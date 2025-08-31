Max Verstappen scapă de penalizare la Zandvoort – Decizia comisarilor după ancheta de la MP de F1 al Olandei
Max Verstappen a scăpat de o penalizare la Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, Grand Prix care se va disputa duminică în fața fanilor campionului mondial en-titre. Comisarii de cursă au acceptat în cele din urmă argumentul lui Max după ce acesta a fost acuzat de „conducere inutil de lentă” pe durata calificărilor de sâmbătă, transmite racingnews365.com.
- Marele Premiu al Olandei se va disputa duminică, 31 august, de la ora 16:00, și va fi în direct pe Antena 1 și Antena Play.
Zeci de mii de fani olandezi au răsuflat ușurați: Max Verstappen a scăpat de o penalizare înainte de Marele Premiu de pe circuitul de la Zandvoort.
Verstappen a fost citat pentru încălcarea regulamentului sportiv: a fost acuzat de „conducere inutil de lentă” la finalul calificărilor de sâmbătă.
Comisarii l-au audiat pe Max și au analizat datele: poziționare, telemetrie și video „onboard”, iar concluzia a fost că depășirea timpului admis cu 3,8 secunde a avut o justificare clară.
Astfel, Verstappen a demonstrat că a încetinit doar pentru a respecta steagul galben arborat la finalul turului respectiv.
„Am acceptat raționamentul pilotului pentru care a încetinit și, în consecință, nu am luat nicio altă măsură”, se arată în comunicatul comisarilor.
În aceste condiții, Verstappen își păstrează locul 3 pe grilă și rămâne în cursa pentru un nou triumf acasă, pe circuitul de la Zandvoort.
Oscar Piastri (McLaren) a avut o evoluție fantastică în calificări și va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, australianul fiind urmat de coechipierul Lando Norris. Max Verstappen a fost al treilea, în timp ce Isack Hadjar (Racing Bulls) a încheiat pe un surprinzător loc patru.
Urmează pe grila de start: George Russell (Mercedes – locul 5), Charles Leclerc (Ferrari – locul șase), Lewis Hamilton (Ferrari – locul șapte), Liam Lawson (Racing Bulls – locul opt), Carlos Sainz Jr. (Williams – locul nouă) și Fernando Alonso (Aston Martin – locul zece).
Ziua a fost una slabă pentru Scuderie: Leclerc al șaselea, iar Hamilton al șaptelea. În plus, diferența dintre piloții Ferrari și timpul de pole position a fost una mare: Charles la 0,678 secunde, iar Lewis la 0,728 secunde.
QUALIFYING CLASSIFICATION
Piastri pips Norris to pole with Verstappen giving it everything to seize P3 👏#F1 #DutchGP pic.twitter.com/J7dUQg3MfZ
— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025
Vineri, 29 august
- Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid
- Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid
Sâmbătă, 30 august
- Antrenamente 3 / Norris – cel mai rapid
- Calificări / Piastri – pole position
Duminică, 31 august
- Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct
Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei
- Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)
- Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)
- Locul 1: Lando Norris (McLaren)
- Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)
- Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)
Zandvoort Circuit
- Primul Grand Prix găzduit: 1952
- Lungime circuit: 4,259 km
- Număr de tururi: 72
- Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021
- Distanță totală GP: 306,587 de km
- Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)
Clasamentul piloților
- Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
- Lando Norris (Marea Britanie) 275
- Max Verstappen (Olanda) 187
- George Russell (Marea Britanie) 172
- Charles Leclerc (Monaco) 151
- Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
- Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
- Alexander Albon (Thailanda) 54
- Nico Hulkenberg (Germania) 37
- Esteban Ocon (Franța) 27
- Fernando Alonso (Spania) 26
- Lance Stroll (Canada) 26
- Isack Hadjar (Franța) 22
- Pierre Gasly (Franța) 20
- Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
- Carlos Sainz (Spania) 16
- Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
- Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
- Oliver Bearman (Haas) 8
- Franco Colapinto (Argentina) 0
- Jack Doohan (Australia) 0
Clasamentul constructorilor
- McLaren-Mercedes 559 puncte
- Ferrari 260
- Mercedes 236
- Red Bull 194
- Williams-Mercedes 70
- Aston Martin 52
- Kick Sauber 51
- Racing Bulls 45
- Haas 35
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – 31 august
- Italia (Monza) – 7 septembrie
- Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
