Președintele Franței îl felicită pe Donald Trump: Gata să lucrăm împreună. Cu convingerile voastre și ale mele. Cu respect și ambiție

Președintele Franței, Emmanuel Macron, îl felicită pe Donald Trump și îi transmite că este gata să lucreze împreună, cu convingerile fiecăruia, cu respect și ambiție.

„Felicitări președintelui Donald Trump. Gata să lucrăm împreună, așa cum am făcut-o în ultimii patru ani. Cu convingerile voastre și cu ale mele. Cu respect și ambiție. Pentru mai multă pace și prosperitate”, a transmis Emmanuel Macron într-un mesaj pe X.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité.

