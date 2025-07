Udrea, la ieșirea din penitenciar: DNA a spus în instanță că eu nu recunosc faptele. Eu spun ce a spus CCR că am fost judecată ilegal / Eu am făcut Gala Bute cu mândrie / Pușcăria e foarte grea

Elena Udrea a declarat, joi, la ieșirea din penitenciar, că ea susține ceea ce a spus Curtea Constituțională, că a fost „judecată ilegal”, de un complet care nu a fost constituit legal. Ea a mai declarat că a făcut Gala Bute cu mândrie, iar acum plătește de trei ori costurile galei.

„DNA a spus în instanță că eu nu recunosc faptele. Eu spun ce a spus CCR, că am fost judecată ilegală – că completul nu a fost legal constituit. Spun ce a spus Instanța Supremă. Cum aș putea să spun eu altceva? Eu plătesc din costurile Galei Bute, ca și cum ar fi fost un eveniment organizat pentru mine și, din cauza legii proaste, eu plătesc de 3 ori valoarea”, a susținut Elena Udrea.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că această încercare s-a terminat. Îi mulțumesc fetiței mele că a rezistat toată perioada asta, a venit aici de peste 150 de ori … Mulțumesc mamei, soțului, avocaților mei”, a spus Elena Udrea.

Ea a susținut că nu va pleca din țară: „Eu m-am întors în România de bunăvoie când puteam să nu mă întorc, cu speranța că voi fi rejudecată după ce CCR a spus că am fost judecată ilegal de completul de 5 judecători, dar doar în cazul meu acest lucru nu s-a întâmplat”.

Întrebată dacă ar vrea să se întoarcă în politică, ea a replicat: „Văzând cine face politică azi, mai că m-ar bate gândul, dar asta e o glumă. Vreau să mă ocup de familie”.

În ceea ce privește regretele, Elena Udrea a afirmat: „Eu am făcut Gala Bute cu mândrie. Am vrut și poate asta e un păcat, să arăt că ce nu a putut să facă nimeni în România, ca Bute să lupte în țara lui și am reușit. Dacă știam că acest lucru va însemna să stau 4 ani departe de fetița mea, nu aș fi făcut”.

„Pușcăria e foarte grea, e mai grea la femei decât la bărbați, mă refer la condițiile din Târgșor… Angajații sunt deosebiți, încearcă să facă cu puțin lucruri extraordinare, dar nimeni nu se apleacă cu adevârat problemelor din penitenciare. Asta duce la recidivă. … Pușcăria nu te reabilitează azi pentru că nimeni nu se ocupă de reabilitare, pentru că pur și simplu îngroapă oameni aici”, a mai declarat Udrea.

Ea a spus că le mulțumesc și le iubește pe femeile închise la Târgșor, că nu va uita problemelor lor și se va implica pentru a atrage atenția asupra acestora și a încerca să schimbe lucrurile.

Elena Udrea să fost eliberată condiționat, după ce a efectuat trei ani de închisoare, a decis joi Tribunalul Prahova, care a respins contestația DNA la eliberarea condiționată.