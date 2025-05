LIVE Prezență de 47% la ora 16.00 în turul doi al alegerilor prezidențiale 2025, față de 35% în primul tur / Mobilizare semnificativă în țară / George Simion lansează noi acuzații de fraudă fără nici o probă

Turul decisiv al alegerilor prezidențiale are loc duminică, 18 mai. Viitorul președinte al României pentru următorii 5 ani va fi ales dintre candidatul independent Nicușor Dan și candidatul extremist George Simion de majoritatea celor care vor merge să voteze. Urmărește datele în timp real aici.

Prezența la alegerile prezidențiale începând din 1990:

Ora 16.00: Prezența totală a ajuns la 47,09% față de 35,92% în turul întâi. Sunt cu peste două milioane de voturi mai multe față de primul tur la aceeași oră.

Prezența din diaspora – 7,23% (față de 4,15%)

Prezența în țară – 39,85% (față de 31,78%)

Top județe: Ilfov, Cluj, Brașov, Argeș, Prahova.

Bucureștiul a urcat pe locul 6, cu o prezență de 44,79%.

Ora 15.46: AEP dezminte acuzațiile AUR că pe listele electorale permanente sunt trecute persoane decedate.

Ora 15.38: Birou Electoral Judeţean Prahova a decis, duminică după-amiază, suplimentarea numărului buletinelor de vot în două secţii de votare deschise în staţiunea Sinaia. Decizia a fost luată în condiţiile în care mii de turişti aflaţi la munte au decis să voteze pe listele suplimentare în secţiile din staţiune. Şi în staţiunea Cheia, situată în zona montană din nordul judeţului Prahova, au fost trimise suplimentar buletine de vot la o secţie de votare, transmite News.ro.

Ora 15:00 Prezența la vot la ora 15:00 a ajuns la 42,51%, în comparație cu 32,4% în turul 1. Până la această oră au votat 7.646.439 milioane de români.

Ora 14.19: Ministrul Educației din Republica Moldova dezminte o informație falsă lansată de George Simion și AUR despre un presupus turism electoral. ”Anumiți politicieni și pagini afiliate lor, fără niciun fel de jenă, au început să distribuie poze cu autobuzele școlare folosite în cadrul campaniei naționale „Învață în Moldova”, insinuând că ar fi fost utilizate pentru transport electoral. Realitatea este alta. Ieri, câteva sute de elevi din întreaga țară au venit la Chișinău pentru a vizita universitățile, inclusiv Universitatea Tehnică a Moldovei, în cadrul unei activități organizate de Ministerul Educației și Cercetării pentru a promova studiile universitare în Republica Moldova. Această manipulare nu doar că e lipsită de scrupule, dar jignește efortul sincer al celor care vor să le ofere tinerilor oportunități reale de a învăța și de a-și construi un viitor acasă. Nu lăsați ca dezinformarea, impostura, minciuna și bădărănia să vorbească în numele românilor. E momentul să se aleagă decența, competența și respectul față de oameni”, a scris ministrul Dan Perciun într-un comunicat.

Ora 14.00: Prezența la vot la ora 14.00 a ajuns la 37,51%, în comparație cu 28,6% în turul 1. Până la această oră au votat 6,7 milioane de români.

Ora 13.10: Prezența la ora 13.00 a ajuns la 31,9%, față de 24,4% în turul 1. Peste 5,7 milioane de votanți au votat până la ora 13.00.

