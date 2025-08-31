Max Verstappen scapă de penalizare la Zandvoort – Decizia comisarilor după ancheta de la MP de F1 al Olandei

Max Verstappen a scăpat de o penalizare la Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, Grand Prix care se va disputa duminică în fața fanilor campionului mondial en-titre. Comisarii de cursă au acceptat în cele din urmă argumentul lui Max după ce acesta a fost acuzat de „conducere inutil de lentă” pe durata calificărilor de sâmbătă, transmite racingnews365.com.

Marele Premiu al Olandei se va disputa duminică, 31 august, de la ora 16:00, și va fi în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Zeci de mii de fani olandezi au răsuflat ușurați: Max Verstappen a scăpat de o penalizare înainte de Marele Premiu de pe circuitul de la Zandvoort.

Verstappen a fost citat pentru încălcarea regulamentului sportiv: a fost acuzat de „conducere inutil de lentă” la finalul calificărilor de sâmbătă.

Comisarii l-au audiat pe Max și au analizat datele: poziționare, telemetrie și video „onboard”, iar concluzia a fost că depășirea timpului admis cu 3,8 secunde a avut o justificare clară.

Astfel, Verstappen a demonstrat că a încetinit doar pentru a respecta steagul galben arborat la finalul turului respectiv.

„Am acceptat raționamentul pilotului pentru care a încetinit și, în consecință, nu am luat nicio altă măsură”, se arată în comunicatul comisarilor.

În aceste condiții, Verstappen își păstrează locul 3 pe grilă și rămâne în cursa pentru un nou triumf acasă, pe circuitul de la Zandvoort.

Oscar Piastri (McLaren) a avut o evoluție fantastică în calificări și va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, australianul fiind urmat de coechipierul Lando Norris. Max Verstappen a fost al treilea, în timp ce Isack Hadjar (Racing Bulls) a încheiat pe un surprinzător loc patru.

Urmează pe grila de start: George Russell (Mercedes – locul 5), Charles Leclerc (Ferrari – locul șase), Lewis Hamilton (Ferrari – locul șapte), Liam Lawson (Racing Bulls – locul opt), Carlos Sainz Jr. (Williams – locul nouă) și Fernando Alonso (Aston Martin – locul zece).

Ziua a fost una slabă pentru Scuderie: Leclerc al șaselea, iar Hamilton al șaptelea. În plus, diferența dintre piloții Ferrari și timpul de pole position a fost una mare: Charles la 0,678 secunde, iar Lewis la 0,728 secunde.

Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025

Vineri, 29 august

Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid

Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid

Sâmbătă, 30 august

Antrenamente 3 / Norris – cel mai rapid

Calificări / Piastri – pole position

Duminică, 31 august

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei

Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)

Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)

Locul 1: Lando Norris (McLaren)

Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)

Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)

Zandvoort Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 1952

Lungime circuit: 4,259 km

Număr de tururi: 72

Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021

Distanță totală GP: 306,587 de km

Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Clasamentul piloților

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1