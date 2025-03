LIVE BREAKING Trump: Conversația mea cu Putin al Rusiei a fost foarte bună și productivă / Discuțiile fără Ucraina nu vor aduce rezultate, spune Zelenski / Vladimir Putin a ordonat armatei să oprească doar loviturile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

UPDATE 22:06 Discuțiile fără Ucraina nu vor aduce rezultate, spune Zelenski citat de Sky News după apelul Trump-Putin.

El a spus în primul rând că speră că Trump îl va pune la curent cu detaliile convorbirii, dar a adăugat că sprijină propunerea de a opri loviturile asupra infrastructurii energetice timp de 30 de zile.

El a declarat că Ucraina va sprijini orice idee care duce la o pace stabilă și justă și că o încetare necondiționată a focului ar fi un pas înainte mai bun.

Cu toate acestea, el a afirmat că viitoarele discuții despre Ucraina fără Kievul la masă nu vor aduce rezultate.

UPDATE 22:00 Sirene de alarmă şi explozii răsună la Kiev, după ce Putin şi Trump au vorbit la telefon, iar dictatorul de la Kremlin a acceptat să oprească atacurile doar asupra infrastructurii energetice.

UPDATE 20:57 Donald Trump a făcut declarații citate de Sky News despre convorbirea sa de marți cu Vladimir Putin.

„Conversația mea telefonică de astăzi cu președintele Putin al Rusiei a fost una foarte bună și productivă”, a declarat el.

„Am convenit asupra unei încetări imediate a focului în ceea ce privește energia și infrastructura, cu înțelegerea că vom lucra rapid pentru a avea o încetare completă a focului și, în cele din urmă, pentru a pune capăt acestui război foarte oribil dintre Rusia și Ucraina”, a adăugat el.

Se pare că președintele american ar trebui să convingă Ucraina să accepte oprirea timp de 30 de zile a loviturilor asupra infrastructurii energetice.

Trump a repetat, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora războiul nu ar fi început niciodată în timpul mandatului său de premier.

„Au fost discutate multe elemente ale unui contract pentru pace, inclusiv faptul că mii de soldați sunt uciși și atât președintele Putin, cât și președintele Zelenski ar dori să vadă că se încheie.

„Acest proces este acum în forță și cu efect și, sperăm noi, de dragul umanității, vom duce treaba la bun sfârșit!”

UPDATE 20:48 The Guardian transmite primele declarații ale liderilor europeni: În cadrul unei conferințe de presă la Berlin cu președintele francez Emmanuel Macron, Olaf Scholz, cancelarul german demisionar, a declarat că, deși acordul de a pune capăt atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei este „un bun început”, „nu poate exista un acord fără Ucraina”.

Următorul pas trebuie să fie o încetare completă a focului pentru Ucraina și cât mai repede posibil. Desigur, este clar că amândoi suntem de acord și cu acest lucru.

Emmanuel Macron s-a făcut ”ecoul” acestui sentiment. El a spus: ”Am promovat pacea încă din prima zi și acest lucru nu poate fi realizat fără participarea Ucrainei la discuții”.

UPDATE 20:32 The Guardian transmite despre cerința lui Putin de a fi oprit de urgență ajutorul militar pentru Ucraina că este probabil ca Europa să nu fie dispusă să accepte această condiție, deoarece Regatul Unit și Uniunea Europeană își intensifică eforturile pentru a furniza cât mai curând posibil noi pachete de ajutor militar Kievului.

Liderii europeni se tem că orice astfel de acord ar produce un scenariu în care Rusia pur și simplu se pregătește să atace din nou Ucraina după încetarea focului, în timp ce Ucraina ar fi lăsată în imposibilitatea de a pregăti o apărare.

UPDATE 20:19 Un detaliu care s-ar putea să fi trecut neobservat din convorbirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin este că liderul american a sugerat că ar putea avea loc un meci de hochei între Rusia și țara sa, transmite Sky News.

Donald Trump a susținut ideea lui Vladimir Putin de a organiza meciuri de hochei în SUA și Rusia între jucători ruși și americani care joacă în NHL și KHL.

