MAE: Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind Visa Waiver
Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind Visa Waiver, menţionează Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-o precizare transmisă joi presei, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
MAE reacţionează la „apariţia în presă a unor afirmaţii eronate şi manipulări speculative cu privire la relaţia România – SUA”.
În acest context, ministerul român afirmă că Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat şi alte instituţii federale din SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic.
„Contrar celor vehiculate în postări online virale şi în articole tendenţioase, întâlnirea semnalată, cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat, face parte din acest dialog regulat şi a fost solicitată de Ambasadă. Discuţia a vizat proiecte în derulare din domeniul apărării şi energiei, precum şi posibilităţile de avansare a obiectivului României de includere în Programul Visa Waiver”, se mai subliniază în precizarea transmisă de MAE.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.