De ce Gen Z a votat cu Trump și alte concluzii după alegerile din SUA

Mulți reprezentanți ai Generației Z, în special bărbații, au votat masiv în favoarea republicanului Donald Trump la alegerile recente din Statele Unite, ajutându-l să câștige de o manieră dominantă fotoliul de la Casa Albă în fața democratei Kamala Harris. Acesta se numără printre fenomenele electorale cele mai importante ale scrutinului din America.

Victorie dominantă

Donald Trump a câștigat detașat alegerile prezidențiale din Statele Unite, republicanul reușind să revină la Casa Albă după o pauză de patru ani.

Candidatul dreptei americane a strâns până vineri seara 301 de voturi electorale, depășind numărul de 270 de electori pentru a fi declarat președinte. Harris are doar 226 de voturi electorale.

Potrivit CNN, Trump și-a trecut în cont toate cele șapte state swing la aceste alegeri – Arizona, Carolina de Nord, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Michigan. Trump este primul candidat la președinție din partea oricărui partid care a făcut acest lucru după victoria istorică a lui Ronald Reagan din 1984 împotriva lui Walter Mondale, în care republicanul a fost reales la Casa Albă după ce și-a trecut în palmares 49 de state. În 2020, Biden a câștigat șase din cele șapte state cruciale, Trump obținînd victoria doar în Carolina de Nord.

Trump și-a adjudecat, de asemenea, votul popular, cu o diferență de cinci milioane de voturi – aproape 74 de milioane de voturi la 69 de milioane de voturi pentru Kamala Harris. El este primul republican care câștigă votul popular în ultimii 40 de ani.

Victoria lui Trump de marți, la care se adaugă succesul republicanilor care au reușit să pună mâna pe Senat și să fie foarte aproape de păstrarea majorității în Camera Reprezentanților, l-au transformat pe fostul om de afaceri și miliardar în cel mai puternic președinte republican din era modernă, a scris Axios.

“Trump este mai puternic ca niciodată, susținut de un partid complet refăcut după imaginea lui și cu democrații demoralizați și învinși… Trump va veni la putere mai bine organizat, mai bine dotat cu personal și exponențial mai bine poziționat pentru a-și domina partidul și națiunea decât era ultima dată. Trump promite să întindă puterile imense ale președinției, cu o latitudine istorică largă din partea unei Curți Supreme flexibile și conservatoare. Un nou ecosistem media conservator – centrat pe X-ul lui Elon Musk – va amplifica puterea lui Trump și va remodela războaiele informaționale ale Americii. Iar eforturile de a-l urmări în justiție se vor termina probabil.”

Realități electorale

Unul dintre factorii care au contribuit la succesul lui electoral este votul masiv pe care i l-au acordat tinerii bărbați din Generația Z, așa-numiții Zoomers născuți între 1997 și 2012, mulți dintrei ei aflați la primul vot. Care sunt însă factorii cei mai importanți care au caracterizat alegerile ce au consfințit ceea ce comentatorii au descris drept cea mai importantă revenire politică din istoria modernă a Americii?

# Alegătorii din Gen Z, în special bărbații, au votat în număr mare pentru republican, în ciuda faptului că această generație este cunoscută pentru politicile progresiste pe care le îmbrățișează și le promovează.

Astfel, Trump a devansat-o pe Harris cu 2 puncte în ceea ce privește votul alegătorilor bărbați sub 30 de ani, conform sondajului NBC News realizat la ieșirea de la urne. La alegeri din 2020, președintele Joe Biden l-a învins pe Trump cu 11% în rândul bărbaților din această categorie de vârstă.

Trump a câștigat și o mare parte din votul femeilor tinere, după ce avantajul de 35 de puncte pe care Biden l-a avut în fața lui Trump cu acest grup demografic în urmă cu patru ani s-a redus acum la doar 24 de puncte în favoarea lui Harris.

Am scris recent despre câștigurile importante pe care Trump le-a făcut în rândul alegătorilor din această generație. El a fost ajutat în eforturile sale de multimiliardarul Elon Musk, care a jucat unul dintre cele mai importante roluri în acest ciclu electoral, inclusiv prin donațiile masive făcute către cauzele republicanilor, precum și de Dana White, boss-ul Ultimate Fighting Championship (UFC), o organizație globală de arte marțiale mixte.

