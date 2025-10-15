USR depune un proiect de lege pentru menținerea caracterului public al declarațiilor de avere

USR a depus o inițitivă legislativă care menține caracterul public al declarațiilor de avere, după decizia Curții Constituționale care a blocat publicarea documentelor.

Proiectul prevede că persoanele care depun declarații vor menționa și averea membrilor de familie, fiind însă responsabili doar pentru informațiile pe care le puteau cunoaște în mod rezonabil. Totodată, documentele vor fi publice, dar vor fi anonimizate datele personale ale membrilor de familie și adresele exacte ale bunurilor imobile, păstrând doar indicarea județului sau a țării unde acestea se află, potrivit unui comunicat de presă al USR.

Senatoarea USR Simona Spătaru spune că inițiativa asigură echilibrul între transparență și protejarea vieții private.

„Prin această propunere, se asigură în continuare transparența actului public, un principiu esențial într-un stat de drept, fără a se aduce atingere protecției vieții private a persoanelor fizice Transparența și protecția datelor personale nu se exclud reciproc. Inițiativa mea garantează accesul public la informațiile de interes general, dar protejează, în același timp, viața privată a cetățenilor, conform deciziilor Curții Constituționale”, a declarat Simona Spătaru, citată în comunicat.

Curtea Constituțională a României a decis că anumite prevederi privind publicarea declarațiilor de avere sunt neconstituționale, dar nu a interzis declarațiile de avere și nici transparența. A spus doar că trebuie mai multă grijă în protejarea vieții private, afirmă USR. Problema este că, în forma în care a fost formulată, această decizie riscă să afecteze grav capacitatea societății de a veghea asupra integrității celor care conduc instituții publice, potrivit sursei citate.

Publicitatea declarațiilor de avere nu este un abuz, ci o garanție că funcțiile publice sunt exercitate cu onestitate. Cu alte cuvinte, decizia CCR riscă să închidă ochii acolo unde noi toți avem nevoie de mai multă lumină, afirmă USR în comunicat. “Declarațiile de avere reprezintă un instrument de apărare împotriva corupției și a acumulării nejustificate de avere. Dacă îl pierdem, pierdem o parte importantă din încrederea în stat”.

Inițiativa este semnată de Simona Spătaru, Oana Murariu, Stelian Ion, Dan Văduva, Alex Dimitriu și Ciprian Rus.