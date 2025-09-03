G4Media.ro
Medic din Timiș, reţinut pentru luare de mită de la 32 de…

Medic din Timiș, reţinut pentru luare de mită de la 32 de pacienţi / Ar fi luat bani pentru consultaţii, tratamente şi concedii medicale ilegale

O femeie, medic pneumolog de la Spitalul din oraşul Făget, judeţul Timiş, a fost reţinută 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de la 32 de pacienţi timp de peste un an. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, ea încasa sume de bani pentru consultaţii, tratamente şi concedii medicale ilegale, transmite News.ro.

”Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au dispus reţinerea unui medic din Făget pentru fapte de corupţie. La data de 03 septembrie 2025, în baza delegării procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Timiş au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi dare de mită. Percheziţiile au fost efectuate la sediul unei instituţii medicale publice, la sediul social al unui cabinet medical şi la domiciliul unei femei de 55 de ani”, a transmis, miercuri seară, IPJ Timiş.

Potrivit sursei citate, în urma anchetei a rezultat că, în perioada aprilie 2024 – 29 august 2025, medicul din Făget ar fi primit, cu titlu de mită, diferite sume de bani sau alte bunuri de la 32 de pacienţi care s-au prezentat la biroul acesteia din cadrul unităţii medicale.

Medicul a fost reţinut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş pentru 24 de ore.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, femeia, medic pneumolog, lua diferite sume de bani atât la consulturi şi tratamente diferite, cât şi pentru acordarea de concedii medicale ilegale. Şpăgile erau primite atât în lei, cât şi în euro.