Acesta din urmă este creditat cu ajutoarea lui Trump în captarea votului alegătorilor bărbați, după ce i-a facilitat accesul republicanului în emisiunile lui Andrew Schulz, Theo Von sau Joe Rogan – toți podcasteri influenți, cu milioane de urmăritori. Aceste interviuri au făcut parte din strategia celor din Team Trump de a câștiga votul macho.

La fel cum au fost și participarea lui la galele UFC sau la meciurile de fotbal american cu mize mari.

Vorbind despre eforturile celor din Team Trump de a atrage voturile alegătorilor tineri, revista Fortune a scris că Trump i-a întâlnit pe tineri “acolo unde se aflau, vorbind la podcast-ul lui Joe Rogan și obținând sprijin de la YouTuberi precum Jake Paul și alți influenceri care își caută favoarea cu publicul vizat”.

New York Times a abordat și el subiectul înainte de alegeri. “Ceea ce face (Trump) este să stea jos și să facă o emisiune cu un podcaster, și acolo a câștigat el în aceste alegeri”, a declarat Dan Pfeiffer, fost consilier principal al președintelui Barack Obama.

Publicul vizat prin această strategie a fost important electoral. “The Joe Rogan Experience” este cel mai popular podcast din Statele Unite, conform datelor de la Edison Research, cu 56% dintre ascultătorii săi cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani, 81% dintre ei bărbați

Trump a încercat, de asemenea, să-și îmbunătățească imaginea la aceste emisiuni.

“Ei (Gen Z) îl consideră pe Trump un anti-erou și nu un personaj negativ … Cred că este vorba mai puțin despre politică și mult mai mult despre personalitate,” a declarat John Della Volpe, director de sondaje la Kennedy School Institute of Politics de la Harvard, citat de Axios.

De asemenea, Trump a reușit să profite de deziluzia și presiunea economică resimțite de tineri, care și-au declarat în repetate rânduri dezamăgirea cu liderii politici. Potrivit Fortune, cei din Generația Z vor ca politicienii să se implice mai mult în probleme critice, cum ar fi schimbările climatice, inegalitatea economică și viitorul democrației și se declară dezamăgiți în legătură cu eșecul guvernului de a face acest lucru, conform două studii ale cercetătorilor de la UC Berkeley.

Majoritatea alegătorilor s-au simțit pesimiști în ceea ce privește economia sub Administrația Biden-Harris, 64% dintre ei descriind-o “nu bună” sau “slabă,” potrivit sondajelor realizate la ieșirea de la urne. Din ce în ce mai împovărați de costul locuințelor și al alimentelor, alegătorii au căutat o alternativă la actuala administrație. Generațile mai tinere, în special, au fost afectate de situația economică dificilă, iar mesajul lui Trump – centrat și specific – a funcționat perfect și și-a atins ținta.

Este o schimbare seismică în peisajul electoral, pe care Axios a descris-o astfel: “O mare parte din viitorul electorat este MAGA roșu,” cu generațiile tinere abandonând în valuri Partidul Democrat și îndreptându-se spre republicani, situație care ar putea să dureze mult timp de aici înainte.

# Donald Trump a fost susținut marți de 46% dintre alegătorii hispanici, depășindu-i pe Ronald Reagan și George W. Bush pentru a câștiga cea mai mare parte din votul național latinos de către un candidat republican la președinție în vremurile moderne, potrivit unui sondaj realizat la ieșirea de la vot de Edison Research.

Trump a fost votat masiv de bărbați hispanici: 55% dintre ei au spus că l-au votat, comparativ cu 38% dintre femeile hispanice.

Câștigurile istorice ale lui Trump în rândul alegătorilor latinos, în special al bărbaților, l-au ajutat să o facă pe vicepreședinta Harris să înregistreze cea mai slabă susținere în rândul hispanicilor pentru un candidat la președinție democrat din ultimii 20 de ani.

Harris a obținut doar 52% din votul alegătorilor latinos, cu mult sub cele 64% de procente strânse de obicei de candidatul democrat la președinție.