Ora 13.07: George Simion a făcut declarații și a reluat acuzațiile false despre morții de pe listele de vot: ”AUR facem numărătoare paralelă, vom prezenta primele estimări la 21.40. Din câte înțelegem, mai multe instituții de sondare au primit misiune să dea o la ora 21 un scor strâns de 50% – 50%, care nu reflectă situația de pe teren. E timpul să mulțumesc multor instituții din stat care și-au făcut treaba și de data aceasta au cerut în mod explicit să nu mai fie implicate în vreo decizie politică și ne-au asigurat că ne vor supraveghea tranziția democratică a puterii în România. Este cel mai important lucru pentru noi pentru că națiunea română trebuie să se vindece, are nevoie de pace și vom acționa de-acum încolo în consecință așa cum am spus eu astăzi în biserică ”și ne iartă nouă greșelile noastre cum iertăm și noi greșiților noștri”. Important e să nu se mai persiste în greșeală. Mă bucur că tentativele de fraudă pe care le-am denunțat în Moldova, turismul electoral pe care l-am denunțat în mare parte a luat sfârșit. Îi asigur pe frații noștri de peste Prut că îi iubim și sub nicio formă, nimeni nu trebuie să pună presiuni pe ei cu privire la un vot sau altul, indiferent cine e președinte, Basarabia e România, a fost România și este România, nu ne vom lăsa dezbinați în tentative de dezbinare a poporului român. Îi îndemn pe toți românii să ne ajute în acest efort. Decizia luată de poporul român să fie exprimată într-un număr cât mai mare, să avem o mare majoritate a românilor, indiferent care este aceasta, înseamnă democrație. Să instaurăm statul de drept, aceasta este misiunea noastră. Îi îndemn pe toți românii să meargă la vot, ne-a dat Dumnezeu o zi frumoasă. Specialiștii noștri sunt în acest moment împreună cu împreună cu specialiștii de la STS la BEC și pot verifica fiecare persoană dacă și-a exprimat opinia de vot sau nu, la fel cum am cerut prin colegii noștri prin MAI să ne lămurească cu privire la unele acte de identitate temporare și unele chestiuni asupra cărora sunt suspiciunie. Vreau să mulțumesc delegației OSCE prezentă în România încă de două luni. Semnalez prezența unor oficiali de rang înalt de la Department of State și Homeland Security care se vor asigura că asigurările sunt corecte. Anunț românii că avem un număr de whatsapp unde ne pot scrie dacă au cunoștință de persoane decedate care ar fi votat sau pe care vor să le verifice dacă au votat sau nu. Colegii noștri vor verifica cu STS și MAI”.

Simion a făcut ulterior declarații în limba engleză:

”A existat un dublu standard. Premierului interimar i s-a permis să facă declarații în secția de vot, mie nu mi s-a permis. Avem sondaje care ne indică o victorie clară. De mâine ne vom concentra pe rezolvarea problemelor. Ne concentrăm pe evitarea fraudelor. Avem 1,5 milioane de morți pe listele de vot. Am fost acuzați de dezinformare, dar MAI nu a răspuns de ce avem morți care s-au trezit pe listele de vot”.

Ora 12.43: Declarații Cătălin Drulă (USR) la vot: ”Am dat un vot pentru Europa, pentru o direcție a României care e construită pe speranță, pe bunătate, pe înțelegere față de toți românii, pentru că pe ură și pe furie, oricât de justificată ar fi, niciodată nu s-a construit ceva bun. Mai ales când este manipulată și instrumentată de personaje cinice în politică. România are nevoie de o reclădire a încrederii între cetățeni. Nu avem nevoie de o Românie împărțită, dezbinată, avem nevoie să fim uniți, să ne regăsim unii pe alții, să avem încredere și politicienii să dovedească faptul că merită această încredere, să ofere rezultate pentru comunitățile lor, oamenii să vadă că există pasiune pentru a face schimbare în bine, că deși se pot face și greșeli, oamenii politici înțeleg responsabilitatea de oameni de stat pe care o au”.

Ora 12.42: Cozi mari la vot în complexul studențesc Regie, dar și la secții din Popești Leordeni, localitate lipită de București

Ora 12.22: Peste 5 milioane de români au votat până acum (ora 12.20), potrivit datelor oficiale agregate de G4Media. Reamintim că prezența finală la Turul 1 de acum două săptămâni a fost de 9,5 milioane.

Ora 12.15: De remarcat prezența bună în județele cu mari centre urbane Constanța (locul 4), Cluj (locul 5), Brașov (locul 8) și București (locul 11).

Județele codașe sunt Vaslui, Satu Mare, Maramureș, Bistrița și Caraș.

Ora 12.00: Prezența totală a ajuns la 25,53% față de 19,54% în turul întâi. Sunt cu peste un milion de voturi mai multe față de primul tur la aceeași oră.

Prezența din diaspora – 5,03% (față de 2,8%)

Prezența în țară – 20,51% (față de 16,75%)

Top județe: Ilfov, Argeș, Prahova, Constanța, Tulcea.

