LIVE Bolojan: Pachetul de măsuri fiscale va fi anunțat săptămâna viitoare / Foarte probabil TVA va fi reașezată la două praguri / Analizăm extinderea bazei de contribuabili la sănătate / Bursele elevilor vor fi reconfigurate

Ilie Bolojan susține prima conferință de presă în calitate de prim-ministru, la Palatul Victoria. G4Media transmite LIVE.

Ilie Bolojan:

E normal să vin să explic care sunt problemele și să răspund la întrebări.

România e într-o situație dificilă ca urmare a deficitelor cronice din ultimii an, cel mai mare deficit fiind înregistrat anul trecut. Ca urmare a acestei situații, avem printre cele mai mici venituri din Europa ca pondere din PIB. Avem cheltuieli mai mari decât ne putem permite, nu neapărat cheltuieli publice care țin de numărul de locuitori, ci față de număr de contribuabili.

Creditele sunt la dobânzi destul de ridicate și, pentru că nu putem recupera pe termen scurt acest deficit de 30 de miliarde de euro, va trebui să luăm și în perioada următoare credite.

Trebuie să atacăm problema deficitului și accesarea fondurilor europene.

În ce privește deficitul, e nevoie să creștem veniturile și să scădem cheltuielile.

Dar trebuie să facem asta într-un regim de urgență dar și pe termen lung, să atacăm venituri și cheltuieli structurale care să așeze bugetul pe noi coordonate, pentru a ajunge la un deficit rezonabil care nu împovăreze generațiile viitoare.

În ce privește scăderea cheltuielilor, lucrăm pe mai multe componente: inventariem tot ce înseamnă comitete, comisii, le-aș numi sinecuri, și în fiecare ședință de guvern de acum înainte vom ataca această zonă.

Azi am început cu o astfel de structură, un comitet format din 17 persoane cu un venit pentru 1-3 ședințe lunare de 4.000 de euro pe lună. L-am transformat într-un comitet de 5 persoane cu 1.000 de euro pe lună, pentru că aveau anumite răspunderi.

Un aspect important e scăderea de cheltuieli pe ansamblu.

Avem câteva acumulări pe care nu le putem nega: un număr mare de sporuri permise de lege, unele dintre ele au fost abuzate, avem sporuri unele peste altele. Cele populare – spor de antenă, un om care e în sectorul public dacă e în fața unui calculator beneficiază de acest spor. La privat nu se beneficiază de acest spor.

Toate aceste sporuri vor fi evaluate și trebuie legate de performanță și realitate.

Sporul de fonduri europene, important, poate crește salariul cu până la 50%, e legat de numărul de ore lucrate. Avem situații în care se pierd proiectele, și introducerea unor criterii de performanță, în care se vede absorbția de fonduri, e un aspect corect pentru cei din sectorul public dar și privat.

Un lucru care suntem obligați să-l analizăm: aspecte ce țin de zona de educație.

Am dezvoltat un pachet de burse pentru elevi care a plecat acum trei ani de la 188 mil lei și am ajuns la 4,7 mld lei în trei ani, o creștere imensă.

Plătim un miliard de euro doar pe bursele elevilor. La analiza notelor se constată o dinamică crescătoare imediat ce au apărut bursele, datorită reperului de bursă, și acest lucru trebuie reconfigurat.

Încercăm să controlăm creșterea cheltuielilor statului în general pentru că nu le mai putem susține la acest nivel.

O a doua componentă importantă e creșterea veniturilor. Un aspect de fond: creșterea veniturilor prin îmbunătățirea colectării, combaterea evaziunii, eliminarea excepțiilor, dar suntem puși în situația de a pregăti un pachet de măsuri fiscale care va fi anunțat săptămâna viitoare.

Foarte probabil TVA va fi reașezată la două praguri, azi avem trei, săptămâna viitoare vom anunța pragurile. Avem posibilitaera să încasăm repede sume și e foarte posibil să propunem creștere accize care ‘in de alcool și combustibil.

O problemă gravă e subfinanțarea Casei de Sănătate. Avem foarte multe excepții și categorii care sunt scutite.

