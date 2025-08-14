Antrenorul celor de la Spurs, Thomas Frank, după eșecul din Supercupa Europei: „Am jucat împotriva celei mai bune echipe din lume în acest moment”

Antrenorul celor de la Tottenham Hotspurs, Thomas Frank, consideră că în ciuda rezultatului final din finala Supercupei Europei 2025 (victorie PSG la penalty-uri), echipa sa s-a prezentat respectabil și este mândru de elevii săi.

„Sunt foarte mândru de jucători, de club şi de suporteri. Am jucat împotriva celei mai bune echipe din lume în acest moment. Am decis să joc aşa, cu trei fundaşi centrali, după meciul nostru cu Bayern (0-4, 7 august). Ştiam că trebuie să facem ceva diferit împotriva lui PSG. Am fost foarte aproape. Ei au continuat să preseze şi au introdus jucători care ne-au pus sub presiune. Dar ei nu au avut multe ocazii înainte de primul gol. Când faci 2-2 cu PSG, deja ai bifat ceva pozitiv. Am pierdut la penalty-uri, aşa că trebuie să lucrăm la asta (râde). Dacă te uiţi la jocul nostru, pot spune doar «wow», ce meci am făcut, ce prestaţie superbă”, a declarat Frank.

În cealaltă tabără, Luis Enrique, proaspăt încoronat cu titlul de „Supercampion al Europei”, salută triumful izbutit după doar câteva zile de pregătire și mărturisește că nu „știe dacă este corect” deznodământul meciului.

„E dificil să vorbesc despre acest meci… Ne-am antrenat doar cinci-şase zile, este incredibil. Şi toţi fanii care sunt acolo, tot timpul, indiferent de rezultat, sunt acolo pentru a susţine echipa. Pentru noi, este foarte frumos să câştigăm acest trofeu pentru ei. Cred că Tottenham a jucat un meci foarte bun, sunt mai puternici decât noi şi sunt mai bine pregătiţi, a fost o situaţie dificilă. Am avut capacitatea de a lupta până la sfârşitul meciului. Nu ştiu dacă este corect, dar aşa este fotbalul şi ne bucurăm pentru fanii noştri. Şi trebuie să ne îmbunătăţim jocul. Aştept şi mai mult de la jucătorii mei, întotdeauna!”, a declarat Luis Enrique.