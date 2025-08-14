UNATC organizează masterate de Stand-up Comedy, din toamnă / Programul va pune accentul pe ”dezvoltarea componentelor proprii scrierii creative”

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” Bucureşti anunţă în acest an patru programe noi de masterat: două la Facultatea de Teatru – Teatru muzical şi Stand-up Comedy -, două la Facultatea de Film – Conţinut şi producţie TV şi Educaţie cinematografică şi educaţie prin film, transmite News.ro.

Masteratul de Teatru muzical, susţinut în cadrul Facultăţii de Teatru UNATC, va oferi competenţe specifice genului, îmbinare dintre actorie, cânt şi dans-coregrafie. Programul se adresează celor care doresc dobândirea cunoştinţelor, utilizarea eficientă a metodelor, principiilor, regulilor şi tehnicilor specifice teatrului muzical în vederea dezvoltării posibilităţilor actoriceşti, muzical-vocale, de dans şi interpretative, precum şi optimizarea produselor cultural-artistice şi a producţiilor de teatru.

Masteratul de Stand-up Comedy, susţinut în cadrul Facultăţii de Teatru UNATC, îşi propune să ofere competenţe şi tehnici de lucru cerinţelor profesionale specifice Comedie Stand-Up. Programul va pune accentul pe dezvoltarea componentelor proprii scrierii creative, necesară în procesul de realizare a conţinutului, pe cele interpretative, ţinând cont de particularitatea convenţiei în care publicul devine partenerul actorului, dar şi pe cele de cercetare a mecanismelor şi temelor reprezentative genului comic.

Masteratul de Educaţie cinematografică şi educaţie prin film, susţinut în cadrul Facultăţii de Film UNATC, este primul program universitar de studii din România dedicat formării specialiştilor în utilizarea filmului ca instrument în educaţie şi în valorificarea culturii cinematografice cu scopul de a înlesni procesele de cunoaştere şi de învăţare continuă.

În contextul noilor tehnologii, în care informaţia transmisă prin mijloace audiovizuale are un impact puternic în formarea publicului tânăr şi în luarea de decizii de către publicul majoritar, programul de studii oferă pregătirea aprofundată şi certificarea specialiştilor capabili să creeze şi să susţină programe, ateliere şi exerciţii pentru copii, adolescenţi şi adulţi. Acestea vin să sprijine autocunoaşterea şi dezvoltarea abilităţilor cognitive şi emoţionale ce facilitează receptarea conştientă a filmelor şi utilizarea cu discernământ a produselor audiovizuale, precum şi a instrumentelor digitale ce implică imagini în mişcare. Masteratul are în vedere învăţarea centrată pe competenţe, luând în considerare pentru masteranzi atât dezvoltarea abilităţilor profesionale aferente domeniului de studii, cât şi abilităţile de viaţă. În ceea ce priveşte atelierele şi exerciţiile dedicate mediului preuniversitar ce pot fi experimentate şi dezvoltate în cadrul masteratului, acestea vizează competenţele de alfabetizare, de exprimare şi sensibilizare culturală, de a învăţa să înveţi, precum şi pe cele sociale şi civice.

Educaţia cinematografică şi educaţia prin film se concentrează pe a infuza cu creativitatea specifică artei filmului metodele interactive şi activ-participative de predare-învăţare, pe a opera cu metode şi tehnici de învăţare precum activarea multisenzorială (VAKT), jocul de rol, reflecţia, investigaţia. La baza acestor tipuri de educaţie stau activităţi practice şi creative conexe artei cinematografice, construite pe principiile învăţării prin proiect, colaborative, precum şi pe abordarea experienţială (learning-by-doing). De asemenea, filmul este studiat ca mijloc de învăţământ ce intermediază cunoaşterea acumulată de umanitate, realizat şi receptat în legătură cu fenomene şi procese socio-culturale specifice epocii moderne şi contemporane.

În premieră şi unic în România, este programul de masterat Conţinut şi producţie TV, susţinut în sistem de învăţământ dual de către UNATC şi PRO TV. Acest nou masterat are ca misiune formarea de specialişti în domeniul televiziunii prin intermediul unui sistem dual care presupune că toate cursurile principale vor avea o componenta practică care se va desfăşura la sediul uneia dintre cele mai prestigioase televiziuni private din România, PRO TV şi o parte mai teoretică care se va desfăşura sediul UNATC. Acest sistem le oferã studenţilor ocazia de a se pregăti atât cu profesori de la UNATC cât şi cu profesionişti activi din cadrul PRO TV. Absolvenţii programului dobândesc o gamă amplă de abilităţi cognitive şi practice care acoperă toate etapele de realizare de conţinut creativ pentru televiziune şi de folosire a celor mai noi echipamente şi tehnologii în domeniu, dobândind capacitatea de a gestiona situaţii de muncă într-un domeniu foarte dinamic. Unul dintre obiectivele cele mai importante este creşterea numărului de absolvenţi care să lucreze în domeniul în care au fost pregătiţi cât mai curând după absolvirea programului. În ansamblu încercăm să adaptăm programele noastre unei societăţi active şi în continuă transformare şi să micşorăm cât se poate de mult distanţa dintre pregătirea oferită şi nevoile pieţei muncii.

Toate informaţiile detaliate despre noi programe de masterat, precum şi detaliile privind calendarul admiterii sunt accesibile pe https://admitere.unatc.ro/. Înscrierile au loc în perioada 4 august – 9 septembrie 2025.