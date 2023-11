LIVE Prima criză majoră în coaliția PSD-PNL / Ciolacu îi dă ultimatum lui Boloș / Legea pensiilor, aprobată de Guvern după ce liberalii au reclamat „inadvertențe”

După doi ani de guvernare conciliantă, PSD și PNL se află la prima criză majoră. Liberalii au reclamat, joi dimineață, „inadvertențe” pe cifrele din noua lege a pensiilor, iar ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, ar fi refuzat să transmită avizul pentru proiect. Ședința de Guvern a fost întârziată mai bine de două ore. În cele din urmă, Ministerul Finanțelor a dat avizul. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că Guvernul adoptă proiectul și i-a trasat ministrului Boloș sarcină să prezinte un plan concret pentru creșterea încasărilor la buget și pentru digitalizarea ANAF.

Divergențele au apărut după ce PNL și PSD, respectiv Ministerul Finanțelor (PNL) și Ministerul Muncii (PSD) au interpretat diferit cifrele pentru impactul bugetar al legii pensiilor.

Ora 14.15: A început ședința de Guvern. Premierul anunță adoptarea Legii pensiilor.

Marcel Ciolacu:

Astăzi avem pe masa Guvernului proiectul noii legi a pensiilor din sistemul public. (…) Vor fi eliminate toate inechitățile din sistemul public de pensii.

Am parcurs și avizul Ministerului de Finanțe și categoric în anul 2024 nu va fi nicio mărire de impozite în România.

Mai mult, în cererea de plată nr 4 este nevoie de o reformă fiscală, dar până la reforma fiscală aștept de la ministrul Finanțelor un plan de măsuri administrativ asumat atât în ceea ce privește colectarea la bugetul de stat cât și planul concret în ce privește digitalizarea ANAF și a sistemului vamal.

Vreau să știu termene clare de implementare a sistemului de e-facturare, sigiliul electronic împreună cu radarul mărfurilor, facturi electronice pentru toate achizițiile din sistemul public, pentru toate produsele accizabile sau cu risc mare de evaziune – aici le știm cu toții, sunt produsele de balastieră, flori, fructe și legume – și un plan de măsuri administrativ și legislativ.

Presupun că cel legislativ înseamnă să fie prezentat cu tot cu avizele colegilor noștri din Guvern.

Ora 14.10: Ministerul Finanțelor estimează că pensiile vor costa anul viitor, în total, după indexare și recalculare, 136 miliarde lei, în timp ce Ministerul Muncii estima pe baza calculelor Băncii Mondiale un cost total de 146 miliarde lei, arată documentele obținute de Economedia. Conform informațiilor Economedia, diferența dintre cele două estimări vine după ce Finanțele au luat execuția efectivă a pensiilor, în timp ce Munca a luat în considerare costurile estimate calculate de Banca Mondială. În cele din urmă, în legea pensiilor, va fi luat în calcul impactul pe cheltuielile efective, adică un cost cu pensiile de 136 miliarde lei în 2024, arată informațiile Economedia.

Ora 13.20: Dacă ai intrat acum pe site, iată mai jos un scurt rezumat al crizei politice. Care sunt principalele neînțelegeri dintre cele două partide



Liberalii au dat tonul afirmând că suma de 55 de miliarde de lei cât ar reprezenta impactul creșterii pensiilor de anul viitor nu poate fi susținută de la buget.

Pesediștii susțin că liberalii au citit greșit cifra de 55 de miliarde și că ea nu reprezintă valoarea majorărilor de anul viitor, ci doar totalul cheltuielilor cu pensiile pentru patru luni de zile (septembrie – decembrie 2024).

(septembrie – decembrie 2024). PSD susține că impactul total al creșterii pensiilor în 2024 este de doar aprox 30 de miliarde de lei (indexarea de la 1 ianuarie plus creșterea de la 1 septembrie).

Ora 13.00: Amânată inițial până la ora 13.00, ședința de Guvern încă nu a început.

Ora 12.13: Potrivit surselor G4Media, premierul Marcel Ciolacu i-a întrebat pe liberali dacă sunt sau nu de acord cu Legea pensiilor, iar liberalii au răspuns pozitiv.

Premierul Ciolacu le-a spus liberalilor că „Boloș ori avizează, ori pleacă”, iar ministrul liberal al Finanțelor a spus că va trimite aviz cu observații, pentru că este necesară o reformă fiscală astfel încât să fie bani la buget pentru a plăti pensiile majorate, au relatat aceleași surse.

Ora 12.00: Impactul creșterii pensiilor prin noua lege a pensiilor pentru tot anul viitor ar fi de 30 de miliarde de lei, nu de 55 de miliarde de lei, așa cum au susținut liberalii, au declarat surse din PSD pentru G4Media. Potrivit acestora, pentru perioada septembrie-decembrie 2024, costul total cu pensiile va fi de 55 miliarde lei. Amintim că noua lege a pensiilor prevede o indexare cu indicele inflației de 13,8% de la 1 ianuarie 2024 și o majorare pe baza recalculării pensiilor de la 1 septembrie 2024.

