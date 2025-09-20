Luca, fiul lui Zinedine Zidane, a ales să reprezinte Algeria în locul Franței

Luca Zidane, fiul celebrului Zinedine Zidane, a ales să reprezinte naționala Algeriei în locul Franței. Conform BBC, portarul speră să prindă lotul algerienilor pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

Cum șansele ca Luca să prindă lotul naționalei Franței pentru CM 2026 sunt aproape de zero, fiul lui Zinedine Zidane a ales să reprezinte Algeria, în speranța că va putea bifa o participare la turneul final din vara anului viitor.

Luca Zidane a evoluat pentru Franța la nivel de juniori, iar FIFA a dat undă verde modificării solicitate de portar.

În prezent, Luca evoluează pentru Granada, grupare care joacă în liga a doua din Spania.

În ultimul an de zile, naționala Algeriei a folosit patru portari, iar Alexis Guendouz de la Mouloudia Alger a fost prima opțiune.

Au mai jucat: Oussama Benbot, care joacă tot în ţara natală, Anthony Mandrea, care evoluează în liga a treia franceză, şi Alexandre Oukidja, care joacă în liga sârbă.

În vârstă de 27 de ani, Luca este al doilea dintre cei patru frați ai familiei Zidane. Toți au fost absolvenți ai academiei celor de la Real Madrid.

De-a lungul carierei, Luca Zidane a bifat două meciuri pentru Real Madrid și a mai îmbrăcat tricoul echipelor Rayo Vallecano, Eibar și Granada.

Luca poate juca pentru ţara nord-africană datorită tatălui său, ai cărui părinţi provin din regiunea Kabylie din Algeria.

Este de așteptat ca Algeria să-și asigure locul la CM 2026 după meciul de calificare contra Somaliei, de luna viitoare.

🚨 OFFICIEL Luca Zidane est international ALGÉRIEN 🇩🇿 pic.twitter.com/cvTEgeLr9t — JDZ Football (@JDZFootball) September 19, 2025