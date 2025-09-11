Franța vrea să introducă limba română în școli ca limba străină 2 – program pilot într-un gimnaziu din regiunea pariziană, anunțat de Ambasada României

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie” (LV2) în sistemul public preuniversitar, anunță Ambasada României la Paris într-o postare pe Facebook, potrivit Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Inițiativa a debutat la Collège Aimé et Eugénie Cotton din Blanc-Mesnil, o localitate din departamentul Seine-Saint-Denis, unde învață un număr semnificativ de copii vorbitori de română.

Potrivit ambasadei, proiectul va continua pe o perioadă de mai mulți ani, urmând să fie dezvoltat treptat și să ajungă să fie accesibil până în ultimul an de liceu.

De implementare se ocupă Academia Créteil. Academiile sunt responsabile de organizarea educației în regiunile Franței. În Hexagon sunt 25 de academii care supraveghează de la creșe la universități, subordonate ministerului Educației.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro.