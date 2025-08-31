G4Media.ro
Max Verstappen scapă de penalizare la Zandvoort – Decizia comisarilor după ancheta…

Max Verstappen, pilot al RedBull, într-o conferință de presă de Formula 1.
Max Verstappen / Sursa foto: captură video

Max Verstappen scapă de penalizare la Zandvoort – Decizia comisarilor după ancheta de la MP de F1 al Olandei

Sportz31 Aug 0 comentarii

Max Verstappen a scăpat de o penalizare la Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, Grand Prix care se va disputa duminică în fața fanilor campionului mondial en-titre. Comisarii de cursă au acceptat în cele din urmă argumentul lui Max după ce acesta a fost acuzat de „conducere inutil de lentă” pe durata calificărilor de sâmbătă, transmite racingnews365.com.

  • Marele Premiu al Olandei se va disputa duminică, 31 august, de la ora 16:00, și va fi în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Zeci de mii de fani olandezi au răsuflat ușurați: Max Verstappen a scăpat de o penalizare înainte de Marele Premiu de pe circuitul de la Zandvoort.

Verstappen a fost citat pentru încălcarea regulamentului sportiv: a fost acuzat de „conducere inutil de lentă” la finalul calificărilor de sâmbătă.

Comisarii l-au audiat pe Max și au analizat datele: poziționare, telemetrie și video „onboard”, iar concluzia a fost că depășirea timpului admis cu 3,8 secunde a avut o justificare clară.

Astfel, Verstappen a demonstrat că a încetinit doar pentru a respecta steagul galben arborat la finalul turului respectiv.

„Am acceptat raționamentul pilotului pentru care a încetinit și, în consecință, nu am luat nicio altă măsură”, se arată în comunicatul comisarilor.

În aceste condiții, Verstappen își păstrează locul 3 pe grilă și rămâne în cursa pentru un nou triumf acasă, pe circuitul de la Zandvoort.

Oscar Piastri (McLaren) a avut o evoluție fantastică în calificări și va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, australianul fiind urmat de coechipierul Lando Norris. Max Verstappen a fost al treilea, în timp ce Isack Hadjar (Racing Bulls) a încheiat pe un surprinzător loc patru.

Urmează pe grila de start: George Russell (Mercedes – locul 5), Charles Leclerc (Ferrari – locul șase), Lewis Hamilton (Ferrari – locul șapte), Liam Lawson (Racing Bulls – locul opt), Carlos Sainz Jr. (Williams – locul nouă) și Fernando Alonso (Aston Martin – locul zece).

Ziua a fost una slabă pentru Scuderie: Leclerc al șaselea, iar Hamilton al șaptelea. În plus, diferența dintre piloții Ferrari și timpul de pole position a fost una mare: Charles la 0,678 secunde, iar Lewis la 0,728 secunde.

Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025

Vineri, 29 august

  • Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid
  • Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid

Sâmbătă, 30 august

  • Antrenamente 3 / Norris – cel mai rapid
  • Calificări / Piastri – pole position

Duminică, 31 august

  • Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei

  • Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)
  • Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)
  • Locul 1: Lando Norris (McLaren)
  • Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)
  • Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)

Zandvoort Circuit

  • Primul Grand Prix găzduit: 1952
  • Lungime circuit: 4,259 km
  • Număr de tururi: 72
  • Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021
  • Distanță totală GP: 306,587 de km
  • Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Clasamentul piloților

  1. Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
  2. Lando Norris (Marea Britanie) 275
  3. Max Verstappen (Olanda) 187
  4. George Russell (Marea Britanie) 172
  5. Charles Leclerc (Monaco) 151
  6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
  7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
  8. Alexander Albon (Thailanda) 54
  9. Nico Hulkenberg (Germania) 37
  10. Esteban Ocon (Franța) 27
  11. Fernando Alonso (Spania) 26
  12. Lance Stroll (Canada) 26
  13. Isack Hadjar (Franța) 22
  14. Pierre Gasly (Franța) 20
  15. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
  16. Carlos Sainz (Spania) 16
  17. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
  18. Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
  19. Oliver Bearman (Haas) 8
  20. Franco Colapinto (Argentina) 0
  21. Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor

  1. McLaren-Mercedes 559 puncte
  2. Ferrari 260
  3.  Mercedes 236
  4. Red Bull 194
  5. Williams-Mercedes 70
  6. Aston Martin 52
  7. Kick Sauber 51
  8. Racing Bulls 45
  9. Haas 35
  10. Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