Alegătorii hispanici par fi ignorat retorica folosită de Trump pentru a descrie imigranții ilegali într-un scrutin în care economia și inflația au fost preocupările majore ale multor alegători.

Democrații nu au reușit să le ofere hispanicilor un mesaj economic clar, în timp ce Trump s-a concentrat asupra acestuia în toate mitingurile și reclamele sale, a spus profesorul de științe politice de la University of Houston, Jeronimo Cortina, citat de Axios.

“Hispanicii au afirmat: Nu-mi pasă ce spune Trump. Vreau să pot plăti facturile. Vreau să-mi pot trimite copilul la facultate. Vreau să plătesc ipoteca, să îmi permit o mașină nouă,” a explicat el.

# Victoria lui Trump a fost atât de dominantă încât el și-a adjudecat inclusiv districtul electoral al lui Tim Walz, candidatul pentru vicepreședinție al Kamalei Harris. Astfel, republicanul a obținut 49,6% din voturi în districtul Blue Earth din Minnesota, unde familia lui Walz a trăit timp de 20 de ani înainte ca el să fie ales guvernator.

Vicepreședinta Kamala Harris a bifat aici doar aproximativ 48,3% din voturi. Aceasta este o schimbare dramatică față de 2020, când președintele Biden a câștigat cu ușurință districtul cu 51% din voturi față de 46,5% pentru Trump.

# Harris pare să fi îmbunătățit șansele democraților în ceea ce privește un singur bloc demografic, în comparație cu acum patru ani: alegătorii albi cu studii universitare.

Potrivit unui sondaj CNN realizat la ieșirea de la vot, candidata democrată a câștigat votul alegătorilor albi cu diplome universitare cu 52% la 45% pentru Trump. În 2020, Biden a câștigat același grup cu 51% la 48%.

Harris a pierdut însă teren cu alegătorii de culoare care dețin diplome universitare. În timp ce Biden a câștigat această categorie demografică cu 43 de puncte în 2020 (70 la sută la 27 la sută pentru Trump), Harris a câștigat aceiași alegători cu 10 puncte mai puțin, conducându-l pe republican cu 65 la sută la 32 la sută, conform sondajului CNN.

# Trump, care are acum 78 de ani, a bătut recordul ca cea mai în vârstă persoană care a fost aleasă președinte al SUA. De asemenea, republicanul va fi cel mai în vârstă președinte care va prelua postul – mai în vârstă decât era Biden în 2021, cu aproximativ cinci luni. Democratul avea 77 de ani când a câștigat alegerile din 2020.

Trump va împlini 82 de ani pe 20 ianuarie 2029, când va părăsi Casa Albă la sfârșitul celui de-al doilea mandat.

# La 40 de ani, republicanul JD Vance este unul dintre cei mai tineri vicepreședinți aleși și primul reprezentant al Millenials sau Gen Y care ajunge la Casa Albă. Millennials sunt cei născuți între 1981 și 1996, în prezent cu vârsta cuprinsă între 26 și 41 de ani.

El va fi, de asemenea, primul fost US Marine care va fi vicepreședinte al Americii, potrivit Washington Post.

Soția sa, Usha Vance, va fi prima indiană americană și a doua doamnă hindusă din istoria Statelor Unite.

# Sarah McBride, membră a Senatului din Delaware, a câștigat marți singurul loc în Camera Reprezentanților din statul său, potrivit NBC News, lucru care o face prima persoană care a anunțat în mod public că este transgender și a fost aleasă în Congresul de la Washington.

McBride, membră a Partidului Democrat, l-a învins pe republicanul John Whalen al III-lea, obținând 57,9% din voturi la 42,1%.

Ea a făcut istorie în aprilie 2012, când s-a declarat trans în ziarul studențesc al Universității Americane la sfârșitul mandatului său ca președinte al corpului studențesc.

În același an, ea a devenit prima femeie trans care a lucrat la Casa Albă, când a făcut un stagiu în administrația președintelui Barack Obama, conform cărții sale de memorii “Tomorrow Will Be Different: Love, Loss, and the Fight for Trans Equality.”