Analizăm extinderea bazei de contribuabili, prin reducerea unor excepții, prin aplicarea acestei cotribuți la pensiile mai mari.

Avem în vedere impozitarea suplimentară a capitalului: bănci, câștiguri din jocuri de noroc.

Sunt câteva elemente la care lucrăm în această perioadă.

Sunt foarte importante relația cu Comisia Europeană, cu piețele, cu agențiile de rating, astfel încât România să rămână stabilă economic, care e pe o traiectorie de reducere a deficitului.

A doua urgență: fondurile europene.

Avem în derulare proiecte importante, unele pe infrastructură mare, cale ferată, altele în servicii vitale – sănătate, educație, și accesarea acestor fonduri înseamnă intrări de capital, o economie care se dezvoltă, locuri de muncă, condiții mai bune în serviciile publice. Aici efortul va fi pe componenta de investiții și îndeplinire jaloane din PNRR.

La investiții se derulează negocieri importante cu Comisia Europeană, astfel încât proiectele care pot fi finalizate până la finalul anului viitor să rămână pe PNRR, iar celelalte să fie transferate pe finanțarea națională și înlocuite cu alte proiecte.

Este important să reașezăm aceste proiecte astfel încât în prima jumătate a lunii iulie să putem depune programul revizuit de proiecte și graficul de respectare a jaloanelor, care este a doua prioritate.

Am stabilit un pachet de măsuri care trebuie puse în practică astfel încât până în toamnă să putem îndeplini un pachet important de proiecte pentru a putea accesa o sumă de cel puțin 5 mld euro.

Aici sunt reforme importante care trebuie parcurse, unele țin de Ministerul Sănătății, altele de Transporturi, Energie, avem probleme legate de pensiile speciale unde va trebui să intervenim pentru a asigura o justiție socială minimală, iar pensionarea să se facă la o vârstă corectă.

Un efort important va fi pe aceste componente.

O direcție importantă prin care putem avea resurse mai multe e legată de reforma companiilor de stat și autorități finanțate din piețe. Am stabilit azi că până săptămâna viitoare vom inventaria toate aceste companii.

Unele au nevoie de aprobarea bugetelor și am condiționat aprobarea bugetelor de indicatori de performanță fără echivoc, de reducerea membrilor în CA, de plafonarea indemnizațiilor.

Evaluarea și prioritizarea investițiilor – se va face în următoarele luni și pentru a asigura finanțarea investițiilor am convenit un moratoriu de 6 luni în care vom suspenda declanșarea de noi licitații sau întreruperea celor pornite dar nu s-au depus oferte și nu s-au adjudecat, pentru a putea prioritiza proiectele pentru a asigura finanțarea celor pe care ni le permitem și care au impact în comunități.

Suspendarea se face doar pentru proiectele finanțate de guvern și nu sunt legate de fonduri europene. Celelalte proiecte pe fonduri europene trebuie să fie accelerate, pentru a urgenta aceste investiții.

Un alt pachet de măsuri – cele care vor intra în vigoare de anul viitor.

Mai avem jaloane de îndeplinit – impozitele pe proprietate, case, terenuri, vor fi reașezate, foarte probabil mărite, calculate după valoarea de piață. Veniturile vor reveni autorităților locale și sume de echilibrare care azi pleacă la autoritățile locale să fie economisite.

Tot de anul viitor urmează să fie probabil majorat impozitul pe capital, de exemplu pe dividende.

Vom încerca să anunță aceste măsuri din timp.

Avem instituții cum e agenția de resurse minerale unde personalul e subdimensionat, unde nu taxăm corect redevențele, acolo trebuie crescut personalul și pus să-și facă datoria. E vorba de a face calcule corecte și de a elimina suprapuneri.

Răspunsuri la întrebări din partea presei:

Q: Cum răspundeți la proteste?

A: Niciun cetățean nu poate fi liniștit când se anunță lucruri care îi afectează nivelul câștigurilor. Am tot respectul pentru colegii din sectorul public, dar în acești ani în multe zone s-a sărit peste cal, și prin inventarea unor sporuri, drepturi, dar și prin extinderea numărului de angajați. S-a dovedit că se poate lucra cel puțin la fel de bine cu mai puțini oamerni.

