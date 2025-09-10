Merz denunţă o „acţiune agresivă” a Rusiei în Polonia care a pus în pericol vieţi omeneşti / ”Această acțiune imprudentă face parte dintr-o lungă serie de provocări în regiunea Mării Baltice și pe flancul estic al NATO”

cRusia „a pus în pericol vieţi omeneşti” în Polonia, „stat membru NATO şi UE”, a acuzat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, condamnând ferm ceea ce el a numit o „acţiune agresivă” a Moscovei, relatează AFP şi dpa, transmite Agerpres.

„Această acţiune imprudentă face parte dintr-o lungă serie de provocări în regiunea Mării Baltice şi pe flancul estic al NATO”, a declarat premierul german într-un comunicat, condamnând „în cei mai duri termeni această acţiune agresivă a Rusiei”.

Premierul polonez Donald Tusk a anunţat că nu au existat victime în urma incidentului. Potrivit Ministerului de Interne polonez, o casă şi o maşină au fost avariate în estul Poloniei.

Merz a spus că Varşovia i-a informat pe aliaţii NATO în cursul dimineţii de miercuri despre incursiunea dronelor ruseşti în spaţiul său aerian.

„Este bine că Polonia, împreună cu aliaţii săi NATO, a reuşit să depisteze acest pericol în timp util şi să îl elimine”, a mai spus cancelarul german, adăugând că NATO este şi va rămâne pregătită să se apere.

Înainte de cancelarul Merz, alţi oficiali germani au exprimat sprijinul Berlinului pentru Polonia în urma interceptării dronelor ruseşti.

Incursiunea dronelor în spaţiul aerian polonez este un „incident foarte, foarte grav” care arată „încă o dată ameninţarea cu care ne confruntăm şi cât de mult ne testează Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Sebastian Hille.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Rusia a „riscat în mod deliberat o escaladare periculoasă”.

„Încă o dată, şi de data aceasta la o scară considerabilă, drone de luptă ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez”, a spus Wadephul.

Dronele care au pătruns în spaţiul aerian polonez „au fost în mod clar direcţionate” în acest scop, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, referindu-se la o nouă „provocare din partea forţelor armate ruse”.

„Nu există absolut niciun motiv să presupunem că a fost vorba despre erori de traiectorie sau incidente similare”, a subliniat ministrul la tribuna Bundestagului.