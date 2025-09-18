G4Media.ro
Matthew McConaughey a refuzat aproape 15 milioane de dolari când s-a retras…

Sursa Foto: Facebook/Matthew McConaughey

Matthew McConaughey a refuzat aproape 15 milioane de dolari când s-a retras doi ani din actorie: „Gata cu comediile romantice”

Actorul Matthew McConaughey a refuzat o sumă mare de bani pentru a fi luat mai în serios de Hollywood, scrie People.

Apărând în cel mai recent episod al podcastului „The Diary of a CEO”, actorul în vârstă de 55 de ani a dezvăluit că a refuzat odată un cec gras de 14,5 milioane de dolari pentru că voia să se reinventeze în lumea actoriei.

Aceasta s-a întâmplat după ce a luat decizia de a renunța la comediile romantice pentru a putea accepta roluri mai serioase.

După ce a decis să se retragă la ferma sa din Texas la mijlocul anilor 2000 împreună cu soția sa, Camila Alves McConaughey, Matthew și-a amintit că nu a primit nicio ofertă timp de luni de zile, până când a primit o ofertă pentru un film de acțiune și comedie.

„O ofertă de 8 milioane de dolari. Am citit-o. Am spus: «Nu, mulțumesc, nu fac astfel de lucruri»”, și-a amintit el.

„Au revenit cu o ofertă de 10 milioane de dolari. «Nu o citesc din nou, nu, mulțumesc.» Au revenit cu o ofertă de 12 milioane de dolari. «Băieți, spuneți-le că am refuzat.»”

„Au revenit cu o ofertă de 14,5 milioane de dolari. Am spus: „Lăsați-mă să citesc din nou”, a spus el. „Am citit din nou, erau aceleași cuvinte ca în oferta de 8 milioane de dolari pe care am refuzat-o, dar era scrisă mai bine.”

Matthew a continuat: „Era mai amuzant, mă puteam vedea în el, puteam face asta să funcționeze. Oricum, în cele din urmă am spus „Nu”.

„Cred că faptul că am refuzat oferta de 14,5 milioane de dolari – la un an după ce am plecat și am spus „gata cu comediile romantice” – cred că acest gest a transmis mesajul către Hollywood: „Oh, McConaughey nu blufează”.

El a adăugat: „Era ceva de genul: «Oh, nu s-a retras pur și simplu, are un plan, dar a ieșit din Hollywood. A refuzat 14,5 milioane? Oh, nu e de închiriat.»”

„Ceea ce e interesant, poate puțin mai atractiv”, a spus Matthew. „Oh, știi cine ar putea fi un personaj de roman, o idee grozavă pentru acest film, Lincoln Lawyer”, a spus el referindu-se la filmul său thriller-politic din 2011, The Lincoln Lawyer.

El a continuat să joace în proiecte mai provocatoare, precum Killer Joe, Mud, Dallas Buyers Club, Magic Mike, True Detective și Interstellar.

„Ar fi apărut acestea dacă nu aș fi ieșit din Hollywood? Nu. Nu ar fi apărut”, a spus el.

În timpul podcastului, Matthew a dezvăluit că, în ciuda presiunii de a nu avea niciun rol în timpul pauzei sale de 20 de luni, știa că nu se poate întoarce la comediile romantice.

„Aveam cantitate, dar nu aveam calitate”, a spus el, adăugând că avea nevoie de „o anumită rezistență” pentru a face „ceva care mă sperie”.

Printre cele mai notabile succese romantice ale lui Matthew se numără The Wedding Planner din 2001 și How to Lose a Guy in 10 Days din 2003.

