Republicanii, tot mai aproape să pună mâna pe Senat

Partidul Republican este foarte aproape să preia controlul Senatului de la democrați, după ce guvernatorul republican al Virginiei de Vest, Jim Justice, a câștigat marți cursa pentru mandatul deschis al statului în camera superioară a legislativului american. Victoria lui Justice îi aduce pe republicani cu un pas mai aproape de a schimba balanța puterii în Senatul de la Washington.

O victorie facilă

Justice s-a impus relativ confortabil în fața primarului democrat din Wheeling, Glenn Elliott, într-o cursă pe care republicanii erau favoriți să o câștige după retragerea senatorului independent Joe Manchin, care a părăsit Partidul Democrat în mai. (https://www.nbcnews.com/ politics/2024-election/jim- justice-west-virginia-senate- election-joe-manchin- rcna173884)

Succesul lui Justice este cu atât mai important cu cât aceasta este pentru prima dată când republicanii au câștigat acest mandat din anii 1950. (https://thehill.com/homenews/ state-watch/4973057-justice- flips-manchins-west-virginia- senate-seat/)

Mandatul a fost deținut de democratul Robert Byrd între 1958 – 2010, după care Joe Manchin a avut trei mandate.

Odată cu victoria lui Justice, Partidul Republican trebuie să mai ia de la democrați doar un singur scaun pentru a câștiga controlul Senatului, dacă vicepreședintele Kamala Harris câștigă Casa Albă pentru democrați.

Dacă însă fostul președinte Donald Trump câștigă Casa Albă, Partidul Republican este gata să controleze Senatul dacă niciun alt mandat nu se va schimba între cele două partide, deoarece vicepreședintele are votul decisiv în camera superioară a Congresului.

Justice a câștigat alegerile ca guvernator în 2016, în același an în care Trump a câștigat statul cu peste 42 de puncte procentuale. La acea vreme, Justice a candidat ca democrat, învingându-și adversarul republican cu 7 puncte procentuale.

Guvernatorul a anunțat că părăsește Partidul Democrat un an mai târziu, stând alături de Trump la un miting de campanie. După ce a câștigat cu ușurință realegerea în 2020, speculațiile au început să apară cu privire la faptul că guvernatorul ar putea candida la Senat în 2024.

Justice și-a lansat campania în 2023, deoarece Manchin a refuzat public să se angajeze să candideze din nou. După luni de ciocniri publice cu partidul său, Manchin a anunțat că nu va urmări realegerea. (https://www.nbcnews.com/ politics/congress/sen-joe- manchin-leaves-democratic- party-registers-independent- rcna154885)

În timp ce guvernatorul Justice a fost alegerea conducerii republicane, el s-a confruntat cu o provocare principală în primăvară din partea congresmanului republican Alex Mooney, care a fost susținut de Club for Growth. Dar Justice a câștigat alegerile primare, învingându-l pe Mooney cu +35% de puncte în mai, iar de atunci s-a confruntat cu puțină opoziție politică.

Lupta pentru control

Victoria lui Justice este importantă, în condițiile în care americanii aleg marți și 34 din cele 100 de locuri din Senatul Statelor Unite.

În Senatul actual, republicanii dețin 49 de poziții, în timp ce democrații au 46 de mandate, la care se adaugă patru independenți care au votat constant cu ei: Angus King, Joe Manchin, Bernie Sanders și Kyrsten Sinema. Un mandat din totalul de 100 din Senat este vacant.

Republicanii trebuie să câștige un singur loc pentru a prelua controlul asupra camerei superioare a Congresului.

Democrații și aliații lor independenți se află în defensivă în 23 de state, în timp ce republicanii luptă pentru menținerea puterii în 11 state.

Analiștii afirmă că victoria lui Jim Justice le oferă, probabil, republicanilor controlul a cel puțin 50 de locuri la Senat, cu excepția cazului în care candidatul independent Dan Osborn o va învinge pe senatoarea republicană Deb Fischer în Nebraska sau congresmanul democrat Colin Allred îl învinge pe senatorul republican Ted Cruz în cursa din Texas.

Comentatorii de peste ocean au avansat mai multe scenarii legate de cursa pentru Congres și cea pentru Casa Albă.

În cazul în care Kamala Harris va deveni președinta Statelor Unite, democrata va putea să-și implementeze agenda politică progresistă și pragmatică, care să transfome America. Foarte multe depind însă de rezultatul alegerilor pentru cel de-al 119-lea Congres de la Washington și de care dintre partide va controla legislativul american.

Dacă democrații vor controla ambele camere în urma alegerilor din 5 noiembrie, sarcina președintei Harris de a-și impune politicile va fi ușurată.

Dacă în schimb republicanii vor controla Congresul, fie complet, fie doar una dintre camere, agenda președintei democrate va fi, fără doar și poate, scurtcircuitată, iar proiectele ei de legi greu de aprobat, anticipează analiștii. Aceștia cred că, în acest scenariu, Harris va avea nevoie de tot tactul și diplomația necesare pentru a colabora cu republicanii de pe Capitol Hill.

Ținând însă cont de disensiunile care există între cele două partide de ani buni și de declarațiile negative pe care le fac constant cele două tabere despre adevrsarii lor, este greu de crezut că va exista o cooperare facilă între democrați și republicani.

Aceeași situație va exista și în cazul lui Trump. În primul mandat al acestuia, unele dintre cele mai importante realizări ale sale au fost obținute cu un Congres controlat de republicani: Tax Cuts and Jobs Act în 2017 și The First Step Act (2018), reforma justiției penale. Ulterior, democrații au câștigat controlul Camerei Reprezentanților în urma alegerilor intermediare din noiembrie 2018 (republicanii au continuat să păstreze majoritatea în Senat), schimbare care a afectat în mod semnificativ agenda legislativă a lui Trump, deoarece a însemnat o opoziție mai mare în Congres și o creștere a supravegherii administrației sale prin investigații și citații, inclusiv două tentative ale democraților de a-l demite din funcție (impeached).

De aceea, având în minte experiența primului mandat al republicanului, comentatorii cred că Trump va avea dificultăți enorme să-și impună agenda în cazul în care democrații vor controla chiar și una dintre camerele legislativului. Ostilitatea dintre el și democrați, atacurile de-o parte și de alta, declarațiile belicoase au fost constante în toți cei patru ani ai mandatului său și nu există niciun semn că aceste tensiuni s-au diminuat.

Dimpotrivă, așa cum am văzut în perioada președinției lui Joe Biden și, mai ales, în timpul actualei campanii electorale – una dintre cele mai violente din ultimele decenii, marcată chiar și de două tentative de asasinare a lui Trump -, animozitățile dintre cele două tabere sunt enorme și există toată șansele ca acestea să se intensifice cu Trump revenit în Biroul Oval.

Victoria lui Jim Justice în Virginia de Vest ar putea avea așadar semnificații majore.

Surse: NBC News, The Hill