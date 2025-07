Flick face curățenie la Barcelona: Zece fotbaliști, pe lista neagră a campioanei Spaniei

FC Barcelona este tot mai aproape de plecarea în turneul din Asia, iar Hansi Flick trebuie să renunțe la zece fotbaliști în următoarea perioadă. Cel mai sonor nume de pe listă este Marc-Andre ter Stegen, portar de care campioana Spaniei vrea cu orice preț să scape în această vară.

Mundo Deportivo vorbește despre lista lui Flick, una pe care trebuie să se afle zece jucători la care antrenorul german va renunța pentru turneul din Asia al catalanilor.

Barca va juca împotriva echipelor Vissel Kobe (27 iulie), FC Seul (31 iulie) și Daegu FC (4 august), iar în prezent Flick are 35 de jucători la antrenamente.

Sursa citată vorbește despre faptul că pe lista respectivă se vor găsi nume precum Landry Farre, Toni Fernández, Guillermo Fernandez, Jan Virgili, Juan Hernández, Ibrahim Diarra, Jofre Torrents, Pedro Fernandez, Dani Rodriguez și nou-venitul suedez Roony Bardghji.

Nu au scăpat de emoții nici fotbaliști mai experimentați precum Inaki Pena, Oriol Romeu, Andreas Christensen și Pau Victor, despre care sursa citată scrie că trebuie să impresioneze pentru a rămâne în lotul blau-grana pentru sezonul 2025-2026.

Subiectul Marc-Andre ter Stegen este unul delicat și ține capul de afiș în această perioadă în presa catalană.

Portarul german mai are trei ani de contract cu Barcelona, dar nu mai este dorit la campioana Spaniei. Are un salariu foarte mare, iar catalanii vor să se mai elibereze din punct de vedere financiar.

Barca l-a adus recent pe Joan Garcia de la rivala Espanyol, iar al doilea portar va fi veteranul Wojciech Szczesny, cel care și-a prelungit cu un an contractul cu formația blau-grana.

Ter Stegen ar putea fi „salvat” de Pep Guardiola. Portarul în vârstă de 33 de ani ar putea ajunge la Manchester City, ca înlocuitor al lui Ederson. Brazilianul este într-o vizibilă scădere de formă, iar Pep vrea un alt portar pentru „Cetățeni.”

