament climatic al țării sale, angajându-se să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035, transmite AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„China va reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 7-10% față de nivelul maxim”, care nu este încă cunoscut, dar ar putea fi atins în acest an, a declarat Xi Jinping într-o intervenție video la un summit climatic al ONU.

China nu s-a angajat niciodată până acum la o cifră precisă pe termen scurt sau mediu. Și-a stabilit obiectivul de a atinge neutralitatea carbonului până în 2060 și a promis până acum să atingă un prag înainte de 2030, ceea ce pare să fie pe cale să realizeze în 2025 datorită dezvoltării energiei solare și a mașinilor electrice.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.