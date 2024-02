LIVE Cel puțin 100 de protestatari, între care și jurnaliști, arestați după moartea lui Alexei Navalnîi/ Principalul opozant al dictatorului de la Kremlin a murit în închisoarea din Siberia/ SUA și liderii occidentali îl acuză pe Putin

Opozantul rus Alexei Navalnîi a murit în penitenciarul din Cercul Arctic în care ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru acuzații considerate motivate politic, a anunțat vineri serviciul penitenciar rus, citat de presa rusă și agențiile internaționale de presă.

Sâmbătă, 17 februarie:

UPDATE 07:57 Ambasadorul Rusiei în SUA, despre Navalnîi: ”Moartea unei persoane este întotdeauna o tragedie/ O altă încercare a SUA de a interveni în politica internă a Rusiei”.

UPDATE 07:45 Guvernul britanic i-a convocat vineri seară pe diplomaţii ambasadei Rusiei pentru a le face cunoscut că autorităţile ruse sunt considerate „pe deplin responsabile” de moartea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, scrie AFP. Detalii, aici.

UPDATE 07:37 Cel puțin 100 de persoane au fost arestate în Rusia, pentru că au protestat după vestea morții opozantului rus Aleksei Navalnîi, scrie Sky News. Filmări şi imagini din Moscovaşi Sankt Petersburg au arătat ofiţeri care smulgeau pancartele protestatarilor şi îi târau pe alţii de la altare improvizate în memora lui Navalnîi. Jurnalişti au fost, de asemenea, filmaţi fiind reţinuţi. Deşi poliţia nu a oferit detalii despre arestări, procurorii i-au avertizat pe ruşi să nu participe la niciun protest în masă la Moscova.

Vineri, 16 februarie:

UPDATE 22:56 VIDEO Zeci de ruși care au ieșit să îi aducă un omagiu lui Navalnîi, printre care și jurnaliști, au fost reținuți și băgați în dube de mascați în Sankt Petersburg, Moscova și alte orașe rusești

UPDATE 21:50 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit vineri și a consolat-o pe soția lui Aleksei Navalnîi, Yuliya.

Dear Yuliya, you and your family have bravely supported Alexei Navalny in his cause for so many years.

Today, we also bow our heads to the entire family. pic.twitter.com/sw34KmrPQi

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024