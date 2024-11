Pe cine vrea Putin la Casa Albă?

Președintele rus Vladimir Putin a spus că Moscova preferă ca vicepreședinta Kamala Harris să câștige alegerile pentru Casa Albă din acest an, dar analiștii cred că liderul de la Kremlin ar fi încercat să inducă în eroare opinia publică americană și globală atunci când a vorbit despre succesul candidatei democrate.

Putin for Kamala?

Reacția Rusiei la cursa prezidențială din SUA a fost printre cele mai atent urmărite în acest sezon electoral – atât din cauza rolului controversat al Kremlinului în victoria lui Trump din 2016, cât și a conflictului său actual cu Occidentul din cauza războiului pe care l-a declanșat în Ucraina, a scris NPR.

În urmă cu câteva luni, când președintele Joe Biden era încă angrenat în cursa pentru realegere, Putin a susținut că îl preferă pe democrat în fața imprevizibilității date de posibila revenire a lui Trump la Casa Albă.

Ulterior, după ce Biden a anunțat că se retrage din cursa pentru Biroul Oval, spunând că nu va mai încerca să obțină un al doilea mandat la alegerile din SUA din această toamnă, liderul de la Kremlin i-a transferat acel sprijin vicepreședintei Kamala Harris, care a devenit nominalizata Partidului Democrat.

“Preferatul nostru, dacă se poate numi așa, a fost actualul președinte, domnul Biden,” a spus Putin, trăgând cu ochiul și dând aprobator din cap. Liderul rus a făcut aceste comentarii când a fost întrebat despre alegerile din SUA la un forum public desfășurat în septembrie.

“Dar (Biden) a fost eliminat din cursă și le-a recomandat tuturor susținătorilor săi să o susțină pe doamna Harris,” a adăugat Putin zâmbind. “Ei bine, așa vom face – o vom sprijini.”

Ce zic experții

Serghei Markov, fost consilier la Kremlin și director pentru studii politice la Moscova, a afirmat că declarația lui Putin a avut toate semnele unui “trolling” clasic.

“Rusiei îi place că Donald Trump spune că vrea să îmbunătățească relațiile dintre America și Rusia,” a spus Markov pentru NPR. “Desigur că ne place!”

Din punct de vedere istoric, o a doua președinție a lui Trump ar fi aparent de bun augur pentru Rusia, a scris NPR, o organizație media cunoscută pentru poziția favorabilă democraților și care îl critică constant pe fostul președinte republican.

NPR a afirmat că Trump a pus la îndoială angajamentul american față de alianța NATO.

De asemenea, el a sugerat cu fermitate că va pune capăt sprijinului militar al SUA pentru Ucraina și va forța pacea “în termen de 24 de ore,” criticând în același timp liderii democrați și neo-conservatorii americani care doresc continuarea războiului dintre Kiev și Moscova.

De exemplu, în februarie 2024, fostul președinte a spus că Statele Unite nu-și vor apăra aliații NATO împotriva Rusiei dacă aceștia nu-și îndeplinesc obiectivele promise de a cheltui suficient pentru apărare, amenințând că va schimba complet alianța nord-atlantică dacă va fi ales din nou președinte al Americii în acest an. (https://www.npr.org/2024/02/11/1230658309/trump-would-encourage-russia-to-attack-nato-allies-who-dont-pay-bills)

Trump este cunoscut pentru faptul că a criticat de mult timp eșecul unor state membre NATO de a-și crește cheltuielile de apărare și a sugerat că există solduri neplătite datorate de aliați, dar remarcile făcute în februarie au mers un pas mai departe, sugerând că Rusia ar trebui să atace aliații care nu-și vor achita contribuţiile.

“Dacă nu plătim și suntem atacați de Rusia, ne veți proteja?” și-a amintit Trump că a fost întrebat de liderul unei alte “țări mari” în timp ce era președinte. Acesta i-ar fi prezentat o situație ipotetică în care țara sa nu își îndeplinea obligațiile financiare în cadrul NATO și ar fost atacată de Moscova.

“I-am spus: Nu ai plătit? Ești delincvent?… Nu, nu te-aș proteja. De fapt, i-aș încuraja (pe ruși) să facă ce naiba vor vrea. Trebuie să plătești,” i-ar fi declarat președintele Trump omologului său occidental, potrivit NPR.

Trump a precizat că discuția despre Rusia a avut loc în timpul unei întâlniri a liderilor ţărilor NATO.

El a sugerat, de asemenea, că “sute de miliarde de dolari” au intrat în bugetul NATO după amenințările sale, deși – a precizat NPR – cheltuielile alianței au fost în creștere înainte ca republicanul să preia mandatul de președinte al SUA în ianuarie 2017. În plus, bani țărilor membre nu se duc direct la NATO.

Reamintim că cei 31 de membri ai NATO s-au angajat prin Articolul 5 să apere orice națiune din blocul militar care este atacată.