Ora 11.39: Fostul președinte Klaus Iohannis votează la Sibiu, împreună cu soția, Carmen Iohannis:

„De fiecare când votăm e important, dar de data asta nu votăm doar pentru o persoană sau un partid, ci pentru direcția pe care o va lua România în anii în care urmează. Am avut și noroc și am și muncit noi toți în România în ultimii 10 ani și lucrurile au mers bine. PIB-ul s-a dublat. E enorm ca pIB-ul unei țări să se dubleze în 10 ani.. Venitul mediu al românilor s-a majorat semnificativ. Din păcate, nu toți au beneficiat de această creștere. Dar în ansamblu României i-a mers bine.

România e la acest moment o țară respectată în UE, în lume. Eu cred că acest parcurs foarte bun trebuie continuat. Locul României e clar în UE, valorile noastre sunt clar valorile europene, cum se spunea mai demult valorile din vest. Ar fi mare păcat să dăm cu piciorul la aceste realizări care sunt ale României, ale românilor.

Alternativa ar fi tristă, ar fi izolare, ar fi pierderea bunăstării, câtă avem. Ați văzut după primul tur deja am pierdut câteva miliarde de euro, pentru că s-a prăbușit cursul”, a declarat Klaus Iohannis după ce a ieșit din secția de votare.

Ora 11.05: Remus Ștefureac, directorul institutului INSCOP, a estimat duminică la ora 10 că prezența finală la votul din turul 2 al prezidențialelor va fi de 65% dacă ritmul de votare s-ar menține ca în primele ore. Detalii aici.

Ora 11.00: Prezența totală a ajuns la 19,28% față de 14,58% în turul întâi.

Prezența din diaspora – 4,6% (față de 2,53%)

Prezența în țară – 14,68% (față de 12.04%)

Top județe: Ilfov, Tulcea, Argeș, Constanța, Prahova.

Ora 10.58: Studenții stau la coadă în Regie, ca să voteze:

Ora 10.56: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, la ieşirea din secţie, că a votat explicit pentru calea europeană a României, transmite Agerpres.

„Dragi clujeni, dragi români, la 18 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, astăzi, practic, avem un referendum pentru menţinerea României în UE sau pentru deschiderea uşii ieşirii României din UE. Astăzi este un referendum pentru a menţine în continuare direcţia spre vest sau a ne reîntoarce la est. Eu am votat fără echivoc, direct şi explicit calea europeană, pentru că este singura cale care în întreaga noastră istorie s-a validat ca fiind una care să ne aducă pace, democraţie, libertate de mişcare şi acces spre prosperitate”, a spus Emil Boc.

Dată fiind importanţa votului de duminică, el i-a invitat pe români să-şi exprime votul, indiferent cu cine ar vota.

Ora 10.35: Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, prim-vicepreședinte PSD, face declarații după ce a votat:

„Fondurile europene sunt în euro și nu în ruble. (…) Fac apel la absolut toți românii să vină astăzi la vot. E esențial să mergem înainte și să nu ne întoarcem nicio clipă la zona din care am plecat în urmă cu 35 de ani.”

Ora 10.24: S-a depășit numărul de 2 milioane de voturi în țară. Diaspora se apropie de 800.000 de voturi.

Ora 10.05: Fostul președinte al României Traian Băsescu a votat.

„Dacă opțiunea va fi pro-Moscova se va vota un candidat, dacă opțiunea va fi euro-atlantică se va vota alt candidat”, a declarat Traian Băsescu.

Ora 10.00: Prezența totală a ajuns la 13,78% față de 10,14% în turul întâi.

Prezența din diaspora – 4,33% (față de 2,36%)

Prezența în țară – 9,45% (față de 7,78%)

Top județe: Ilfov, Tulcea, Constanța, Argeș, Giurgiu.

Ora 9.40: Au votat peste 2 milioane de români, dintre care 1,25 de milioane în țară.

Ora 9.38: Precizările IPJ Ilfov, după ce George Simion și Călin Georgescu au fost trimiși să facă declarații în afara secției. de votare:

„Referitor la situația de la secția de votare numărul 256, din localitatea Mogoșoaia, județul Ilfov, facem următoarele precizări:

Până la această oră, procesul electoral s-a derulat în conformitate cu legislația în vigoare, fără niciun fel de incident.

