Lista proiectelor CNI din țară, afectate de măsurile de austeritate luate de guvern / Ritmul de lucru, redus cu 90% / Cele mai afectate sunt județele Botoșani, Neamț și Suceava, cu câte 7 proiecte

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aproape 100 de proiecte începute de Compania Națională de Investiții sunt afectate de măsurile de austeritate luate de Guvernul României, începând cu 1 august 2025. Ritmul de lucru a fost redus aproximativ în totalitate. CNI a transmis, la solicitarea Info Sud-Est, lista proiectelor afectate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cele mai afectate sunt proiectele CNI din Moldova, din județele Botoșani, Neamț și Suceava, câte 7 de fiecare, fiind urmate de județele Argeș și Bihor (6) și Harghita (5). În București sunt afectate 4 proiecte, la fel ca în Gorj. Ritmul de lucru a fost diminuat cu cu 90%, potrivit companiei aflată în subordinea Guvernului.

În Constanța există un singur proiect afectat de măsurile de austeritate: reabilitarea Sinagogii, unde stadiul lucrărilor este de aproximativ 40%, după cum preciza CNI într-un răspuns pentru Info Sud-Est în august 2025. Nu se știe când va fi gata obiectivul de investiții, deși termenul inițial era 8 septembrie 2025. Un nou termen de finalizare depinde de alocarea banilor pentru Programul național de construcții de interes public sau social (PNCIPS) din care face parte și Sinagoga din Constanța, arăta CNI.

Printre proiectele începute de CNI la Constanța se află și Sala Polivalentă, blocat, deși trebuia să fie gata în 2021 și stadionul Gheorghe Hagi, unde lucrările nu au început nici până în prezent, deși contractul pentru construcția arenei a fost semnat anul trecut.