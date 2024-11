Alegerile din SUA: Ce s-ar putea întâmpla dacă Trump nu ar recunoaște rezultatele

Fostul președinte Donald Trump, candidatul Partidului Republican la alegerile prezidențiale din SUA din 5 noiembrie, a sugerat că ar acuza fraudă electorală dacă ar pierde votul și nu ar recunoaște rezultatele, așa cum a făcut după ce a pierdut în fața lui Joe Biden în 2020, potrivit agenției Reuters.

„Dacă voi pierde – vă spun, este posibil, pentru că ei trișează. Este singurul mod în care vom pierde; ei vor trișa”, a declarat el în septembrie, la un miting de campanie în Michigan, un stat considerat decisiv, în ceea ce-i privește pe democrați.

În urma înfrângerii sale electorale din noiembrie 2020, Donald Trump, pe atunci președinte în exercițiu, și aliații săi au încercat să obțină inversarea rezultatelor, depunând zeci de plângeri în întreaga țară – fără succes.

De asemenea, fostul magnat imobiliar a făcut presiuni asupra oficialilor din statul Georgia, unde a pierdut la limită în fața lui Joe Biden, pentru a modifica numărătoarea voturilor.

Sute de susținători ai lui Donald Trump au condus un asalt sângeros asupra Capitoliului din Washington la 6 ianuarie 2021, în încercarea de a-l împiedica pe vicepreședintele republican Mike Pence și Congresul să certifice victoria în alegeri a candidatului democrat Joe Biden.

De data aceasta, Donald Trump nu mai deține pârghiile puterii prezidențiale. O altă diferență notabilă este că au intrat în vigoare noi legi, atât la nivel local, cât și federal, pentru a proteja și mai mult rezultatele alegerilor de riscul ingerințelor.

Chiar și așa, Donald Trump și aliații săi au pus de luni de zile bazele unui val de proteste în cazul în care candidatul republican va pierde alegerile din 5 noiembrie.

El ar putea să se adreseze din nou instanței pentru a contesta victoria rivalei sale democrate, vicepreședinta Kamala Harris, sau să ridice îndoieli în rândul susținătorilor săi cu privire la validitatea alegerilor – cu consecințe imprevizibile.

Atât republicanii, cât și democrații se așteaptă ca numărarea voturilor din întreaga țară să dureze câteva zile după 5 noiembrie, în special pentru înregistrarea buletinelor de vot trimise prin poștă și pentru verificarea numărătorii.

În cazul în care previziunile indică o înfrângere pentru Donald Trump, această întârziere i-ar putea oferi acestuia o fereastră pentru a denunța fraudele și pentru a încerca să insufle neîncredere în funcționarii electorali, fără a exclude eventuale apeluri la manifestații din partea susținătorilor săi.

Așa cum a făcut și în trecut, Donald Trump își poate expune cazul personal direct poporului american, fără a aștepta nicio dovadă, folosind rețelele sociale și organizând conferințe de presă și interviuri televizate.

„Președintele Trump a spus-o foarte clar: trebuie să avem alegeri libere și corecte”, a declarat Karoline Leavitt, o purtătoare de cuvânt a campaniei Trump.

PE TEREN

Republicanii au depus deja preventiv peste o sută de plângeri în state considerate decisive pentru alegeri, cu scopul de a pregăti terenul pentru procedurile post-electorale, reclamând fără dovezi că străinii vor vota în masă.

Ambele părți intenționează să desfășoare mii de voluntari calificați pentru a observa procesul de votare și numărarea voturilor, pentru a raporta orice nereguli.

Unii activiști sunt îngrijorați de faptul că observatorii republicani ar putea acționa ca perturbatori. Partidul Republican insistă că voluntarii au fost instruiți să respecte legea.