În jurul orei 8.15, după exercitarea dreptului la vot de către 4 persoane, în prezența reprezentanților mass-media, președintele biroului electoral al secției de votare a solicitat în mod repetat polițiștilor, care erau în afara localului secției de votare, să asigure continuarea desfășurării în bune condiții a procesului electoral.

În acest sens, președintele a cerut polițiștilor să solicite persoanelor respective să se deplaseze în exteriorul secției, în locul stabilit pentru declarații de presă și să permită celorlați cetățeni să intre pentru a-și exprima opțiunea electorală.

De altfel, această măsură a fost stabilită de către președintele biroului electoral al secției de votare și afișată la loc vizibil la intrarea în secție, în această dimineață, înaintea deschiderii procesului de votare:

„…Reprezentanții mass-media nu vor desfășura activități de intervievare în interiorul secției…

… Orice încălcare a acestor reguli va atrage îndepărtarea imediată a persoanelor în cauză din incinta secției de votare.”

Facem precizarea că potrivit Legii nr. 370/2004, președintele biroului electoral al secției de votare este obligat să ia măsurile necesare, pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții.

De asemenea, angajații MAI duc la îndeplinire dispozițiile președintelui biroului secției de votare, circumscrise activităților de ordine publică.

Atașăm fotografia cu măsurile stabilite de președintele secției de votare nr. 256, Mogoșoaia.”

Ora 9.32: Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la ieşirea din secţia de votare, că a votat pentru opţiunea cea mai bună pentru România, transmite Agerpres.

„Am votat pentru acel candidat care în percepţia mea este opţiunea bună, este alegerea bună pentru România, pentru comunitatea maghiară şi pentru anii care urmează. Îi rog pe toţi cei care n-au fost la vot, care se mai gândesc, să meargă, să voteze pentru viitorul fiecărui om, fiecărei familii, pentru viitorul copiilor şi nepoţilor şi să nu lăsaţi să decidă alţii în locul vostru”, a spus Kelemen Hunor la ieşirea din secţia de votare.

El a mai spus că speră că, „începând de mâine, România va continua acel parcurs european pe care s- angajat acum 35 de ani”.

Ora 9.16: S-a depășit pragul de 10% al prezenței totale, cât se înregistra la primul tur la ora 10.00.

Ora 9.00: Prezența a ajuns la 9,3% în total, față de 6,47% la primul tur:

Prezența din diaspora – 4,21% (față de 2,28%)

Prezența în țară – 5,09% (față de 4,19%)

Ora 8.50: Nicușor Dan face declarații după ce a votat:

Am votat cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți, muncitori și care nu s-au simțit mult timp reprezentați

Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate, nu pentru aventură și descurajarea investițiilor, pentru o direcție europeană, nu pentru izolare și pentru o societate în care să avem dialog și nu una în care să fim dezbinați

România are și în diaspora și in R.Moldova oameni care să construiască România pe care o dorim

Am votat aici pentru că e important să știm de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii – una a orașelor mari și una a zonelor rurale și a orașelor mici

Este un punct de cotitură și vreau să-i invit pe toți românii să iasă la vot

Nicușor Dan a făcut și o declarație în limba engleză, la solicitarea unui jurnalist străin.

Ora 8.43: Candidatul independent Nicușor Dan a sosit împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, la o secție de votare din Făgăraș, orașul natal al lui Dan. El a fost întâmpinat cu aplauze și îmbrățișări de o parte dintre profesorii școlii în care este organizată secția de votare și în care Nicușor.

Ora 8.27: Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a votat și i-a îndemnat pe alegători să își exercite acest drept.

„Am votat astăzi fiind conștient de importanța acestui vot, pentru că decizia pe care cetățenii o vor lua azi nu va influența doar modelul nostru de dezvoltare în următorii 5 ani, ci va avea consecințe asupra vieții copiilor și nepoților noștri. (…)

Folosiți dreptul pe care l-am câștigat de a vota, pentru că azi mai mult ca în alte dăți destinul țării noastre este în mâinile voastre. Votați așa cum vă indică conștiința”, a declarat Bolojan după ce a votat.

