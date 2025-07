Vicepremierul Dragoș Anastasiu: Dacă nu ne ținem de planul fiscal pe care ni l-am sumat, înseamnă că suntem degeaba la Guvern și trebuie să plecăm / Am promis poporului român că nu îl ducem în groapă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a declarat, miercuri, la Antena 3, că dacă Guvernul nu se ține de planul fiscal pe care și l-a sumat, înseamnă că este degeaba la Palatul Victoria și trebuie să plece. Vicepremierul a precizat că lunar se va face analiza îndeplinirii măsurilor pentru reducerea deficitului. Anastasiu a mai susținut că, fără majorarea TVA, România risca să ajungă în scenariul Greciei din urmă cu 15 ani.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am fi putut să evităm mărirea TVA dacă discutam cu un an și ceva înainte. (…) Noi am avut un termen la care, dacă nu veneam cu un pachet credibil, agențiile de rating și Comisia Europeană ne-ar fi băgat într-un scenariu mult mai grav. Am fi putut să avem o situație mult mai gravă decât acum dacă nu am fi luat măsurile până în data de 8 iulie. Scenariul Grecia este unul care nu e SF (…): creșterea cursului valutar, creșterea șomajului, creșterea dobânzilor exploziv. Uitați-vă la Grecia atunci și asta am fi riscat”, a afirmat vicepremierul Dragoș Anastasiu.

Vicepremierul a susținut că atât Comisia Europeană, cât și agențiile de rating au spus că, dacă Guvernul se ține de planul de măsuri pe care le-a adoptate, lucrurile sunt pe drumul bun.

„UE ne-a spus în felul următor: v-am amânat cu deficitul de 3 ani de zile (…) Nu mai putem nici legal să tolerăm așa ceva. Deci vă dăm răgaz până la 31 decembrie 2026, să ajungeți la ce v-ați angajat acum 3 ani – deficit de 6% din PIB”, a mai spus Anastasiu.

Întrebat dacă este posibil ca, în condițiile în care România nu se va încadra în planul adoptat, să fie majorată din nou TVA, vicepremierul Dragoș Anastasiu a declarat: