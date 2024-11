LIVE Lupta pentru Casa Albă: Americanii aleg între Harris și Trump, într-un scrutin istoric cu implicații majore pentru întreaga lume / Elon Musk așteaptă rezultatele alături de Trump / Amenințările false cu bombă la unele secții de vot erau de origine rusă – FBI / Bărbat cu un pistol de semnalizare, arestat la Capitoliu

Vicepreședinta democrată Kamala Harris și fostul președinte republican Donald Trump se înfruntă marți, 5 noiembrie, în alegerile prezidențiale din SUA, într-un scrutin istoric, cu implicații majore pentru întreaga lume.

Urmărește LIVE-ul G4Media din noaptea alegerilor și din zilele următoare pentru cele mai importante evenimente. De asemenea, intră pe secțiunea noastră specială, dedicată alegerilor din SUA, pentru cele mai recente știri și analize.

**************************



UPDATE 23:45 Elon Musk votează în Texas

Elon Musk, cel mai puternic susținător al lui Donald Trump, și-a exprimat marți votul în Texas. Miliardarul CEO al SpaceX și Tesla a scris pe Twitter: „Tocmai am votat în Cameron County, Texas, unde se află Starbase!” Starbase este sediul SpaceX, situat lângă Hawthorne, Texas, un oraș rural la nord de Houston, notează The Guardian.

Mai devreme în cursul zilei, New York Times a raportat că Musk va petrece seara alegerilor cu Donald Trump la Mar-a-Lago.

UPDATE 23:43 Îngrijorare cu privire la buletinele de vot respinse în Nevada, potrivit presei americane

Secretarul de stat din Nevada și-a exprimat îngrijorarea cu privire la numărul de buletine de vot respinse din cauza unei neconcordanțe de semnături în comitatele Clark și Washoe, relatează presa americană, citată de BBC.

Semnătura de pe plicul buletinului de vot prin corespondență al unui alegător din Nevada este comparată cu semnătura din baza de date a alegătorilor. Orice neconcordanță între semnături trebuie să fie „remediată” – sau verificată – de către alegător.

The New York Times relatează că peste 11.300 de buletine de vot au fost identificate de stat noaptea trecută ca având nevoie de remediere în Clark County și peste 1.800 în Washoe County.

CNN raportează că secretarul de stat, Francisco Aguilar, a trimis mesaje text alegătorilor care trebuie să își verifice semnăturile înainte ca buletinele lor de vot să poată fi numărate.

Ambele surse afirmă că există o tendință ca alegătorii tineri să nu aibă semnături corespunzătoare.

Termenul limită pentru acest proces este 12 noiembrie.

UPDATE 23:39 Aproape 86 de milioane de americani și-au exprimat deja opțiunile de vot de când a început votul anticipat la nivel național în SUA.

Potrivit datelor prezentate de Election Lab de la University of Florida, circa 85,90 de milioane de persoane au votat anticipat până acum în Statele Unite, peste 46,74 milioane de americani votând personal, în timp ce alte 39,38 milioane de alegători au returnat un buletin de vot prin corespondență.

Peste 67,40 milioane de buletine de vot prin corespondență au fost solicitate de americani pentru acest ciclu electoral, potrivit Election Lab.

Newsweek a scris recent că votul anticipat este disponibil într-o anumită formă în 47 de state americane și Districtul Columbia. Alabama și Mississippi sunt singurele state fără vot anticipat universal, unde alegătorii au nevoie de un motiv aprobat pentru a vota anticipat.

La alegerile din 2020, 70% dintre alegători au folosit metode alternative la votul în persoană în ziua alegerilor, o creștere importantă față de cele 40 de procente din 2016. Creșterea numărului de votanți cu anticipație a urmat extinderii temporare a opțiunilor de vot la care au recurs multe state în contextul pandemiei de COVID-19.

Astfel, la alegerile din urmă cu patru ani s-a înregistrat cea mai mare prezență la vot din ultimii 120 de ani – aproximativ două treimi din cei aproximativ 155 de milioane de americani care au votat în 2020 au făcut-o înainte de ziua alegerilor. În 2016, aproximativ 47 de milioane de americani au votat mai devreme de ziua alegerilor.

Aproximativ 244 de milioane de americani sunt eligibili să voteze la alegerile din 2024. Această estimare include toți cetățenii americani cu vârsta de 18 ani și mai mult, deși nu toți sunt înregistrați sau vor vota.

Dacă prezența la vot va fi la fel de mare ca în 2020, analiștii estimează că peste 162 de milioane de americani vot vota în 2024.

UPDATE 23:38 Prezența la vot în Philadelphia este „extrem de ridicată”, afirmă un oficial

Prezența la vot în Philadelphia a fost „extrem de ridicată” în ziua alegerilor, a declarat președintele Partidului Democrat local, Bob Brady, pentru Fox News.

„Începând cu ora 15:30 suntem la 60% prezență la vot cu mai mult de patru ore rămase. În 2020 vom atinge o prezență la vot de 65% în Philadelphia”, a declarat Brady, un fost congresman. „Credem că vom ajunge la 70% – sperăm la o prezență la vot de 80%”.

„Prezența la vot în Philadelphia este extrem de ridicată”, a adăugat el. „Preconizăm o prezență foarte mare la vot – mult mai mare decât în 2020. Numărul afro-americanilor este ridicat – o mulțime de femei. Votul portoricanilor este, de asemenea, extrem de ridicat. Sperăm să ajungem la cifrele lui Obama”.

UPDATE 23:35 Co-fondatorul mișcării pro-palestiniene Uncommitted spune că va vota pentru Harris

Co-fondatorul Mișcării Naționale Uncommitted a împărtășit marți că va vota pentru vicepreședintele Kamala Harris, deoarece grupul – care a decis în cele din urmă să nu sprijine candidatul democrat – a avertizat împotriva fostului președinte Donald Trump, scrie CNN.

„Acesta este un moment în care trebuie să ne uităm foarte clar la ceea ce Donald Trump a planificat pentru comunitățile noastre și pentru americanii arabi și musulmani în special”, a declarat Abbas Alawieh pentru MSNBC, adăugând că, în calitate de fost angajat al Congresului care a fost la Capitoliul SUA la 6 ianuarie 2021, el «nu este străin de tipul de violență și violență politică pe care Donald Trump intenționează să o promoveze în țara noastră».

Alawieh a adăugat în clipul partajat pe pagina X a grupului că, deși va vota pentru Harris, speră ca o „coaliție” de alegători, inclusiv cei care au votat pentru Harris, să pună presiune pe „următoarea administrație pentru a se rupe de politica de a trimite – de a trimite necondiționat arme și finanțare armatei israeliene”.

El a continuat: „De luni de zile, comunitatea arabo-americană și musulmană americană oscilează între a se confrunta cu durerea noastră, a se confrunta cu faptul că atât de mulți dintre membrii familiilor noastre sunt acolo, trăind sub bombele pe care guvernul nostru american le trimite lui Benjamin Netanhyahu, încercând în același timp să facă un lucru inteligent din punct de vedere politic.”

Context: Campania lui Harris a avut probleme cu alegătorii arabi și musulmani americani, care reprezintă un bloc de vot esențial, în special în statul Michigan, din cauza modului în care administrația Biden-Harris a gestionat războiul Israel-Hamas.

În campania electorală, Harris a fost adesea întreruptă de protestatari pro-palestinieni, care au avertizat că furia față de sprijinul SUA pentru Israel ar putea reduce participarea democraților.

Luna trecută, Harris s-a întâlnit cu liderii arabo-americani din Michigan, unde participanții au încurajat-o să se distanțeze de abordarea lui Biden față de conflict. Vicepreședintele a rezistat în mare măsură descrierii modului în care ea ar putea aborda conflictul în mod diferit.

UPDATE 23:11 Georgia este pe cale să înregistreze o prezență la vot mai mare decât în 2020

Georgia este pe cale să înregistreze o prezență la vot mai mare decât în 2020, când Joe Biden a câștigat la limită statul, relatează Financial Times.

Aproximativ 700.000 de persoane au votat deja până marți la ora 14:30, a declarat principalul oficial electoral al statului, ceea ce ridică numărul estimat de alegători la 1,2 milioane.

Mai mult de 4 milioane de georgieni au votat deja în timpul perioadei de vot anticipat din stat, un număr care a depășit, de asemenea, totalul de acum patru ani, care a fost puțin sub 5 milioane.

O mare parte din zonele rurale ale Georgiei sunt bastioane republicane, iar democrații speră la o prezență ridicată la vot în zonele metropolitane și în jurul acestora, precum Atlanta și Savannah.

UPDATE 23:06 Harris, apariție surpriză la sediul Comitetului Național Democrat

Kamala Harris a trecut pe la sediul Comitetului Național Democrat din D.C. și s-a alăturat efortului de phone-banking, scrie New York Times.

„Jennifer, bună. Sunt Kamala Harris”, i-a spus vicepreședintele unei femei la celălalt capăt al firului, în timp ce reporterii priveau. „Ai votat deja?”

