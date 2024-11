Viktor Orban, după ce predicțiile îl dau câștigător pe Trump: O victorie necesară pentru lume

Premierul suveranist al Ungariei l-a felicitat miercuri pe Donald Trump, în condițiile în care predicțiile îl dau favorit pe republican în cursa pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite, afirmând că este vorba despre “o victorie foarte necesară pentru lume”.

“Cea mai mare revenire din istoria politică a SUA! Felicitări președintelui @realDonaldTrump pentru victoria sa uriașă. O victorie foarte necesară pentru lume!”, a scris pe rețeaua socială X Orban, considerat un cal troian al Rusiei în UE.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World!

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024