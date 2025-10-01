Medicii încă depășesc performanțele AI în urgențele medicale, arată un studiu

Instrumentele de inteligență artificială (IA) sunt mai slabe decât medicii și asistentele medicale în ceea ce privește prioritizarea pacienților din camerele de urgență, a constatat un nou studiu de mică amploare, scrie Euronews.

Concluziile indică faptul că, deși IA este foarte promițătoare în domeniul medical, lucrătorii din domeniul sănătății nu ar trebui să externalizeze deciziile privind îngrijirea pacienților de urgență ale căror vieți ar putea fi în pericol, au declarat cercetătorii.

„Având în vedere dezvoltarea rapidă a instrumentelor IA precum ChatGPT, ne-am propus să explorăm dacă IA ar putea sprijini luarea deciziilor în triaj, ar putea îmbunătăți eficiența și ar putea reduce povara asupra personalului în situații de urgență”, a declarat dr. Renata Jukneviciene, unul dintre autorii studiului și cercetător la Universitatea din Vilnius, Lituania, într-un comunicat.

Cercetarea, care nu a fost încă revizuită de experți independenți sau publicată într-o revistă medicală, a fost prezentată marți la Congresul European de Medicină de Urgență.

Echipa lui Jukneviciene a cerut șase medici de urgență și 44 de asistente medicale să examineze cazurile pacienților – selectați aleatoriu dintr-o bază de date medicală online – și să le trieze sau să le clasifice în ordinea urgenței pe o scară de la 1 la 5.

Cercetătorii au cerut apoi ChatGPT, chatbot-ul utilizat în mod obișnuit de la OpenAI, să analizeze aceleași cazuri.

Rata generală de precizie a ChatGPT a fost de 50,4%, comparativ cu 65,5% pentru asistente medicale și 70,6% pentru medici. A existat o diferență și mai mare în ceea ce privește sensibilitatea sau capacitatea de a identifica cazuri cu adevărat urgente, ChatGPT ajungând la 58,3% comparativ cu 73,8% în rândul asistentelor medicale și 83% în rândul medicilor, a constatat studiul.

Cu toate acestea, modelul de inteligență artificială a depășit asistentele medicale în ceea ce privește identificarea celor mai urgente sau care pun viața în pericol, cu o precizie și o specificitate mai bune.

Constatările indică faptul că „inteligența artificială poate ajuta la prioritizarea mai consecventă a celor mai urgente cazuri și la sprijinirea personalului nou sau mai puțin experimentat”, a spus Jukneviciene.

Cu toate acestea, ChatGPT a fost mult mai predispus decât medicii sau asistentele medicale să clasifice cazurile drept extrem de urgente, ceea ce înseamnă că „supravegherea umană” ar fi importantă pentru a preveni „ineficiențele”, a spus Jukneviciene.

„Spitalele ar trebui să abordeze implementarea IA cu prudență și să se concentreze pe instruirea personalului pentru a interpreta critic sugestiile IA”, a spus ea.

Studiul are unele limitări, în special dimensiunea redusă și faptul că a avut loc într-un singur spital din Lituania. Modelul ChatGPT utilizat în studiu nu a fost antrenat în scopuri medicale, ceea ce înseamnă că instrumentele IA fin ajustate ar fi putut avea rezultate mai bune.

Alte cercetări sugerează că IA ar putea fi un avantaj pentru sectorul sănătății, depășind medicii umani în diagnosticarea problemelor medicale complexe, citirea radiografiilor mai rapid și mai precis și făcând posibilă prezicerea viitoarelor probleme de sănătate.

Dar oamenii de știință au avertizat, de asemenea, că o dependență excesivă de instrumentele IA ar putea duce la degradarea competențelor lucrătorilor din domeniul sănătății în timp.

Echipa lui Jukneviciene planifică acum studii suplimentare folosind modele de inteligență artificială mai noi, grupuri mai mari de pacienți și o serie de scenarii, cum ar fi instruirea asistentelor medicale și interpretarea electrocardiogramelor (ECG sau EKG) care identifică activitatea cardiacă neobișnuită.

Între timp, ea a spus că „IA nu ar trebui să înlocuiască judecata clinică, ci ar putea servi ca instrument de asistență decizională în contexte clinice specifice și în departamentele de urgență suprasolicitate”.