Aliații lui Donald Trump din statele-cheie, inclusiv funcționarii electorali, reprezentanții aleși și chiar judecătorii, ar putea, ca și în 2020, să încerce să întârzie validarea numărătorii și certificarea rezultatelor locale, invocând suspiciuni de fraudă. Aceste manevre nu au funcționat în alegerile precedente.

Potrivit experților, legile locale nu conferă oficialilor din aceste state autoritatea de care au nevoie pentru a elimina buletine de vot sau pentru a deraia procesul electoral.

Din cele șapte așa-numite swing states – Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina de Nord, Pennsylvania și Wisconsin – cinci au guvernatori democrați. Cu toate acestea, activiștii democrați sunt îngrijorați de situația din Georgia, unde Comisia electorală a autorizat recent funcționarii electorali să efectueze investigații – o decizie care, în opinia activiștilor, ar putea încuraja eforturile de rea credință de a contesta sau întârzia numărarea voturilor.

Cu toate acestea, un judecător din statul Georgia a hotărât luna aceasta că funcționarii electorali trebuie să certifice rezultatele și nu au libertatea de a acționa altfel.

Toate statele americane trebuie să își certifice rezultatele înainte ca Colegiul Electoral să se întrunească pe 17 decembrie. Acesta este momentul în care mării electori votează. Rezultatele sunt apoi trimise Congresului pentru certificare în ianuarie, înainte de predarea puterii.

Procedurile judiciare inițiate de republicani și orice întârziere în validarea numărării buletinelor de vot ar putea împiedica un stat să transmită rezultatele sale la timp, astfel încât republicanii ar avea motive să formuleze obiecții în fața Congresului.

Unii experți juridici au avertizat că este dificil să se prevadă rezultatul oricăror litigii juridice privind certificarea rezultatelor, în special dacă cazurile sunt aduse în fața unor judecători care sunt foarte favorabili lui Donald Trump.

CONGRESUL ARE ULTIMUL CUVÂNT

După alegerile prezidențiale din 2020, Congresul a adoptat o reformă care complică eforturile unui candidat de a obstrucționa procesul, așa cum a încercat să facă Donald Trump.

Această nouă lege stipulează în mod clar că vicepreședintele, în acest caz Kamala Harris pentru alegerile din 2024, nu are prerogativa de a întârzia certificarea rezultatelor sau de a contesta rezultatele unui stat, așa cum Donald Trump îi ceruse vicepreședintelui său Mike Pence să facă după alegerile precedente.

În plus, conform textului, orice contestație privind numărarea buletinelor de vot într-un stat poate fi depusă numai dacă cel puțin o cincime din reprezentanții aleși în fiecare dintre cele două Camere ale Congresului aprobă această măsură. În acest caz, o contestație poate fi considerată valabilă după obținerea unei majorități într-un vot în Senat și în Camera Reprezentanților.

În cazul foarte puțin probabil în care un număr suficient de voturi sunt considerate inadmisibile și niciunul dintre candidați nu obține majoritatea necesară, Camera Reprezentanților – ale cărei locuri vor fi reînnoite în paralel cu alegerile prezidențiale – va fi responsabilă de alegerea viitorului președinte al Statelor Unite.

PERTURBAREA ORDINII PUBLICE

Orice demers al lui Donald Trump de a contesta rezultatele alegerilor și de a denunța fraudele ar putea provoca tulburări în țară, la fel ca insurecția din 6 ianuarie 2021, care a avut loc după un discurs considerat incendiar de către ocupantul de atunci al Casei Albe.

Experții care monitorizează activitățile grupurilor de extremă dreapta spun că sunt mai preocupați de amenințările la adresa funcționarilor electorali decât de acțiunile violente ale acestor grupuri.

De asemenea, ar putea avea loc demonstrații violente în capitalele statelor cheie, a declarat Peter Montgomery, membru al think-tank-ului liberal People for the American way.

Faptul că mai multe sute de persoane care au participat la asaltul asupra Capitoliului în ianuarie 2021 au fost condamnate și încarcerate ar putea avea un efect de descurajare.