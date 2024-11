Moment istoric: Prima persoană transgender aleasă în Congresul SUA

Sarah McBride, membră a Senatului din Delaware, a câștigat marți singurul loc în Camera Reprezentanților din statul său, potrivit previziunilor NBC News, lucru care o face prima persoană care a anunțat în mod public că este transgender și a fost aleasă în Congresul de la Washington.

Un moment istoric

McBride, membră a Partidului Democrat, l-a învins pe republicanul John Whalen al III-lea, obținând 57,6% din voturi după numărarea a 63% din sufragii. (https://www.nbcnews.com/ politics/2024-elections/ delaware-house-results#summary )

NBC News a scris că prioritățile-cheie ale lui McBride pentru Congres sunt extinderea accesului la îngrijiri medicale accesibile, protejarea drepturilor reproductive și creșterea salariului minim. (https://www.sarahmcbride.com/ priorities)

Ea a declarat pentru NBC News în septembrie că scopul ei în Congres este să lucreze cu colegii săi pentru a depăși blocajul partizan și pentru a vota legislația – pentru care a devenit cunoscută în perioada petrecută în Senatul din Delaware. (https://www.nbcnews.com/nbc- out/out-politics-and-policy/ sarah-mcbride-congress- election-race-trans-lgbtq- rcna164773) În timpul primului său mandat în Senatul statal, ea a ajutat la aprobarea concediului de familie și medical universal plătit în tot statul. (https://www.nbcnews.com/nbc- out/out-politics-and-policy/ sarah-mcbride-first- transgender-congress-delaware- rcna177878)

Jake Carpenter, în vârstă de 42 de ani, lucrează în finanțe pentru un colegiu de lângă Lincoln, Delaware, și a spus că a întâlnit-o pe McBride la o întâlnire în august, când a întrebat-o: “Ce ai promis și ce ai făcut?” Ea i-a explicat politicile la care a lucrat în Senatul statului și “m-a cucerit,” a spus Carpenter.

“Știam că ea este trans și, fiind și eu gay, am vrut să văd pe cineva ca mine, cineva care face parte din comunitatea mea, să aibă succes,” a afirmat Carpenter. “Ea e ca un erou pentru mine.”

Carpenter a făcut voluntariat pentru McBride, bătând la zeci de uși din Sussex, singurul district majoritar republican din stat, pentru a vorbi cu oamenii despre platforma democratei. El a spus că a convins șase republicani să voteze pentru McBride.

Carpenter a adăugat că este consilier al unui club LGBTQ la colegiul pentru care lucrează și că pentru “studenții mei trans, aceasta este o chestie foarte mare”.

Kelley Robinson, președinta Human Rights Campaign, cea mai mare organizație de advocacy LGBTQ din Statele Unite, a descris victoria lui McBride drept “o realizare de referință în marșul către egalitate.”

“Această victorie istorică reflectă nu numai o acceptare crescândă a persoanelor transgender în societatea noastră, introdusă de curajul unor lideri vizibili precum Sarah, ci și munca ei perseverentă pentru a demonstra că este un legiuitor eficient, care va oferi rezultate reale,” a spus Robinson în o declarație, adăugând că HRC este mândră să o vadă pe McBride, care anterior a fost secretarul național de presă al organizației, “reformând sălile Congresului” de la Washington.

Carieră în politică

McBride nu este străină de momentele istorice, a scris NBC News. Inițial, ea a făcut istorie în aprilie 2012, când s-a declarat trans în ziarul studențesc al Universității Americane la sfârșitul mandatului său ca președinte al corpului studențesc.

În același an, ea a devenit prima femeie trans care a lucrat la Casa Albă, când a făcut un stagiu în administrația președintelui Barack Obama, conform cărții sale de memorii “Tomorrow Will Be Different: Love, Loss, and the Fight for Trans Equality.”

Apoi, în 2016, McBride a devenit prima persoană trans care a vorbit la o convenție politică majoră, când a ținut un discurs la Convenția Națională Democrată. (https://www.cnn.com/2016/07/ 28/politics/sarah-mcbride- democratic-convention-speech/ index.html)

În 2020, ea a fost aleasă să reprezinte primul district al Senatului din Delaware, care include Claymont, Bellefonte și părți din Edgemoor și Wilmington, devenind primul senator dintr-un stat din America care își recunoaște deschis transgenderismul. (https://www.nbcnews.com/ feature/nbc-out/sarah-mcbride- become-first-transgender- state-senator-u-s-history- n1246211)

Potrivit celor afirmate în cartea sa, McBride a devenit interesată de politică încă de la o vârstă fragedă. Până la vârsta de 18 ani, ea s-a oferit voluntar sau a lucrat pentru cel puțin trei campanii politice, inclusiv campania lui Beau Biden, unul dintre copiii lui Joe Biden, pentru procuror general din 2006 și campania lui de realegere din 2010. Aproape un deceniu mai târziu, Joe Biden a scris prefața la cartea sa de memorii.

McBride a spus că, în timp ce vota marți, se gândea la cât de puternic a fost să o voteze pe Kamala Harris pentru președinte; pe Lisa Blunt Rochester, care a câștigat cursa pentru Senat și va deveni prima femeie și prima persoană de culoare care va reprezenta Delaware în Senatul american; și apoi pe ea însăși.

“Acest bilet nu este o destinație finală, dar este o reflectare a cât de departe am ajuns, indiferent cine ești, cum arăți, de unde vii sau sexul cu care te identifici, că poți să-ți trăiești adevărul și să visezi vise mari în același timp,” a spus McBride. “Nu este sfârșitul, ci este începutul.”

Surse: NBC News, CNN, sarahmcbride.com