Info Sud-Est: Aproape 100 de proiecte începute de CNI sunt afectate de măsurile de austeritate luate de guvern / Ritmul de lucru a fost redus aproape în totalitate

Aproape 100 de proiecte din țară începute de Compania Națională de Investiții sunt afectate de măsurile de austeritate luate de Guvernul României, începând cu 1 august 2025, relatează Info Sud-Est.

Instituția aflată în subordinea Executivului a transmis, la solicitarea Info Sud-Est, că pentru 93 de obiective de investiții, ritmul de lucru a fost diminuat cu 90%.

Printre proiectele afectate de măsuri se află și reabilitarea Sinagogii din Constanța, unde stadiul lucrărilor este de aproximativ 40%, potrivit CNI. În prezent nu se știe când va fi gata obiectivul de investiții, deși termenul inițial era 8 septembrie 2025. Un nou termen de finalizare depinde de alocarea banilor pentru Programul național de construcții de interes public sau social (PNCIPS) din care face parte și Sinagoga din Constanța, arată CNI.