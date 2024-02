Televiziunile rusești dedică doar câteva secunde de emisie morții lui Navalnîi

În timp ce moartea lui Alexei Navalnîi a fost acoperită pe larg în afara Rusiei, publicul intern a avut parte de o imagine foarte diferită. Pierderea celui mai înverșunat critic al lui Vladimir Putin și liderul de facto al opoziției din țară a beneficiat de doar câteva secunde pe toate televiziunile din țară, notează Sky News.

Președintele Putin însuși a omis să menționeze incidentul în timpul unei zile încărcate de întâlniri televizate.

Jurnalistul Francis Scarr, care monitorizează televiziunile rusești pentru BBC, a prezentat acoperirea săracă într-o serie de postări pe X.

Prezentatoarea televiziunii de stat, Olga Skabeyeva, a dedicat aproximativ 30 de secunde acoperind moartea lui Navalnîi pe parcursul a cinci ore de emisie, a raportat el.

Russian state TV propagandist Olga Skabeyeva gave little more than 30 seconds to Navalny’s death in the combined five hours of her show today (two separate 2.5 hour episodes)

Just like on tonight’s 🇷🇺 news bulletins, she merely paraphrased the statement from the prisons service pic.twitter.com/iVIU8Y24l1

— Francis Scarr (@francis_scarr) February 16, 2024