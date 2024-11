Momentul în care Donald Trump părăsește scena, după ce a revendicat victoria în alegerile din SUA, pe melodia YMCA

După discursul în care a revendicat victoria în alegerile prezidențiale din Statele Unite, Donald Trump și-a salutat susținătorii și a schițat câteva mișcări de dans pe celebra melodia YMCA a formației Village People.

„Vă mulțumesc foarte mult”, a spus el, înainte de a părăsi scena.

Ieșirea de pe scenă pe notele melodiei YMCA este frecventă pentru mitingurile electorale ale lui Donald Trump.

The last dance of the Trump campaign at 2:15 am in Michigan. We landed in FL at 5:35 & @realDonaldTrump is still going strong. If that man at 78 can do 4 rallies & pull an all nighter for America we can all

GET OUT & VOTE & STAY IN LINE TILL IT’S DONE. Now it’s on you America🇺🇸 pic.twitter.com/CETaR0s6uS

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2024