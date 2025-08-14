PSG, prima echipă franceză câştigătoare a Supercupei Europei / Au câștigat la penalty-uri împotriva lui Tottenham / Britanicii au condus cu 2 – 0 / Luis Enrique: ”Nu ştiu dacă este corect, dar aşa este fotbalul”

Paris Saint-Germain este prima echipă franceză câştigătoare a Supercupei Europei, miercuri seară, la Udine, după succesul din meciul cu Tottenham, 2-2, după executarea penalty-urilor, transmite News.ro.

Atacantul Ousmane Dembélé a fost desemnat “Jucătorul Meciului” de către Grupul de Observatori Tehnici al UEFA, care a declarat despre prestaţia atacantului de la PSG: „A condus superb linia de atac, exact ceea ce avea nevoie echipa sa după ce a fost condusă cu 2-0. El a iniţiat remarcabila revenire, oferind o pasă decisivă pentru golul egalizator, care a asigurat echipei PSG avansul către loviturile de departajare.”

La finalul partidei de la Udine, a avut loc ceremonia de premiere. După ce şi-au primit medaliile cei de la Tottenham, a venit rândul câştigătorilor, iar ultimul care a ajuns în faţa preşedintelui UEFA, Aleksander Ceferin, a fost evident căpitanul Marquinhos, care a primit trofeul şi l-a ridicat înainte de a se îndrepta spre colegii săi pentru a sărbători victoria.

Luis Enrique, antrenorul echipei PSG, a savurat victoria.

„E dificil să vorbesc despre acest meci… Ne-am antrenat doar cinci-şase zile, este incredibil. Şi toţi fanii care sunt acolo, tot timpul, indiferent de rezultat, sunt acolo pentru a susţine echipa. Pentru noi, este foarte frumos să câştigăm acest trofeu pentru ei. Cred că Tottenham a jucat un meci foarte bun, sunt mai puternici decât noi şi sunt mai bine pregătiţi, a fost o situaţie dificilă. Am avut capacitatea de a lupta până la sfârşitul meciului. Nu ştiu dacă este corect, dar aşa este fotbalul şi ne bucurăm pentru fanii noştri. Şi trebuie să ne îmbunătăţim jocul. Aştept şi mai mult de la jucătorii mei, întotdeauna!”, a declarat Luis Enrique.

Atacantul echipei PSG, Ousmane Dembele, a declarat la Canal+, după miracolul de miercuri împotriva formaţiei Tottenham, că el şi colegii săi vor să câştige şi alte trofee.

„A fost dificil, este primul nostru meci. La 0-2, ne-am spus că nu mai avem timp să gândim, trebuia să marcăm un gol pentru a reveni în meci şi asta am făcut. Intrările lui Gonçalo (Ramos), Ibrahim (Mbaye) şi Kang-in (Lee) au fost foarte benefice. Au adus multă energie şi au făcut diferenţa. Am marcat golul (prin Lee, în minutul 85), am încercat să forţăm, am egalat… La 2-2, mi-am spus că am trecut de partea cea mai grea şi că Lucas (Chevalier) va apăra loviturile de departajare şi vom câştiga (zâmbeşte). După o săptămână de antrenamente, a fost greu, dar am luat Supercupa Europei. Am avut un sezon 2024-25 foarte bun, am câştigat cinci trofee, este excepţional. Dar încă ne este foame. Vrem să câştigăm şi alte trofee”, a spus Dembele, care a fost ales omul meciului.