Rusia a fost exclusă din majoritatea sporturilor internaționale, inclusiv Jocurile Olimpice, Cupa Mondială FIFA și altele, de la invazia sa ilegală din Ucraina.

Dar Trump pare dornic să restabilească relațiile cu Kremlinul, iar acesta este un pas care este, fără îndoială, mai semnificativ decât pare pe hârtie.

UPDATE Ora 19:45 Ce a comunicat Kremlinul după discuția dintre Trump și Putin:

UPDATE Ora 19:37 Casa Albă a publicat un rezumat al convorbirii telefonice dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Iată mai jos punctele esențiale ale discuției (sursa – Sky News):

Încetarea focului

Cu privire la când/unde vor avea loc negocierile:

Despre armele „strategice” – o referire aparentă la armele nucleare

Cu privire la legăturile mai largi dintre SUA și Rusia

UPDATE Ora 19:28 Vladimir Putin a ordonat armatei să oprească loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene după discuția cu Donald Trump, relatează presa rusă de stat, citată de Sky News.

Potrivit presei ruse, Putin a ordonat armatei să oprească loviturile asupra acestor ținte timp de 30 de zile.

UPDATE Ora 19:25 Rusia și Ucraina vor face schimb de 175 de prizonieri de război, afirmă Kremlinul

Kremlin a anunțat că cei doi lideri au convenit că Ucraina și Rusia vor face schimb de 175 de prizonieri de război, potrivit The Guardian.

Potrivit sursei citate, Trump și Putin au fost de acord să „înființeze grupuri de experți privind soluționarea problemei ucrainene” pentru a continua să lucreze pe această temă.

De asemenea, cei doi au discutat despre Orientul Mijlociu și energie.

UPDATE Ora 18:59 Zelenski, după convorbirea Trump-Putin: Europa trebuie să fie la masa negocierilor

UPDATE Ora 18:37 Agenția Reuters transmite că trimisul special al lui Vladimir Putin pentru cooperarea economică și investițională internațională, Kirill Dmitriev, a declarat că “sub conducerea președintelui Putin și a președintelui Trump, lumea a devenit astăzi un loc mult mai sigur”.

Kirill Dmitriev, trimisul lui Vladimir Putin pentru cooperare internațională, a fost primul oficial de la Moscova care a comentat convorbirea telefonică dintre liderul rus și Donald Trump, numind-o un moment „istoric”.

Dmitriev este directorul general al Fondului rus de investiții directe (RDIF) și unul dintre negociatorii cheie în timpul discuțiilor cu Rusia și SUA cu privire la Ucraina din Arabia Saudită.

Mai devreme astăzi, el a declarat că se va întâlni „în curând” cu șeful Tesla, Elon Musk, pentru a discuta despre dezvoltarea tehnologică și „viitorul omenirii”.

Potrivit lui Dmitriev, Rusia dorește să coopereze cu Musk și compania sa SpaceX pentru a dezvolta agenția spațială a Rusiei, Roscosmos, și compania de stat pentru energie nucleară Rosatom.

Musk nu a comentat încă potențiala întâlnire.

UPDATE 18:28 Convorbirea Trump-Putin s-a încheiat

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru reNBC News că discuția telefonică dintre președinții Trump și Putin s-a încheiat. Convorbirea a durat în jur de o oră și jumătate, a declarat oficialul,.

UPDATE Ora 17:51 Într-o actualizare postată pe X, Casa Albă a declarat în urmă cu câteva minute că discuția dintre cei doi lideri era „încă în desfășurare”.

Casa Albă a confirmat că discuția telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin a început la ora 16,00 și este în curs de desfășurare, potrivit Sky News.

„Se întâmplă acum – Președintele Trump vorbește în prezent în Biroul Oval cu președintele rus Vladimir Putin de la ora 10:00 EDT. Convorbirea decurge bine și este încă în desfășurare”, potrivit unui mesaj postat pe rețelele de socializare

Happening Now—President Trump is currently in the Oval Office speaking with President Vladimir Putin of Russia since 10:00amEDT. The call is going well, and still in progress.