Planul lui JD Vance

NPR a mai scris că o altă problemă este colegul lui Trump, senatorul JD Vance. Candidatul la vicepreședinție a susținut un acord de pace pentru Ucraina, care răsplătește în mare măsură Moscova cu regiunile din Ucraina pe care le-a confiscat în urma invaziei militare.

Cu puțin timp înainte ca Rusia să înceapă invadarea pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, Vance a spus: “Trebuie să fiu sincer cu voi, chiar nu-mi pasă ce se întâmplă cu Ucraina într-un fel sau altul.” (https://www.businessinsider.com/gop-candidate-jd-vance-i-dont-care-what-happens-ukraine-2022-2)

De atunci, el i-a acuzat pe miniștrii lui Zelenski de corupție și a susținut că SUA au acordat prea mult ajutor Ucrainei. (https://www.vance.senate.gov/press-releases/icymi-senator-vance-joins-steve-bannon-to-discuss-ukraine-war-border-funding/)

Într-un articol de opinie pentru The Hill în octombrie anul trecut, Vance a scris că SUA “au supraangajat resurse și atenție față de Ucraina,” în detrimentul altor aliați. (https://thehill.com/opinion/national-security/4260843-dont-hold-up-israel-aid-to-further-ukraine-war-funding/)

Vance și-a exprimat anterior îndoiala că SUA pot continua să ofere sprijin militar Ucrainei, deoarece a afirmat că America nu produce suficiente muniții pentru a susține nivelul de asistență trimis la Kiev. (https://thehill.com/policy/international/4773538-jd-vance-foreign-policy/)

De asemenea, Vance a susținut în trecut un angajament cu președintele rus Putin pentru “interesele Americii.”

“Nu am susținut niciodată că Putin este o persoană amabilă și prietenoasă. Am spus că este o persoană cu interese distincte și că Statele Unite trebuie să răspundă acelei persoane cu interese distincte,” a afirmat Vance la începutul acestui an la Conferința de Securitate de la München.

“Dar faptul că este un tip rău nu înseamnă că nu putem să ne angajăm în diplomația de bază și să acordăm prioritate intereselor Americii. Există o mulțime de băieți răi peste tot în lume, iar eu sunt mult mai interesat de unele dintre problemele din Asia de Est acum decât sunt în Europa.”

De asemenea, senatorul din Ohio a cerut anterior ca Ucraina să cedeze teritoriu rușilor, pentru ca actualul război între Kiev și Moscova să poată ajunge la un final negociat. (https://thehill.com/policy/international/4775468-vance-ukraine-support-fear/)

În august, Vance a schițat de altfel un plan pentru încheierea războiului din Ucraina sub o posibilă Administrație Trump, cu înființarea unei “zone demilitarizate” în teritoriile ucrainene ocupate de ruși. (https://www.washingtonpost.com/politics/2024/09/12/vance-trump-ukraine-russia-war-plan/)

În schimb, a spus Vance, Ucraina va trebui să garanteze că nu va adera la NATO sau la alte “instituții aliate.”

Ce vrea Harris

De partea sa, Kamala Harris a spus că “va fi alături cu putere de Ucraina și aliații noștri NATO” pentru a lupta împotriva agresiunii ruse. Ea nu a oferit însă alte detalii despre politica ei legată de Ucraina, ceea ce a făcut ca republicanii să o acuze că vrea să continue războiul din Europa de Est fără un plan concret pentru finalizarea lui.

La rândul lor, agențiile de informații americane susțin că preferința Kremlinului este clară prin alte mijloace: oficialii au invocat campanii de dezinformare ruse care au încercat să discrediteze campania lui Harris-Walz și de a submina încrederea americanilor în legitimitatea votului în general. (https://www.npr.org/2024/10/22/nx-s1-5161376/russia-tim-walz-video-disinformation)

Kremlinul a negat acuzația și a spus că nu se așteaptă ca vreunul dintre candidați să îmbunătățească relațiile dintre SUA și Rusia, aflate la unul dintre cele mai scăzute niveluri de după Războiul Rece.

Între timp, Serhlei Markov a notat că critica inițială a lui Putin a rămas în esență adevărată. “Trump este imprevizibil pentru toată lumea,” a afirmat Markov. “Chiar și pentru Rusia.”

Reamintim că, imediat după alegerile din 2016, Trump a fost acuzat că a cooperat cu Rusia pentru a câștiga scrutinul în fața democratei Hillary Clinton.

O investigație condusă de procurorul special Robert Mueller nu a oferit însă dovezi certe despre această colaborare, însă conspirația a dominat negativ primul mandat al lui Trump. (https://www.justice.gov/archives/sco/file/1373816/dl)

Surse: NPR, Business Insider, The Hill, Washington Post, YouTube, senate.gov, justice.gov