Pensiile vor fi majorate de două ori în 2024, o dată la 1 ianuarie cu 13,8%, rata inflației din anul precedent, și încă o dată la 1 septembrie, prin recalcularea pensiilor prevăzută în noua lege a pensiilor. Un document obținut de Economedia arată că cele două majorări vor duce la cheltuieli mai mari cu pensiile cu 30 de miliarde lei anul viitor, din care 10 miliarde reprezintă doar majorările de pensii după recalculare.

Ora 11.31: Televiziunile de știri anunță că ședința de Guvern programată pentru ora 12.00 se amână cu o oră.

Ora 11.15: Surse guvernamentale citate de Economedia afirmă că problema a fost rezolvată și că Finanțele vor da aviz. Potrivit acestora, legea pensiilor este agreată cu Comisia Europeană și Banca Mondială, iar impactul este calculat de aceste instituții, iar ministrul Boloș „s-a sucit” deși a participat la toate discuțiile.

Știrea inițială. Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, joi, că este nevoie de o clarificare pe legea pensiilor, după ce au apărut informaţii în spaţiul public de la ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu că impactul ar fi de 55,6 miliarde de lei, iar din calculele de la Ministerul de Finanţe suma este diferită. El a precizat că este un impact mare pe care trebuie să şi-l asume cu date concrete şi să existe sustenabilitate pentru această decizie. La cifrele anunţate aseară de 55,6 miliarde impactul este de aproximativ 3% din PIB ceea ce este enorm de mult şi trebuie să identificăm sursele de finanţare, a mai spus liderul PNL, potrivit News.ro. El a continuat: „Asta vrem să clarificăm, dacă a înţeles toată lumea că vorbim de cifre diferite şi dacă într-adevăr în baza de fundamentare a legii la nivelul Ministerului Muncii este cuprinsă această realitate a cifrelor”.

Ciucă a afirmat că Finanțele vor da aviz pe proiect. „Categoric că vom da un aviz, cu toţii ne dorim ca aşa cum ne-am asumat prin aceast nouă lege să eliminăm disparităţile, inechităţile şi în felul acesta să echilibrăm sistemul de pensii din ţara noastră, sunt foarte mulţi pensionari care aşteaptă de foarte mulţi ani această decizie, ca atare vom clarifica şi legea va fi adoptată. Categoric la cifrele anunţate aseară de 55,6 miliarde impactul este de aproximativ 3 % din PIB ceea ce este enorm de mult şi trebuie să identificăm sursele de finanţare, nu putem să venim să promitem oamenilor ceva şi să nu avem sustenabilitate”, a completat Ciucă.

Despre promisiunea ministrului Muncii privind o majorare totală după recalculare cu 40% a pensiilor, preşedintele PNL a răspuns: „Tocmai de aceea dorim ca în faţa electoratului să nu venim cu promisiuni nesusţinute financiar şi oamenii într-adevăr să poată să resimtă această decizie, într-un buget care să aibă colectarea necesară pentru a putea să finanţeze anvelopa de la Ministerul Muncii. „Pe suma de 55,6 miliarde este imposibil”, a spus Ciucă, întrebat dacă sunt bani pentru această majorare de pensii.

Guvernul discută joi în ședință noua lege a pensiilor, care vrea să majoreze pensiile de stat de două ori în 2024: o dată la 1 ianuarie cu inflația și o dată la 1 septembrie, prin recalcularea pensiilor în funcție de noua lege. Ministrul Muncii a promis creșteri de până la 40% din septembrie 2024. Impactul majorărilor este uriaș: cheltuielile cu pensiile cresc cu 30 de miliarde lei în 2024 și vor ajunge la 146 miliarde lei anul viitor. În plus, scade contribuția virată la Pilonul 1 de pensii, pentru că se majorează contribuția la Pilonul 2, ceea ce aduce un nou minus de circa 4 miliarde lei la bugetul de pensii publice. Așadar, Guvernul are nevoie anul viitor de 34 de miliarde de lei în plus la bugetul asigurărilor de stat. Proiectul a fost inițial de ministrul Muncii social-democrat Simona Bucura-Oprescu.

Aceasta este prima criză majoră din coaliția de guvernare. În ultimii doi ani, PSD și PNL au guvernat împreună, iar liderul PNL Nicolae Ciucă a dovedit o relație foarte conciliantă cu social-democrații și conducerea PSD. Însă amintim că săptămâna trecută PNL a decis prin vot să meargă separat de PSD la toate cele patru rânduri de alegeri din 2024. Deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat luni că liberalii şi-au schimbat fundamental strategia în relaţia cu PSD şi că nu vor mai accepta „toate prostiile venite să sugrume mediul privat” din România.