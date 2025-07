Revoluție în poarta Barcelonei – Căpitanul echipei se antrenează singur: Ter Stegen, tras pe linie moartă

Marc-Andre ter Stegen se antrenează de unul singur pentru a treia zi la rând, căpitanul catalanilor fiind anunțat de antrenorul Hansi Flick că nu mai este numărul unu între buturile grupării blau-grana.

Căpitan al Barcelonei și simbol al echipei în ultimii ani, Ter Stegen este izolat la antrenamente, după o decizie a lui Flick.

În vârstă de 33 de ani, portarul german se pregătește de unul singur și trece printr-un moment greu al carierei.

Oficial, internaționalul german are unele dureri la spate și lucrează separat în sala de forță, dar neoficial nu mai este dorit la campioana Spaniei, după cum susține presa catalană.

Publicația Sport transmite că Flick i-a spus clar lui Ter Stegen că nu mai este titular. Mai mult decât atât, Joan Garcia (proaspăt transferat de la rivala Espanyol Barcelona) este noul număr unu, în timp ce Wojciech Szczesny preia locul 2.

În aceste condiții, șansele ca Ter Stegen să apere poarta Barcelonei în sezonul care va începe în câteva săptămâni sunt minime.

Putem vorbi despre o revoluție în poarta Barcelonei. Inaki Pena, portarul care a fost titular în prima parte a sezonului trecut, va fi vândut.

Ter Stegen are unul dintre cele mai mari salarii din lot și un contract de lungă durată: până în iunie 2028. În aceste condiții, Barcelona caută cumva să scape de portarul german pentru a mai elibera din povara financiară (este cunoscut faptul că Barcelona nu o duce bine din punct de vedere al banilor).

Echipa blau-grana caută soluții pentru a reduce masa salarială, dar cel puțin pentru moment Ter Stegen nu are vreun gând să plece.

„Rămâne hotărât să lupte pentru postul de titular”, spun surse apropiate jucătorului, citate de publicațiille catalane.

