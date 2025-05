Mercedes, sfătuită să-l sacrifice pe George Russell la finalul sezonului din F1

Rămasă fără un adevărat lider după plecarea lui Lewis Hamilton, Mercedes este sfătuită de fanii săi să-l sacrifice pe George Russell pentru a-l aduce pe Max Verstappen la echipa condusă de Toto Wolff.

George Russell are parte de un debut solid de sezon în Formula 1, dar cu toate acestea Toto Wolff nu i-a oferit până acum prelungirea de contract.

Înțelegerea dintre cele două părți expiră la finalul acestui an, iar Mercedes nu dă semne că s-ar grăbi în vreun fel să-l securizeze pe pilotul său numărul unu.

Russell a adunat deja 99 de puncte, zestre cu care se găsește pe locul patru: este devansat doar de piloții McLaren (Piastri și Norris) și de Verstappen.

Această incertitudine din jurul lui Russell lasă ușa deschisă pentru un scenariu spectaculos: aducerea lui Max Verstappen la Mercedes și renunțarea la Russell.

Conform unui sondaj realizat de publicația Express Sport (pe un eșantion de peste 3.000 de respondenți), fanii Mercedes au fost de părere că o sacrificare a lui George Russell ar fi cea mai indicată. În locul pilotului britanic să fie adus Max Verstappen.

65% dintre cei care au răspuns sondajului văd această soluție ca fiind cea mai bună pentru Mercedes.

Interesant este faptul că doar 35% au indicat o plecare a lui Kimi Antonelli, semn că pilotul italian este văzut ca un posibil urmaș pentru Lewis Hamilton la Mercedes.

Este, în fapt, dorința unei părți consistente a publicului de a vedea o echipă Mercedes revitalizată, cu Verstappen ca piesă centrală în următorul ciclu competitiv, iar cu Antonelli ca pilot secund.

„Simt că mulți piloți care sunt fixați pe semnarea din timp a unui contract nu au suficientă încredere în ei înșiși.

Adevărul este că, dacă nu performezi, echipa găsește oricum o modalitate să renunțe la tine. Performanța este singura monedă de schimb în F1”, transmite cu mult calm George Russell, într-o intervenție pentru The Athletic.

Mercedes se găsește în situația de a alege între continuitate (a-l menține pe George Russell alături de Kimi Antonelli) și ambiție (de a-l aduce pe Max Verstappen).

Pilotul britanic oferă stabilitate și performanță constantă, de cealaltă parte Verstappen este cel mai important nume de pe grila de start, iar orice oportunitate de a-l transfera nu poate fi trecută cu vederea de către Mercedes.

În prezent, Russell se află pe locul 4, cu 99 de puncte, iar Antonelli pe 7, cu 48 de puncte. Mercedes este a doua în ierarhia constructorilor, cu 141 de puncte (liderul McLaren are 245).

„It feels strange” 🤔

George Russell’s contract situation at Mercedes has sparked concern from Martin Brundle as the threat of Max Verstappen persistshttps://t.co/xVjRgvPlh8 pic.twitter.com/pEQR3WPNc4

— Mirror F1 (@MirrorF1) May 21, 2025