„Doamne, pot să votez acum?”, a răspuns femeia. Mai târziu, Harris a vorbit cu fiica de 8 ani a femeii și a glumit: „Abia aștept să mai crești 10 ani”.

UPDATE 23:04 Contextul pe scurt:

UPDATE 22:48 Instanțele prelungesc votul în câteva secții de votare din Georgia și Pennsylvania

Un judecător din Cobb County, Georgia, a ordonat ca două secții de votare din Marietta și Kell să rămână deschise până la ora 19:20 ET, după ce aceste secții au întârziat să se deschidă marți dimineață, transmite Fox News.

În plus, un judecător din Pennsylvania a ordonat ca programul secțiilor de votare din districtul Laflin să fie prelungit până la ora 21:30, după ce secțiile de votare s-au deschis cu întârziere și unii alegători nu au putut vota mai devreme.

Postul local de știri WNEP a relatat că judecătorul electoral nu a fost prezent la sediul din Laflin când urnele trebuiau să se deschidă la ora 7:30. Primele buletine de vot au fost exprimate abia la ora 8:30. Unii alegători au declarat că au așteptat la coadă aproape două ore înainte de a putea vota.

Atât Georgia, cât și Pennsylvania sunt două state-cheie în alegerile prezidențiale din 2024, considerate de campaniile fostului președinte Trump și, respectiv, a vicepreședintelui Kamala Harris ca fiind „must-win”.

UPDATE 22:41 Vicepreședintele Kamala Harris își va petrece seara alegerilor la Universitatea Howard din Washington D.C.

Planurilevicepreședintelui Kamala Harris pentru această seară, seara alegerilor prezidențiale din 2024, includ o întoarcere la alma mater, Universitatea Howard din Washington, D.C, notează Fox News.

Harris și-a obținut licența în științe politice și economie la această universitate privată, în mod istoric cu studenți de culoare.

Fostul președinte Donald Trump și Harris și-au petrecut noaptea de luni spre marți adunându-se în state swing pentru o ultimă încercare de a atrage alegătorii americani.

Harris și-a încheiat opririle de campanie în Scranton și Reading, ambele în Pennsylvania, în timp ce Trump a făcut o ultimă ofertă poporului american în Carolina de Nord și Pennsylvania, înainte de a se îndrepta spre Grand Rapids, Michigan.

În această seară, președintele și prima doamnă vor urmări rezultatele alegerilor în reședința Casei Albe, alături de colaboratori de lungă durată și de personalul superior al Casei Albe, potrivit unui oficial al Casei Albe. Președintele va primi în mod regulat informații actualizate cu privire la situația alegerilor din întreaga țară.

UPDATE 22:39 Google lucrează pentru a repara o interogare de căutare defectuoasă care a returnat rezultate diferite pentru Harris și Trump

Google a declarat că lucrează pentru a remedia o eroare care a produs rezultate de căutare diferite pentru „unde pot vota pentru Harris” și „unde pot vota pentru Trump”.

Rezultatele pentru căutarea cu Kamala Harris au afișat o fereastră pentru a-i ajuta pe cei care caută să găsească o secție de votare, dar căutarea cu Donald Trump a afișat doar articole de știri și nicio hartă.

Problema a fost evidențiată într-o postare X distribuită de proprietarul Elon Musk marți după-amiază, care a adunat rapid peste 4,5 milioane de vizualizări.

Contul oficial X al Google a răspuns spunând: „Panoul «unde să votezi» se declanșează pentru unele căutări specifice (deoarece) Harris este și numele unui comitat din (Texas). Se întâmplă și pentru „Vance” (deoarece) este, de asemenea, numele unui comitat.” Compania a declarat că lucrează la o remediere.

Google a adăugat: „Foarte puțini oameni caută, de fapt, locuri de votare în acest fel.”

UPDATE 22:36 Oficialii din 2 state în curs de votare se așteaptă ca rezultatele să apară mai repede decât în 2020

Oficialii din statele swing Pennsylvania și Michigan spun că rezultatele alegerilor de marți se așteaptă să fie numărate mai repede decât au fost în timpul alegerilor din 2020, scrie CNN.

Guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, a prezis că numărarea voturilor în statul Keystone nu va dura la fel de mult ca în timpul ultimelor alegeri prezidențiale, când numărarea voturilor – și declararea alegerilor – s-a prelungit până în sâmbăta de după ziua alegerilor.

Shapiro a declarat că în acest an au fost solicitate cu aproximativ 1 milion mai puține buletine de vot prin corespondență decât în timpul pandemiei Covid-19. Guvernatorul a declarat că acest lucru, combinat cu o schimbare în alegeri de stat că legea cere ca voturile să fie numărate fără oprire, îl face încrezător că rezultatele în statul swing va fi livrat cât mai repede posibil.

