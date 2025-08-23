G4Media.ro
Liderul separatiștilor transnistreni a mulțumit Uniunii Europene pentru contribuția la „stabilitatea regiunii…

transnistria
Foto: NovostiPMR

Liderul separatiștilor transnistreni a mulțumit Uniunii Europene pentru contribuția la „stabilitatea regiunii transnistrene”

23 Aug

Liderul regiunii separatiste transnistrene, Vadim Krasnoselski, este recunoscător Uniunii Europene pentru ajutorul oferit în perioada de criză, scrie pulsmedia.md.

Krasnoselski „a apreciat eforturile UE în menținerea stabilității” într-o perioadă marcată de crize geopolitice și economice, subliniind că regiunea transnistreană a reușit să prevină escaladarea conflictelor și să atenueze efectele crizei energetice. Declarația a fost făcută la întrevederea liderului de la Tiraspol cu șeful delegației UE în Moldova.

„Mulțumesc Uniunii Europene și personal dumneavoastră pentru contribuția la asigurarea stabilității în Transnistria. Desigur, nu e deloc simplu. Din punct de vedere economic ne este dificil. Moldova exercită o presiune economică fără precedent asupra Transnistriei, ceea ce este rău și incorect, îndepărtându-se de normele Uniunii Europene”, a spus liderul de la Tiraspol, citat de IPN.

La rândul său, Jānis Mažeiks a subliniat că Uniunea Europeană a contribuit, cât a fost posibil, la soluționarea problemelor actuale, inclusiv la depășirea crizei energetice de la începutul acestui an.

„Mai sunt încă multe înainte, deoarece există chestiuni care nu au avansat în această perioadă. Apreciez foarte mult faptul că s-a reușit menținerea stabilității”, a declarat diplomatul european.

Ambasadorul Jānis Mažeiks a fost numit șef al delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în 2021. Înainte de încheierea mandatului său, emisarul a avut întâlniri cu mai mulți funcționari moldoveni.

Tags: , ,