Ora 8.07: Călin Georgescu și George Simion au vrut să facă declarații în interiorul secției de votare, însă un jandarm le-a explicat că nu au voie să facă acest lucru.

„E un lucru urât pe care îl faceți”, i-a replicat Simion, apoi el și Călin Georgescu au ieșit din secție.â

Declarațiile celor doi în afara secției de votare:

Călin Georgescu: „Am votat pentru familia românească în care cuvintele mamă și tată să fie sfinte, pentru țara noastră de aici și de pretutindeni, care are nevoie de iubire, vindecare și împăcare. Să ne amintim de cuvintele înțelepte ale strămoșilor: cu cât suntem mai mulți cu atât mai bine. Să fim mulți la vot și vom fi puternici”.

George Simion: „Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român, am votat împotriva inechităților și umilințelor la care surorile și frații noștri au fost supuși și aici în actualele granițe și pretutindeni, am votat împotriva abuzurilor și sărăciei, împotriva celor care ne desconsideră pe toți, dar totodată pentru viitorul nostru care să fie decis doar de români, pentru români și pentru România”.

Cei doi au refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Ora 8.o5: Președintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, a votat „cu gândul la o președinție care să ne prezinte cu demnitate și civilitate în lume, de care să nu ne fie rușine”.

„Îndemn toți cetățenii să participe la vot. Este un moment de răscruce în istoria noastră”, a mai declarat Predoiu.

Ora 8.01: Candidatul extremist George Simion a ajuns la secția de votare din mogoșoaia, împreună cu Călin Georgescu. Aceștia au venit împreună și cu soțiile lor, Ilinca Simion și Cristela Georgescu. Aceștia au fost escortați de boduguarzi.

Ora 8.00: Prezență de 6,33% la alegerile prezidențiale. Prezența din țară reprezintă 2%.

În primul tur, prezența totală la ora 8.00 era de 4,01%.

Ora 07.52: Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că toate secțiile de votare din țară au fost deschise duminică, 18 mai 2025, începând cu ora 07:00, în vederea desfășurării turului al doilea al alegerilor pentru Președintele României.

Ora 7.37: Se înregistrează peste 250.000 de voturi în România. Împreună cu voturile din diaspora, s-a depășit pragul de un milion de voturi.

Județele cu cea mai mare prezență: Ilfov, Constanța, Călărași, Giurgiu, Tulcea.

Ora 7.19: S-a atins pragul de 5% dintre alegători care au votat deja, adică peste 900.000 de voturi, dintre care peste 745.000 în diaspora.

Ora 7.01: În primul minut de la deschiderea urnelor, în țară au votat 12.500 de persoane, dublu față de primul minut de la turul întâi, transmite Digi24.

Ora 06.30: Un număr de 299 de acreditări au fost eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă asociaţiilor şi fundaţiilor, jurnaliştilor străini şi observatorilor internaţionali, pentru observarea alegerilor prezidenţiale din România, transmite Agerpres.

Potrivit AEP, 87 de jurnalişti străini au fost acreditaţi pentru observarea alegerilor prezidenţiale din ţara noastră. Sunt acreditaţi jurnalişti de la: Sky News, Agence France Presse, MTVA, Action Press International, Agencia EFE, EPA Images, Associated Press, Spanish National Radio (RNE), Getty Images, Reuters şi Reuters News Agency, Radio France Internationale (RFI), France 24, BBC, Radio Toronto International, Nova TV Bulgaria, Teleradio Moldova, Europa Liberă Moldova, Euronews Serbia, SIPA Press, Politiken, IPN, Pro TV Chişinău, TVR Moldova, UATV/Freedom TV channel.

AEP a acreditat la alegerile prezidenţiale din 2025 şi 159 de observatori internaţionali.

Ora 06.20: Fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot la alegerile prezidenţiale este interzisă, iar alegătorul care, din motive temeinice, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabină, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Detalii aici.

În primul tur, George Simion a obținut 40,96% din voturi, iar Nicuşor Dan – 20,99%.

