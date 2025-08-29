Marea Britanie interzice accesul oficialilor israelieni la cel mai mare târg al său de apărare / Israelul acuză „un act de discriminare”

Marea Britanie a interzis oficialilor israelieni accesul la cel mai mare târg al său de apărare, ca urmare a escaladării războiului împotriva Hamas în Gaza, aceasta fiind cea mai recentă încercare de a exercita presiuni asupra unui aliat istoric pentru a înceta ostilităţile care au provocat suferinţe profunde populaţiei civile palestiniene. În replică, Israelul a denunţat un „act de discriminare”, relatează agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de News.ro.

Guvernul prim-ministrului Keir Starmer a declarat în iulie că va recunoaşte statul palestinian dacă Israelul nu va lua măsuri pentru a ameliora suferinţa din enclava palestiniană şi nu va îndeplini alte condiţii, ceea ce a înfuriat guvernul israelian. Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat vineri că decizia guvernului israelian de a intensifica operaţiunile militare în Gaza este greşită.

Oficialii guvernamentali israelieni nu vor fi invitaţi la salonul de armament DSEI din Londra, care va avea loc la începutul lunii septembrie, a anunţat vineri guvernul britanic, dar companiile israeliene din domeniul apărării nu vor fi împiedicate să participe. „Putem confirma că nicio delegaţie a guvernului israelian nu va fi invitată să participe la DSEI UK 2025”, a spus un purtător de cuvânt. „Trebuie să existe o soluţie diplomatică pentru a pune capăt acestui război acum, cu un armistiţiu imediat, întoarcerea ostaticilor şi o creştere a ajutorului umanitar pentru populaţia din Gaza”, a adăugat oficialul guvernului britanic.

Ministerul Apărării din Israel a declarat că, urmare a interdicţiei de participare la târg a oficialilor săi, nu va mai organiza pavilionul naţional, aşa cum a făcut-o anterior la evenimentul „Defence & Security Equipment International” (DSEI) din Londra. Companiile israeliene din domeniul apărării, precum Elbit Systems, Rafael, IAI şi Uvision, vor putea însă participa în continuare.

Israelul a declarat că decizia Marii Britanii este un „act regretabil de discriminare” şi „introduce considerente politice total nepotrivite pentru o expoziţie profesională a industriei de apărare”.

Măsura luată de Marea Britanie vine după disputa de la Salonul Aeronautic de la Paris de acum trei luni, când Franţa a blocat cu parapete negre standurile companiilor israeliene de apărare după ce acestea au refuzat să-şi retragă armele de atac din expoziţie, ceea ce a provocat o reacţie furioasă din partea Israelului.

Expoziţia de patru zile, ce va fi inaugurată la 9 septembrie, reuneşte delegaţii naţionale şi companii private, care prezintă echipamente militare şi arme la centrul Excel din Londra. Evenimentul are loc o dată la doi ani.

DSEI este organizat de o companie privată, Clarion Defence and Security, dar cu sprijinul guvernului britanic şi al armatei.