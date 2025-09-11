Franța vrea să introducă limba română în școli ca limba străină 2 – program pilot într-un gimnaziu din regiunea pariziană, anunțat de Ambasada României
Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie” (LV2) în sistemul public preuniversitar, anunță Ambasada României la Paris într-o postare pe Facebook, potrivit Edupedu.ro.
Inițiativa a debutat la Collège Aimé et Eugénie Cotton din Blanc-Mesnil, o localitate din departamentul Seine-Saint-Denis, unde învață un număr semnificativ de copii vorbitori de română.
Potrivit ambasadei, proiectul va continua pe o perioadă de mai mulți ani, urmând să fie dezvoltat treptat și să ajungă să fie accesibil până în ultimul an de liceu.
- De implementare se ocupă Academia Créteil. Academiile sunt responsabile de organizarea educației în regiunile Franței. În Hexagon sunt 25 de academii care supraveghează de la creșe la universități, subordonate ministerului Educației.
