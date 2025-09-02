Managerul Institutului „Matei Balş” despre creşterea cazurilor de COVID: Avem un episod destul de serios, dar sunt forme uşoare

Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balş”, a declarat marţi, pentru Agerpres, că deşi actualul episod de infectări cu COVID-19 este unul „destul de serios” nu sunt elemente care să susţină că agresivitatea virusului este una sporită, cele mai multe cazuri fiind uşoare, transmite Agerpres.

„După încheierea pandemiei, în 2022, am trecut la etapa de convieţuire cu virusul SARS-CoV-2, convieţuire care nu este întotdeauna armonioasă. Am mai avut astfel de episoade, avem un episod, aş spune, destul de serios acum. Din fericire nu sunt elemente care să spună că este o agresivitate sporită, că ne aşteptăm să avem un procent important de cazuri, cum a fost la „valul Delta”. Cele mai multe sunt cazuri uşoare”, a precizat, pentru Agerpres, medicul Adrian Marinescu.

El a spus că există o presiune care a crescut pe spitalele de boli infecţioase şi a opinat că o soluţie ar fi aceea ca fiecare spital să vadă pacienţi infectaţi cu acest virus.

„Există o presiune care a crescut destul de mult asupra spitalelor de boli infecţioase, în primul rând. Sunt persoane cu boli cronice, cei care au o anumită vârstă, să spunem peste 65 de ani, sunt copii mici, care pot să aibă nevoie de monitorizare, adică să fie internaţi şi ai nevoie de locuri. Având nevoie de locuri, trebuie să faci nişte circuite şi este destul de complicat, de exemplu la Institutul ‘Matei Balş’, în ultimele săptămâni, la copii dar şi la adulţi să găseşti aceste locuri, să ai saloane dedicate. O soluţie, din punctul meu de vedere, este ca fiecare spital să vadă pacienţii cu infecţie SARS-CoV-2”, a precizat medicul.

Potrivit acestuia, numărul de cazuri de infectare cu virusul SARS-COV-2 ar mai putea creşte odată cu începerea noului an şcolar, însă nu exponenţial, fiind vorba despre o „convieţuire”, care presupune în cele mai multe cazuri forme uşoare, ca la o viroză.

„Este posibil să crească (numărul de cazuri – n.r.), dar nu mă aştept să fie ceva exponenţial. Eu cred că, la un moment dat, se vor stinge lucrurile şi oricum este vorba despre o convieţuire care presupune forme uşoare în cele mai multe dintre cazuri. Adică cei mai mulţi au de fapt o simplă percepţie de infecţie virală, ca la o viroză şi care se rezolvă şi fără un tratament ţintit. Putem vorbi de simptomatice, antiinflamatoare”, a arătat Adrian Marinescu.

Acesta a mai spus că, în contextul începerii noului an şcolar, foarte importante sunt regulile de igienă, iar dacă un copil este bolnav să nu fie trimis în colectivitate.

„Cu atât mai mult cu cât începe şcoala şi ar trebui să ştim că lucrurile de igienă sunt importante, în momentul în care avem o simptomatologie e bine să nu trimitem copilul la şcoală că poate dă mai departe”, a explicat medicul.

Un număr de 3.982 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 25 – 31 august, în creştere cu 3,4% faţă de săptămâna precedentă, a informat marţi Institutul Naţional de Sănătate Publică.

893 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Potrivit INSP, au fost raportate nouă decese la persoane infectate cu COVID-19 (două persoane de sex masculin şi şapte de sex feminin, toate prezentând comorbidităţi asociate).

În aceeaşi perioadă au fost efectuate 382 de teste RT-PCR şi 27.318 teste rapide antigenice, cu 120,3% mai multe decât în săptămâna anterioară.

Rata pozitivităţii a fost de 14,4%, în creştere cu 16,2% faţă de săptămâna anterioară.