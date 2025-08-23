Mercedes evidențiază punctul sensibil: „Nu am avut această problemă în prima parte a sezonului din F1”
Mercedes are parte de un sezon 2025 al Formulei 1 cu două jumătăți distincte: a avut un început promițător, cu Russell și Antonelli luptând constant pentru podiumuri, iar mai apoi o scădere la nivel de performanță după Imola. Problema este recunoscută și de Bradley Lord, directorul de comunicare al echipei germane.
Echipa a trecut bine peste despărțirea de Lewis Hamilton, iar George Russell și Kimi Antonelli au început în forță sezonul în curs.
Situația s-a schimbat însă radical după Imola, iar oficialii echipei admit că există o problemă care la începutul sezonului nu se afla în paddock-ul Mercedes.
„Cred că am văzut în prima parte a sezonului două jumătăți destul de clare pentru noi. O jumătate în care am avut performanțe constante, piloții s-au simțit încrezători în mașină și am fost în mod regulat în lupta pentru podium. Asta a fost cam de la Melbourne până la Miami”, transmite Bradley Lord, directorul de comunicare al echipei Mercedes.
„De la Imola până unde suntem acum, am văzut multă inconsistență. Am avut victoria din Canada și primul podium al lui Kimi, dar în medie am alunecat de la o dispută regulată pentru podium la un teritoriu de top cinci – top șase”, adaugă Bradley Lord.
Problema neașteptată de la Mercedes: instabilitatea mașinii
Conform oficialului Mercedes, principala dificultate este legată de comportamentul monopostului în viraje.
„La începutul acestui an nu aveam această problemă. Acum ne confruntăm cu instabilitate în viraje, ceea ce îi face pe piloți să piardă încredere și ne afectează direct performanța.
Ne refacem pașii pentru a desluși din multele upgrade-uri făcute ce a declanșat această problemă.
Cu siguranță nu era acolo la începutul anului și a devenit vizibilă în al doilea trimestru”, adaugă Lord.
„Există unele idei despre unde trebuie să începem munca. Vor fi și lucruri care nu au avut niciun impact și trebuie să ne asigurăm că nu eliminăm și părțile bune ale mașinii. Dacă nu, vom continua să analizăm datele și să vedem ce putem face pentru a doua parte a sezonului”, a concluzionat Bradley Lord.
Clasamentul piloților la pauza de vară
- Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
- Lando Norris (Marea Britanie) 275
- Max Verstappen (Olanda) 187
- George Russell (Marea Britanie) 172
- Charles Leclerc (Monaco) 151
- Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
- Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
- Alexander Albon (Thailanda) 54
- Nico Hulkenberg (Germania) 37
- Esteban Ocon (Franța) 27
- Fernando Alonso (Spania) 26
- Lance Stroll (Canada) 26
- Isack Hadjar (Franța) 22
- Pierre Gasly (Franța) 20
- Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
- Carlos Sainz (Spania) 16
- Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
- Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
- Oliver Bearman (Haas) 8
- Franco Colapinto (Argentina) 0
- Jack Doohan (Australia) 0
Clasamentul constructorilor la pauza de vară
- McLaren-Mercedes 559 puncte
- Ferrari 260
- Mercedes 236
- Red Bull 194
- Williams-Mercedes 70
- Aston Martin 52
- Kick Sauber 51
- Racing Bulls 45
- Haas 35
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – 31 august
- Italia (Monza) – 7 septembrie
- Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
