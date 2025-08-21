MAE: Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind Visa Waiver

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind Visa Waiver, menţionează Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-o precizare transmisă joi presei, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

MAE reacţionează la „apariţia în presă a unor afirmaţii eronate şi manipulări speculative cu privire la relaţia România – SUA”.

În acest context, ministerul român afirmă că Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat şi alte instituţii federale din SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic.

„Contrar celor vehiculate în postări online virale şi în articole tendenţioase, întâlnirea semnalată, cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat, face parte din acest dialog regulat şi a fost solicitată de Ambasadă. Discuţia a vizat proiecte în derulare din domeniul apărării şi energiei, precum şi posibilităţile de avansare a obiectivului României de includere în Programul Visa Waiver”, se mai subliniază în precizarea transmisă de MAE.