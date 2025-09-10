Ambasadorul României în SUA, despre Visa Waiver: România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informaţiilor despre călători, utilizând capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum

Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanţilor, anunţă Ambasada României în SUA. Ambasadorul României în SUA, Adrei Muraru, a transmis, despre Visa Waiver, că România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informaţiilor despre călători, utilizând capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum, transmite News.ro.

”Congresul SUA îşi reafirmă sprijinul pentru relaţiile cu România: Grupul de prietenie România-SUA, relansat cu succes la Washington. Mesaje de sprijin pentru rolul României în regiunea Mării Negre, profilul energetic şi cooperarea militară. Marţi, 9 septembrie 2025, Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanţilor”, arată Ambasada.

Cu o participare importantă din partea multor membri influenţi ai Congresului, recepţia a marcat începutul unei noi etape în cea de-a 119-a legislatură a Congresului SUA. Noii co-preşedinţi ai Grupului de Prietenie, Mike Turner din Ohio şi Tom Suozzi din New York, au deschis seria intervenţiilor subliniind că relansarea acestui grup este nu doar o celebrare a parteneriatului, ci şi o promisiune pentru viitor. Ei au arătat că România este un aliat de nădejde, iar parteneriatul strategic cu SUA ajută ţara noastră să facă faţă provocărilor globale, prin cooperarea economică, investiţiile în domeniul securităţii şi întărirea valorilor democratice. Cei doi co-preşedinţi ai grupului sunt dedicaţi aprofundării dialogului bilateral şi creării de noi oportunităţi, arătând că Grupul de Prietenie România-SUA are ca obiectiv consolidarea cooperării în domenii cheie precum securitatea şi comerţul”, mai transmite Ambasada României într-o postare pe Facebook.

Printre invitaţii de marcă s-au numărat Brian Mast, Preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanţilor, alături de numeroşi lideri precum Pat Fallon (Texas), Mike Lawler (New York), Bill Huizenga (Michigan), Jonathan Jackson (Illinois), Jim Costa (California), Victoria Spartz (Indiana), Marc Veasey (Texas), Randy Weber (Texas), Deborah Ross (Carolina de Nord) etc. Ambasad arată că ”România a fost elogiată pentru statutul său de aliat de încredere al SUA, recunoscându-se contribuţiile esenţiale la securitatea din regiunea Mării Negre”.

”Membrii Congresului au condamnat de asemenea interferenţele Rusiei în România şi în Republica Moldova, inclusiv prin acte de dezinformare şi propagandă”, mai spune Ambasada. Ambasadorul Andrei Muraru a arătat în discursul său că “România şi Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns, care anul acesta a împlinit 28 de ani”. ”Lucrăm la o gamă largă de probleme importante, de la securitate la economie şi comerţ, apărare, energie şi relaţii interpersonale. Românii au o încredere şi un ataşament covârşitoare faţă de prietenia americană. Suntem hotărâţi să depunem toate eforturile şi să valorificăm oportunităţile care vor continua să facă parteneriatul nostru mai bogat şi mai vibrant decât a fost vreodată”, a afirmat el. În privinţa programului Visa Waiver, ambasadorul român a arătat că “România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informaţiilor despre călători, utilizând capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum”, mai arată ambasada.