Una dintre cele mai mari probleme este că avem foarte puțin oameni care sunt în economia activă, reală. Există o cerere din partea economiei private, nu au angajați în aproape toate mările orașe, dar nu putem nega realitatea.

Numărul locurilor de muncă trebuie calculat corect. Știu foarte mulți oameni care-și fac datoria și care văd că alții vin relaxați la serviciu și dacă-l întrebi ce a făcut nu știe despre ce e vorba.

E vorba de a calcula corect încărcarea de personal.

La Poliția Locală e normă de un polițist la 1000 de locuitori. În Oradea ar fi trebuit să avem 200 de polițiști. Sunt sub 80 de când eram primar, dar nu ați auzit să fie cel mai murdar oraș, cea mai mare criminalitate. Unele competențe se suprapun cu competențele Poliției Naționale. În Oradea competențele sunt partajare, avem un dispecerat comun, se știe cine răspunde, nu pleacă două echipaje. Armamentul poate fi ținut în același loc, nu trebuie să ai cinci oameni în pază.

Eu cred că fără să avem o vânătoare de vrăjitoare, și nu cred în asta, trebuie o analiză la nivelul fiecărei instituții. Nu cred neapărat că premierul trebuie să aibă 17 consilieri.

Nu trebuie ca un demnitar să aibă un cabinet plin, și nu se va întâmpla nimic.

Am avut o ședință la ANAF și am discutat de încasările de la buget, și unii își fac planul, alții nu. Am întrebat dacă s-au dat sancțiuni, dacă a fost cineva schimbat din funcție. Dacă ar exista criterii de performanță, lucrurile s-ar schimba esențial.

Q: Conduceți un guvern cu 5 vicepremieri, la reforma de la Senat 50% din oamenii desemnați au mers la alte instituții. Cum explicați?

A: În ce privește Senatul, când se reduc niște posturi, oamenii au două opțiuni: se pot transfera în alte locuri din sectorul public, pentru asta nu e de vină Senatul. Au preferat să se transfere și când am redus la primărie. Eu sper că peste tot unde se organizează concursuri, dacă personalul e dimensionat corect, va fi forțat să facă un concurs cinstit pentru că altfel trebuie ei să lucreze pentru pila pe care o protejează.

În ce privește vicepremierii, eu sunt un om corect. Sunt 5 vicepremieri, dar doi sunt de fapt miniștri. În fapt avem doi vicepremieri în plus fără portofoliu. Sunt mai multe partide în guvern și au dorit să fie poarte a deciziei care se ia la nivel de guvern. Dacă fiecare își face datoria, nu două posturi în plus sunt problema.

La începutul ședinței de Guvern, Ilie Bolojan a făcut o scurtă declarație de presă:

Ilie Bolojan, declarații la începutul ședinței de Guvern:

Deschidem această ședință de guvern ca un preambul al pregătirii pachetului de măsuri privind cele două urgențe pe care le avem în următoarele două săptămâni. E vorba de deficitul bugetar și cel privind accesarea fondurilor europene.

Urmează să discutăm în fiecare ședință de guvern din perioada imediat următoare despre adoptarea unor măsuri care să atace aceste două urgențe, în ceea ce privește scăderea cheltuielilor de funcționare, creșterea veniturilor, care să acționeze asupra deficitului bugetar și de asemenea, pe componenta de prioritizare a investițiilor și de îndeplinire a jaloanelor pentru accesarea de finanțări europene într-o cotă cât mai mare până la finalul acestui an din PNRR

O direcție principală în următoarele două săptămâni va fi restructurarea companiilor de stat și într-una din ședințele următoare vom aproba bugetele de cheltuieli ale companiilor, din subordinea ministerelor, în așa fel încât acestea să conțină indicatori de performanță și criterii de eficiență clare pentru ca și în această zonă să avem rezultate.

Pe ordinea de zi a ședinței de guvern figurează următoarele acte normative:

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea restituirii unor sume plătite la Fondul de Tranziție Energetică

2.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și a art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole

3.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică

4.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind personalul plătit din fonduri publice (PRIMĂ LECTURĂ)

II.PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului