Escrocherii electorale: Cum încearcă scamerii să profite de alegerile din SUA

Escrocii încearcă să profite de sezonul alegerilor din Statele Unite pentru a fura bani și informații de la americani, a avertizat Biroul Federal de Investigații (FBI). Oficialii americani au listat înregistrările false de alegători, înșelătoriile care vizează cumpărarea de produse promoționale false cu unul sau altul dintre candidați și solicitările de a dona bani pentru comitete politice inexistente ca fiind printre cele mai obișnuite metode prin care americanii sunt trași pe sfoară de criminali înainte de Election Day.

Escrocherii pre-electorale

Escrocii vizează alegătorii americani, de la deepfake generate de inteligența artificială pe rețelele sociale până la site-uri false de știri sau link-uri înșelătoare care pretind că înregistrează alegătorii pentru a vota.

În acest sezon electoral aglomerat din Statele Unite, FBI și Better Business Bureau au avertizat publicul american cu privire la potențialele escrocherii cu care criminalii încearcă să-i păcălească pe cei care intenționează să voteze sau care sunt interesați de campania electorală.

FBI a spus că escrocii folosesc numele, imaginile, logo-urile și sloganurile candidaților pentru a-i înșela pe americani să facă donații, să cumpere mărfuri care nu vor fi niciodată livrate sau să ofere informații personale.

Biroul a avertizat publicul cu privire la escrocii care exploatează alegerile generale din SUA din 2024 pentru a comite mai multe tipuri de scheme de fraudă financiară. Aceste escrocherii vizează alegătorii americani și au exploatat anterior alegerile din diferite state și de la nivel locale pentru escrocherii similare.

La rândul său, Federal Trade Commission (FTC) a precizat că escrocii folosesc în mod obișnuit “presiunea” pentru a pune victimele în situații incomode. FTC a spus că escrocii vor folosi expresii precum “acționează acum!” ca să introducă o “dată limită,” astfel încât victima să nu aibă timp să se gândească la acțiunile sale.

“Punerea de presiune pe victimă ca să acționeze acum este întotdeauna un semn de înșelătorie,” a explicat FTC.

FBI a întocmit o listă cu câteva tipuri de escrocherii pe care le-au remarcat în perioada electorală, între care:

Schema de investiții pentru campania electorală

Victimelor li se promite o rentabilitate a contribuțiilor lor la campanie dacă investesc într-un fond pentru a finanța campania unuia sau altuia dintre candidați. Escrocii le spun victimelor că fondul este garantat să crească ca valoare, iar suma investită va fi returnată după ce candidatul pentru care au investit bani câștigă alegerile.

Victimele sunt, de asemenea, încurajate să-i recruteze pe alții pentru a investi în fond – obiectivul fiind acela de a-și crește partea de plată.

Comitete de acţiune politică false

Victimele sunt contactate de un escroc care susține că este afiliat unui Comitet de Acțiune Politică (PAC) legitim, cum ar fi un Super PAC sau un comitet de campanie al unuia dintre candidați. Victima este păcălită să creadă că face o contribuție politică legală către un PAC legitim, dar în schimb escrocii păstrează fondurile pentru ei înșiși și nu au nicio afiliere cu Comitetul de Acțiune Politică specificat.

Aceste PAC-uri false țintesc în special donatorii mai în vârstă sau cei foarte implicați politic, folosind denumiri și declarații care sugerează sprijin pentru anumite cauze. Escrocii apelează la probleme emoționale, cum ar fi sprijinul veteranilor sau ajutorul pentru copii bolnavi, făcând apel la donații care ar susține candidați sau politici specifice.

Frauda cu materiale de campanie fake

Victimele sunt îndemnate să cumpere mărfuri cu sigla unui candidat, deși compania nu este asociată cu campania politică și nu livrează produsul achiziționat. Aceasta este o schemă clasică de “înșelătorie fără livrare” sau “ fraudă fără livrare” care profită de interesul victimei în alegerile din 2024.

Situația este cu atât mai delicată cu cât campaniile electorale ale celor doi candidați principali la președinția Statelor Unite, democrata Kamala Harris și republicanul Donald Trump, se bazează și pe mărfurile vândute online pentru a-și spori fondurile electorale.

De exemplu, un raport realizat de Cint, o firmă de cercetare tehnologică, la comanda cmpaniei de marketing Omnisend, și intitulat “Multimillion-dollar election merch industry: What will happen to it after elections?” a analizat vânzările de produse pro-Trump și pro-Harris începând din iulie, după ce democrata a intrat în cursa prezidențială.

Printre altele, studiul a constatat că mărfurile pro-Trump vândute pe platforma de e-commerce Amazon au generat de peste cinci ori mai mulți bani decât mărfurile pro-Harris.

Astfel, vânzătorii Amazon au câștigat 140 de milioane de dolari vânzând mărfuri cu sigla lui Trump din aprilie până în septembrie 2024, în timp ce vânzătorii de mărfuri pro-Harris au câștigat 26 de milioane de dolari.

Raportul a notat că, doar în luna august, comercianții au câștigat 27,86 milioane de dolari vânzând materiale pro-Trump, în timp ce produsele pro-Harris au generat venituri de 11,52 milioane de dolari. Diferența a crescut în septembrie, când vânzătorii de mărfuri cu numele republicanului au câștigat 31,89 milioane de dolari, iar vânzările de produse pro-Harris au fost de 10,43 milioane de dolari.

Omnisend a remarcat că analiza mărfurilor reflectă “cererea puternică (pentru produse pro-Trump) în rândul bazei loiale (a lui Trump).”

“De la steaguri la pălării MAGA, produsele cu numele lui Trump continuă să domine piața,” a menționat compania, adăugând în același timp că cifrele ce reflectă vânzările de mărfuri pro-Harris sunt impresionante și ele.

“Creșterea vânzărilor de produse cu numele lui Harris se aliniază cu popularitatea și implicarea ei tot mai mare de la intrarea în cursă, semnalând un sprijin tot mai mare pentru campania ei,” se arată în studiu. “Aceste cifre evidențiază nu numai amploarea industriei de mărfuri politice, ci și competiția acerbă dintre candidați pentru a capta entuziasmul alegătorilor prin vânzările de mărfuri.”

De asemenea, studiul a mai constatat că 58% dintre americani au cumpărat sau intenționează să cumpere mărfuri pentru alegerile prezidențiale – ceea ce indică “un interes în creștere pentru utilizarea produselor ca o modalitate de a-și exprima sprijinul politic.”

În condițiile existenței acestei industrii de sute de milioane de dolari, nu este de mirare că escrocii încearcă să profite pentru a încerca să înșele potențialii cumpărători de mărfuri politice cu produse fake. Mai ales în contextul în care, în prezent, aproximativ 11.000 de mărci de pe Amazon vând produse electorale, 9.000 dintre ele concentrându-se pe produsele Trump, iar circa 2.000 pe mărfurile pro-Harris.

Înregistrarea falsă a alegătorilor

Aceasta este una dintre cele mai utilizate fraude de escrocii electorali. Victimele primesc un mesaj text sau un e-mail prin care li se spune că nu sunt înregistrate pentru a vota în statul lor și sunt încurajate să facă clic pe un link care duce victima către o pagină frauduloasă de înregistrare a alegătorilor de stat. Victima poate fi deja înregistrată pentru a vota în statul în care locuiește.

FBI a precizat că această schemă este un mijloc de a fura informații personale de identificare pentru furtul de identitate și, eventual, de a viza în continuare victimele pentru escrocherii suplimentare.

Această fraudă profită de faptul că, în Statele Unite, cetățenii trebuie să fie înregistrați pentru a putea vota. Procesul de înregistrare este diferit de la stat la stat, dar, în general, se poate face online, fie prin poștă, fie personal, de exemplu, la biroul de evidență a populației, la DMV (Departament of Motor Vehicles) sau în alte locații desemnate.

De obicei, cetățenii trebuie să se înregistreze pentru a vota cu ceva timp înainte de ziua alegerilor, dar unele state permit și înregistrarea în ziua votului. Înregistrarea alegătorilor ajută la verificarea eligibilității (vârstă, cetățenie) și la prevenirea fraudei electorale.

Business Insider a scris în august că în Shasta, California, grefierul districtual și oficialii electorali au avertizat că un mesaj text prin care li se cerea destinatarilor să facă clic pe un link pentru a se înregistra pentru a vota a fost o înșelătorie. Oficialii au spus că făcând clic pe link ar fi putut declanșa programe de tip malware și ar fi putut pune în pericol informațiile personale ale victimei.

În cealaltă parte a Americii, oficialii electorali din Lake County (Florida) au emis un avertisment similar în martie. Supraveghetorul districtual, Alan Hays, le-a transmis locuitorilor “să fie vigilenți în acest ciclu electoral pentru escrocherii politice care pot induce în eroare persoane care nu bănuiesc nimic, antrenându-le într-o experiență înspăimântătoare care poate fi dificil de depășit,” a informat presa locală.

Funcționarii din Salt Lake City și San Francisco au emis avertismente similare. De exemplu, în Bay Area, un birou de registratură districtuală a lansat un avertisment cu privire la mesajele text care încearcă să obțină informații personale de la alegători.

Sondaje de opinie false

Acest tip de escrocherie electorală a fost identificat de National Association of Secretaries of State (NASS) și se adaugă la cele listate de FBI. Potrivit avertismentului, escrocii îi contactează pe americani prin telefon, e-mail sau rețele sociale pretinzând că sunt voluntari politici care le cer să ia parte într-un sondaj de opinie.

Ei folosesc întrebări care solicită informații personale sau financiare și promit victimelor că le oferă compensații/premii pentru participare, cerându-le să cumpăre carduri cadou pentru procesarea taxelor de transport și/sau a taxelor pentru premiu.

Răspândirea de deepfakes create de IA

“În ceea ce privește rețelele sociale, în ceea ce privește reclamele, abilitatea de a crea o voce foarte, foarte realistă sau un videoclip foarte, foarte realist al unui candidat este mult mai ușoară în zilele noastre. Trebuie să știi cu adevărat ce anume privești,” a declarat Chris Pierson, CEO și fondator al companiei de securitate cibernetică BlackCloak..

De exemplu, imagini false arată celebrități precum Keanu Reeves cu un tricou pro-Donald Trump și Ryan Reynolds purtând un tricou pro-Kamala Harris.

Acest tip de fraudă “este bipartizan. Acest lucru nu este vizat într-un fel sau altul. Dar există indivizi și grupuri care pot face falsuri profunde cu ajutorul dezinformării,” a afirmat procurorul general al statului Illinois, Kwame Raoul. “Fie că este vorba despre vot, fie că este vorba despre strategia candidaților pe anumite poziții.”

Raoul a spus că ar trebui ca americanii vizați de astfel de fakeuri să verifice meme-urile, imaginile și videoclipurile cu instituții de știri de încredere care verifică informații și le atribuie mai multor surse de încredere. Raoul a avertizat, de asemenea, despre site-urile care arată ca adevărate instituții de știri, dar nu sunt.

“Sunt actori străini implicați în asta. Odată cu apariția IA și cu accesul ușor la instrumentele IA, avem de-a face cu multă confuzie acolo și cu multă înșelătorie,” a spus oficialul.

Escrocii politici folosesc, de asemenea, IA și Chat GPT pentru a genera e-mailuri credibile, care sunt acum foarte bine scrise. Dacă înainte era relativ ușor ca e-mailurile false să fie identificate căutând greșeli de ortografie sau de gramatică, acum nu mai este cazul, deoarece Inteligența Artificială poate genera mesaje scrise perfect.

Metode de protecție

În buletinul prin care a listat escrocheriile electorale, FBI a oferit americanilor diferite sfaturi prin care se pot proteja în acest sezon electoral.

Astfel, alegătorii au fost sfătuiți să fie atenți atunci când primesc apeluri, mesaje text, e-mailuri sau chestionare nesolicitate. Ei sunt îndemnați să nu furnizeze informații personale niciunei persoane pe care nu o cunosc și să nu deschidă linkuri necunoscute.

De asemenea, oficialii le-au transmis americanilor că donațiile pe care le fac pentru o campanie politică nu sunt o investiție, nu vor crește în valoare și nu le vor fi returnate. Mesajele care promit acest lucru sunt probabil înșelătorii, a avertizat FBI.

În ceea ce privește Comitetele de Acțiune Politică, autoritățile au îndemnat alegătorii să verifice starea de înregistrare a unui PAC sau a unui comitet de partid pe site-ul web al Federal Election Commission – FEC (Comisia Electorală Federală). Problema este complicată însă de faptul că unele PAC-uri false sunt cunoscute ca fiind înregistrate la FEC.

De asemenea, cei care intenționează să cumpere mărfuri electorale sunt sfătuiți să cerceteze o companie online înainte de a face orice achiziție, căutând recenziile clienților și reclamațiile depuse la Better Business Bureau. În sfârșit, înregistrarea alegătorilor poate fi verificată pe site-ul web https://www.vote.gov/.

Surse: ABC7 Chicago, FoxNews, Business Insider, Click Orlando, omnisend.com, ic3.gov, nass.org, fec.gov, vote.gov