„Toate acestea împreună ar trebui să accelereze numărătoarea”, a spus Shapiro.

Între timp, în Michigan, secretarul de stat Jocelyn Benson a declarat pentru CNN că alegătorii sunt pe cale să atingă cea mai mare prezență la vot înregistrată vreodată în acest stat. Întrebată de Erin Burnett de la CNN dacă statul va proiecta un câștigător marți seara, Benson a declarat că „cel mai mare factor determinant va fi gradul de apropiere al cursei”.

Detroit a indicat că va finaliza numărarea voturilor până marți la miezul nopții, iar oficialii statului vor avea o actualizare mai bună în jurul orei 21.00 ET, a declarat secretarul de stat.

„Așteptați-vă la rezultate mai devreme decât în 2020, care a fost miercuri la prânz”, a declarat Benson.

UPDATE 22:29 Secție de vot din statul swing Georgia evacuată, apoi redeschisă din cauza unei amenințări cu bombă

O locație de vot care găzduiește două secții de votare din comitatul Gwinnett, Georgia, a fost evacuată astăzi timp de aproximativ o oră din cauza a ceea ce poliția numește o amenințare cu bombă, relatează CNN.

Mountain Park Aquatic Center, care găzduiește două dintre cele 156 de secții de votare din comitat, a fost evacuat la ora 12:44 p.m. ET, potrivit Departamentului de Poliție al comitatului Gwinnett.

„După ce am vorbit cu angajații și lucrătorii de votare, nu a fost observată nicio activitate suspectă și locația a fost redeschisă”, au afirmat oficialii poliției într-o declarație pentru CNN.

O echipă CNN a observat o activitate normală la centru, care este acum redeschis. Alegătorii cu care CNN a vorbit și care votează în prezent nu știau nimic despre incidentul anterior.

Sammy Baker, președintele GOP din comitatul Gwinnett, a declarat pentru CNN că a fost martor la intrarea câinilor polițiști care detectează bombe în clădire. El a spus că instalația a fost închisă pentru „aproximativ o oră”.

UPDATE 22:21 Harris și Trump se luptă pentru cele 270 de voturi în Colegiul Electoral care le-ar putea asigura mandatul la Casa Albă.

UPDATE 22:11 Publicația The Times explică importanța crucială a statului Pennsylvania în alegerile prezidențiale din SUA.

Citește și:

UPDATE 22:08 Cele 13 districte de care atârnă cursa pentru Casa Albă

UPDATE 21:50 Astronauții americani au votat în alegerile din SUA de pe Stația Spațială Internațională

Astronauții Butch Wilmore, Suni Williams, Nick Hague și Don Pettit au distribuit o fotografie cu ei după ce au votat la alegeri de pe Stația Spațială Internațională, potrivit publicației americane Newsweek.

„Nu contează dacă stați jos, în picioare sau plutiți – ceea ce contează este că votați!”, a scris Hague alături de fotografia în care cei patru plutesc în spațiu, arătându-și șosetele roșii, albe și albastre pe care scrie „proud to be American”.

Astronauții s-au numărat printre cei 1,2 milioane de americani care au votat anticipat în Harris County.



UPDATE 21:46 FBI afirmă că amenințările false cu bombă la unele secții de votare par de origine rusă

FBI a declarat marți că au fost făcute amenințări false cu bombă la secțiile de votare din mai multe state, multe dintre acestea părând să provină din domenii de e-mail rusești, potrivit agenției Reuters.

„Niciuna dintre amenințări nu a fost considerată credibilă până în prezent”, a afirmat FBI într-o declarație.

UPDATE 20:28 Bărbat care avea asupra sa un pistol de semnalizare, arestat la Capitoliu, în Washington DC

Poliția Capitoliului SUA a anunțat că tocmai a arestat un bărbat care „mirosea a combustibil” și avea un „pistol de semnalizare” asupra sa la centrul de vizitare a Capitoliului din Washington DC, scrie BBC.

Într-o postare pe X, poliția spune că bărbatul a fost oprit în timpul procesului de control la centru.

„Bărbatul mirosea a combustibil, avea o torță și un pistol de semnalizare”, se arată în postare. Vizitele publice au fost anulate.

Capitoliul SUA este sediul Congresului, brațul legislativ al guvernului federal.

Our officers just arrested a man who was stopped during our screening process at the Capitol Visitor Center (CVC). The man smelled like fuel, had a torch & a flare gun.

The CVC is closed for tours for the day, while we investigate. We will provide more information when we can. pic.twitter.com/J5geNud1h2

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) November 5, 2024