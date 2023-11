Mersul retro: Care sunt beneficiile mersului cu spatele

Intră în orice sală de sport și s-ar putea să găsești pe cineva mergând cu spatele pe o bandă de alergare sau pedalând în sens invers pe un aparat eliptic. În timp ce unii pot folosi mișcarea inversă ca parte a unui regim de terapie fizică, alții o fac pentru a-și îmbunătăți condiția fizică și sănătatea generală, notează CNN.

„Cred că este uimitor să adaugi o mișcare inversă în ziua ta”, a declarat Grayson Wickham, fizioterapeut la Lux Physical Therapy and Functional Medicine din New York City. „Oamenii stau mult prea mult pe scaun în ziua de azi, plus că le lipsește mișcarea variată”.

Au fost realizate destul de multe studii privind beneficiile potențiale ale mersului retro, un termen comun pentru mersul cu spatele. Participanții care au mers cu spatele pe o bandă de alergare timp de 30 de minute la un moment dat, timp de patru săptămâni, și-au crescut echilibrul, ritmul de mers și capacitatea cardiopulmonară, potrivit unui studiu din martie 2021.

În plus, un grup de femei și-a redus grăsimea corporală și și-a îmbunătățit condiția fizică cardiorespiratorie după un program de șase săptămâni de alergare și mers pe jos în sens invers, potrivit unui studiu clinic ale cărui rezultate au fost publicate în numărul din aprilie 2005 al revistei International Journal of Sports Medicine.

Alte studii indică faptul că mersul cu spatele îi poate ajuta pe cei care suferă de osteoartrită la genunchi și dureri cronice de spate, plus că îmbunătățește mersul și echilibrul.

Mersul pe jos retro poate chiar să vă ascută mintea și să vă ajute să deveniți mai atent, deoarece creierul trebuie să fie mai alert atunci când vă mișcați în acest mod inedit. Din acest motiv, plus faptul că mișcarea înapoi ajută la echilibru, adulții în vârstă ar putea beneficia în special de încorporarea unor plimbări înapoi în rutina lor, după cum indică un studiu din 2021 asupra pacienților cu accident vascular cerebral cronic.

De ce este mișcarea înapoi atât de utilă? „Când te propulsezi înainte, aceasta este o mișcare dominată de mușchii ischiogambieri”, a declarat Landry Estes, un specialist certificat în forță și condiționare din College Station, Texas. „Dacă mergi cu spatele, este o inversare a rolului, în care cvadricepșii se activează și faci extensii de genunchi.”

Ca rezultat, lucrezi mușchi diferiți, ceea ce este întotdeauna benefic, plus căpătarea forței. „Forța depășește o mulțime de deficiențe”, a spus Estes.

De asemenea, îți miști corpul într-un mod atipic. Majoritatea oamenilor își petrec zilele trăind și mișcându-se în planul sagital (mișcare înainte și înapoi), și aproape exclusiv în planul sagital înainte, a spus Wickham.

„Corpul se adaptează la pozițiile, mișcările și posturile pe care le faceți cel mai des”, a spus Wickham. „Acest lucru poate duce la mușchi și articulații încordate, ceea ce duce la compensarea articulațiilor, ceea ce duce la uzura articulațiilor, apoi la dureri și leziuni. Cu cât putem adăuga mai multe mișcări variate în activitățile noastre de zi cu zi sau în sala de sport, este mult mai benefic pentru organism.”

sursa foto © Teerawat Winyarat | Dreamstime.com