Alegătorii din România au la dispoziție 18.979 de secții de votare, iar în diaspora au fost organizate 965. În listele electorale permanente sunt înscriși 17.988.218 cetățeni, iar 1.016.327 de persoane au domiciliul în străinătate.

Președintele va fi ales cu votul majorității celor care merg la urne. Prezența în primul tur al alegerilor prezidențiale, din 4 mai, a fost de 53,21%. De obicei, în turul doi prezența este mai mare, dar aceasta nu este o regulă. La alegerile din 2009, 2014 și 2019, turul doi a adus mai mulți români la urne, cu o prezență semnificativă de 64% când în turul doi au candidat Klaus Iohannis și Victor Ponta.

Toate graficele cu date actualizate în timp real despre ziua alegerilor prezidențiale și noaptea rezultatelor din finala prezidențială le vedeți pe alegeri.g4media.ro.

Votul în țară are loc duminică, 18 mai, între orele 7 și 21. În străinătate, votul a început din 15 mai ora 22.00, ora României, când s-a deschis prima secție de votare, în Noua Zeelandă.

Toate secțiile de votare se închid duminică la ora 21, ora României, iar persoanele care se află la acea oră în secție sau la coadă pot să-și exercite votul.

Unde poți vota

Dacă vă aflați în unitatea administrativ-teritorială de domiciliu sau de reședință, trebuie să votați la secția unde sunteți înscriși în lista electorală permanentă. Regula se aplică și pentru sectoarele Capitalei. Însă dacă sunteți plecați în această perioadă, în țară sau în străinătate, puteți să votați la orice secție, pe lista suplimentară. În orice situație, trebuie să aveți un act de identitate valabil.

Votarea propriu-zisă vă ia foarte puțin timp, pentru că buletinul de vot are o singură pagină cu două nume. Iar de votul fiecăruia dintre români depinde drumul pe care va merge România începând din 19 mai, pentru cel puțin 5 ani.

Documentele cu care poți vota

Alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot în baza unui act de identitate valabil în ziua votării:

• cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie;

• buletinul de identitate;

• paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic;

• paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic;

• în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.

Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

Cum se aplică ștampila „Votat” pe buletinul de vot

Votul valabil exprimat este atunci când ştampila cu menţiunea „’VOTAT”:

este aplicată în interiorul unui singur patrulater;

depăşeşte limitele patrulaterului, fără a atinge un alt patrulater, iar opţiunea alegătorului este evidentă;

a fost aplicată de mai multe ori în acelaşi patrulater;

a fost aplicată de mai multe ori, atât într-un patrulater, cât şi în afara oricărui alt patrulater;

este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot sunt înscrise olograf diverse menţiuni ale alegătorului (votul este considerat valabil indiferent de menţiunile înscrise pe buletinul de vot).

Totodată, votul este valabil şi când este exprimat în condiţiile legale, dar buletinul a fost introdus de către alegător în altă urnă decât cea corespunzătoare scrutinului pentru care este întrebuinţat.

Votul exercitat la secţia de votare din ţară sau din străinătate este valabil exprimat şi în situaţia în care tuşul se imprimă pe cealaltă pagină interioară ca urmare a plierii buletinului de vot purtând menţiunea TATOV şi/sau tuşul s-a imprimat/transferat şi pe versoul foii unde se află patrulaterul pe care a fost aplicată ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

Sunt considerate nule şi nu intră în calculul voturilor valabil exprimate:

buletinul de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare, până la înmânarea acestuia către alegător. Aplicarea ştampilei de control pe altă pagină sau alte pagini decât ultima pagină a buletinului nu atrage nulitatea votului exprimat prin respectivul buletin;

buletine de vot care au alt model decât cel legal aprobat;

buletine de vot pe care nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea ”VOTAT”;

buletinele de vot la care ştampila cu menţiunea ”VOTAT” este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara acestora, inclusiv în situaţia în care una dintre impresiunile unei ştampile a fost tăiată olograf sau există înscrieri olografe numai cu privire la valabilitatea uneia dintre acestea;

ştampila cu menţiunea ”VOTAT” depăşeşte limitele patrulaterului şi atinge un alt patrulater;

buletinele de vot pe care a fost aplicată o ştampilă cu menţiunea ”VOTAT” care are alt model decât cel legal aprobat.