Apoi, în 2016, McBride a devenit prima persoană trans care a vorbit la o convenție politică majoră, când a ținut un discurs la Convenția Națională Democrată.

În 2020, ea a fost aleasă să reprezinte primul district al Senatului din Delaware, care include Claymont, Bellefonte și părți din Edgemoor și Wilmington, devenind primul senator dintr-un stat din America care își recunoaște deschis transgenderismul.

# Democratul Andy Kim, membru al Camerei Reprezentanților din New Jersey, urmează să devină primul senator coreeano-american de la Washington, după ce a câștigat scaunul fostului senator Robert Menendez, care a fost condamnat pentru acuzații de corupție la începutul acestui an. Victoria lui Kim era așteptată de analiști.

“Trebuie doar să spun cât de incredibilă este această experiență. Vreau să vă întreb cât de mândri sunteți de ceea ce am construit?” le-a spus Kim susținătorilor după ce anunțarea victoriei sale marți seara.

În același timp, democrata Julie Johnson a scris istorie ca prima membră LGBTQ+ din Congres care reprezintă statul Texas. Johnson l-a învins pe republicanul Darrell Day și îi va succeda lui Colin Allred, care a pierdut cursa pentru un loc în Senat împotriva republicanului Ted Cruz.

“În această seară, Team Julie a făcut istorie,” a postat Johnson pe X, după ce rezultatele au fost oficiale. “Împreună, am spulberat barierele și am demonstrat că reprezentarea contează”.

# Unul dintre cele mai importante lucruri rezultate din aceste alegeri a fost, conform multor comentatori, declinul presei tradiționale de peste ocean și creșterea influenței ziariștilor independenți și a realizatorilor de podcasturi.

Team Harris a continuat să apeleze constant la media tradițională, care a înconjurat-o constant pe candidata democrată cu articole pozitive. De asemenea, instituțiile media au promovat constant narațiuni care nu s-au dovedit în final reale, potrivit cărora alegătoarele vor determina rezultatul scrutinului prezidențial, că votanții portoricani, furioși din cauza unor glume făcute pe seama lor la mitingul lui Trump de la Madison Square Garden, vor ieși în număr mare și vor schimba rezultatul alegerilor în favoarea lui Harris, că un sondaj pre-electoral apărut cu doar trei zile înainte de Election Day o arăta pe democrată cu patru puncte avans în fața lui Trump în Iowa (republicanul s-a impus în final în acest stat cu 13%) etc.

De partea sa, echipa de campanie a lui Trump s-a concentrat pe media alternativă, o strategie care s-a dovedit în final câștigătoare.

Apariția sa de trei ore în podcastul lui Joe Rogan a strâns 40 de milioane de vizualizări pe YouTube într-o săptămână – de peste două ori audiența combinată a emisiunilor de știri de la așa-numitele Big 3 – posturile de televiziune ABC, NBC, CBS.

Când Newsweek a întrebat tabăra lui Trump de ce a fost de acord cu interviul în emisiunea lui Rogan, consilierul de campanie Alex Bruesewitz a răspuns că “interacțiunea cu podcasteri precum Joe Rogan le permite oamenilor să vadă latura umană a președintelui Trump – cea pe care mass-media nu o va acoperi în mod deliberat”.

Foarte probabil că influența platformelor media netradiționale și a sferelor informaționale – precum X sau rețelele de podcast – va crește în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

În același timp, declinul presei tradiționale – anunțat în ultimii ani de o reducere masivă a cititorilor/telespectatorilor, de diminuarea veniturilor din publicitate sau de o scădere dramatică a încrederii a americanilor în instituțiile media – va continua.

Și aici, schimbarea de paradigmă este masivă. Elon a prevestit-o marți seara, când le-a transmis celor 200 de milioane de urmăritori pe care îi are pe X: “Voi sunteți acum mass-media.” Presa tradițională este de câțiva ani în moarte clinică. Victoria lui Trump i-a amplificat și mai mult decăderea.

Surse: New York Post, Axios, NBC News, NPR, FoxNews, Fortune, New York Times, CNN, Hollywood Reporter, Washington Post, Newsweek, berkeley.edu, edisonresearch.com, YouTube, X