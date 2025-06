Mercedes, la răscruce: Toto Wolff trebuie să decidă rapid viitorul echipei pentru 2026

Toto Wolff trebuie să ia rapid decizii importante pentru viitorul echipei, Mercedes AMG F1 aflându-se cu doar câteva luni înainte de expirarea contractelor piloților George Russell (27 de ani) și Kimi Antonelli (18 ani). Marele vis al lui Wolff (șeful echipei) rămâne Max Verstappen.

La finalul sezonului în curs, Russell și Antonelli vor deveni piloți liber de contract.

Marele vis al lui Toto Wolff rămâne Max Verstappen (27 de ani): multiplul campion mondial are contract cu RedBull Racing până în 2028, dar rezultatele sub așteptări îl pot determina pe olandez să activeze o clauză care-l eliberează de actuala sa echipă înainte de termen, transmite express.co.uk.

Referindu-se la progresul lui Russell, Wolff a precizat:

„A fost un junior Mercedes o perioadă atât de lungă și acum conduce această echipă. Ne dă toate motivele să facem asta rapid (n.r. o prelungire a contractului).”

Cu toate acestea, echipa nu a făcut vreun pas concret în această direcție, cu toate că George a demonstrat că este liderul de care Mercedes avea nevoie după plecarea lui Lewis Hamilton la Ferrari.

De asemenea, Kimi Antonelli are un start de sezon destul de bun, iar podiumul din Canada (locul trei) i-a întărit locul la Mercedes, cu toate că are doar 18 ani.

Italianul reprezintă viitorul echipei la nivel înalt, un demn urmaș al moștenirii lăsate de Hamilton la Mercedes.

Renunțarea la Kimi după doar un an ar putea fi o greșeală pe care Wolff să o regrete mulți ani de acum înainte: costă puțin (are un salariu mic) și crește rapid de la o cursă la alta.

În altă ordine de idei, George Russell a fost competitiv cu toate că monopostul Mercedes nu este la același nivel cu RedBull și mai ales McLaren.

A arătat că este omul în jurul căruia se poate construi performanța la Mercedes.

Salariul său (de aproximativ 15 milioane de lire sterline) este un chilipir comparativ cu cele peste 40 de milioane de lire sterline pe care le încasează Verstappen de la RedBull.

Cu toate acestea, Toto Wolff și-a arătat mereu admirația pentru Verstappen: „Mi-ar plăcea să-l văd în echipa noastră. Nu există echipă în grilă care să nu-l vrea”, a transmis șeful Mercedes în martie 2024.

Toto Wolff trebuie să rezolve un rebus dificil pentru Mercedes: pe cine ține și cine pleacă de la echipă înainte de un sezon 2026 în care regulile jocului vor fi schimbate drastic de modificările de regulament.

🚨 Toto Wolff dreams of signing Max Verstappen.

He wants to be careful with his words to avoid jeopardizing future negotiations with Max. Any unnecessary criticism could harm the chances of a deal.

[@FUnoAT] pic.twitter.com/RaJln5OHQu

— Mercedes Hub (@MercedesF1_Hub) June 20, 2025