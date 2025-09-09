VIDEO Maia Sandu în plenul Parlamentului European: Rusia și-a dezlănțuit întregul arsenal hibrid împotriva noastră. Câmpul de luptă sunt alegerile / Moldova poate fi terenul de testare, dar ținta este Europa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat, marți, Parlamentului European, în cadrul unei ședințe solemne. G4Media a transmis LIVE.

La finalul discursului președintei Maia Sandu, în timp ce marea majoritate a europarlamentarilor aplaudau în picioare, Diana Șoșoacă a strigat din plen: „Moldovia is Romania, madamme Maia Sandu! Moldavia is Romania!”

Maia Sandu:

(Vorbește în limba engleză)

Stabilitatea noastră este stabilitatea dvs, pacea noastră este pacea dvs.

Să ne reamintim un adevăr: majoritatea democrațiilor dvs nu erau complete când v-ați alăturat Uniunii. Toate democrațiile prezente au fost construite cu ajutorul celorlalte state.

Astăzi, Moldova Ucraina și Balcanii de Vest stau la porțile Europei

Atăt Moldova cât și Ucraina sunt gata să treacă la următoarele stadii ale negocierilor.

Democrațiile noastre vor fi mai sigure în cadrul Uniunii.

Dacă democrația noastră nu poate fi protejată, atunci nicio democrație din Europa nu este sigură.

Când democrația a fost în pericol, oamenii au protestat. Când oligarhii au încercat să captureze statul, am rezistat.

Cu cât mai repede suntem în UE (…) cu atât mai sigură va fi democrația noastră.

Nu cerem scurtături. Ne facem temele. Dar pentru noi accesiunea nu e doar un proces tehnocratic, e o cursă împotriva timpului.

Moldova nu poate scăpa din geografia ei. Simțim mâna lungă a Rusiei

Motivul pentru care Moldova se bucură de pace acum este pentru că Ucraina luptă. Le datorăm pacea noastră.

Rusia și-a dezlănțuit întregul arsenal hibrid împotriva noastră. Câmpul de luptă sunt alegerile.

Moldova a rezistat.

Următoarea bătălie sunt alegerile parlamentare.

Acum ne confruntăm cu un război hibrid nelimitat.

Aceste alegeri sunt foarte importante.

Apărându-le, apărăm nu doar Moldova, ci și securitatea și stabilitatea regionale.

Moldova poate fi terenul de testare, dar ținta este Europa.

Moldova știe nu din teorie, ci din practică, și am învățat ce merge și ce eșuează.

Tăiați finanțările ilicite și protejați alegerile!

Construiți reziliență (…) astfel încât nicio democrație să nu poată fi șantajată.

Obțineți încrederea cetățenilor și câștigați războiul ideologic

Întărire, descurajare și coordonare. Agresiunea trebuie să fie prea costisitoare

Integrare și inovare. La fel ca și Planul Marshall și Radio Europa Liberă în vremea Războiului Rece, avem nevoie de noi instrumente.

(Vorbește în limba română)

Pacea și independența noastră sunt din nou amenințare.

Intereferența în alegeri, finanțări ilegale, proteste plătite – așa încearcă să deturneze Moldova din cursul său european.

Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea pe care le vom arăta la urne.

Context: Discursul președintei Sandu are loc înaintea alegerilor parlamentare cruciale din Republica Moldova din 28 septembrie, pe fondul avertismentelor potrivit cărora Kremlinul continuă să utilizeze o serie de tactici online și offline, inclusiv dezinformarea și schemele de cumpărare a voturilor, în încercarea de a deraia traiectoria proeuropeană actuală a țării, se arată într-un comunicat transmis de Parlamentul European.

Republica Moldova a primit în mod oficial statutul de țară candidată la UE împreună cu Ucraina în iunie 2022.

Marți seara, va avea loc și o dezbatere separată în plen cu Consiliul și Comisia despre modalitățile de consolidare a rezilienței Republicii Moldova împotriva amenințărilor hibride și a ingerințelor maligne din partea Rusiei. Dezbaterea va fi urmată de votul unei rezoluții conexe miercuri.