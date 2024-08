Marcel Boloş, despre afirmaţia premierului care l-a acuzat că spune „lucruri trăsnite”: Nu mi-a picat bine. Ce ar fi să stau acolo închis în birou şi să nu fac nimic, să văd cum problemele care ţin de sustenabilitatea finanţelor publice se agravează

Marcel Boloş admite că nu i-a „picat bine” afirmaţia premierului Marcel Ciolacu, care a afirmat despre el că spune „lucruri trăsnite”. „Nu mi-a picat bine şi trebuie înţeles rolul pe care îl avem în această perioadă de timp. Ce ar fi să mă duc în birou, în Piaţa Constituţiei, să stau acolo închis în birou şi să nu fac nimic, să văd cum problemele care ţin de sustenabilitatea finanţelor publice se agravează”, a declarat, miercuri, Marcel Boloş, transmite News.ro.

Dacă ministrul de Finanţe este pus ca ministru să-şi exercite atribuţiile pe care le are conform fişei postului, şi prin aceasta propune măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, propune măsuri pentru ceea ce înseamnă mai buna colectare a veniturilor la buget, propune măsuri pentru ceea ce înseamnă mai buna valorificare a creanţelor bugetare, măsuri pentru restructurarea cheltuielilor publice, pentru aceasta ministrul de finanţe este pus la colţ, atunci nu pot decât să spun acelaşi lucru, că nu mi-a picat bine şi trebuie înţeles rolul pe care îl avem în această perioadă de timp. Ce ar fi să mă duc în birou, în Piaţa Constituţiei, să stau acolo închis în birou şi să nu fac nimic, să văd cum problemele care ţin de sustenabilitatea finanţelor publice se agravează. Nu vreau să fiu acuzat de acest lucru, mai bine să mi se spună că am fost mai dinamic, că am venit cu mai multe măsuri şi mi-am făcut treaba în calitate de ministru al finanţelor”, a replicat Marcel Boloş, răspunzând unei întrebări, miercuri într-o conferinţă de presă.

Acesta susţine că îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului, „cu bună credinţă”, considerând că e normal să se consulte întâi cu mediul de afaceri care este vizat de măsurile adoptate la nivelul ministerului.

„E de bun simţ ca prima dată consultarea să se închidă cu mediul de afaceri. Lor le-am explicat că nimeni nu are treabă cu plătitorii de impozite şi taxe corecţi, că noi discutăm despre cei care nu respectă legea şi nu plătesc impozitele şi taxele la timp, că discutăm despre combaterea evaziunii fiscale. Este un obiectiv pe care îl are România, fiind într-un clasament ruşinos la nivelul Uniunii Europene şi cifrele ne arată acest lucru: de la gap-ul de TVA până la gap-ul de contribuţii sociale este un nivel de evaziune îngrozitor. Haideţi să avem respect faţă de contribuabilii corecţi, să nu le punem în cârcă impozite şi taxe suplimentare”, adaugă Boloş.

Întrebat dacă a avut, la nivelul PNL, discuţii despre eventuale nemulţumiri ale unora dintre colegii si liberali faţă de activitatea sa, ministrul Finanţelor Publice a răspuns: „Nu am avut o asemenea discuţie”.

Premierul Marcel Ciolacu a comentat, săptămâna trecută, răspunzând unor întrebări, unele dintre propunerile venite dinspre Ministerul Finanţelor pentru îmbunătăţirea colectării la buget, propuneri care includ plafonarea tranzacţiilor cu numerar pe care le-ar putea face firmele cu datorii la stat sau introducerea obligativităţii ca aceia care vând bunuri imobile să îşi plătească datoriile către buget pentru a putea încheia respectivele tranzacţii. ”Câteodată şi ministrul Finanţelor spune lucruri trăsnite”, a afirmat Colacu, în acest context.